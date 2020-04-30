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Самоізоляція лікарів у стаціонарах із хворими на COVID-19 - це хороший досвід, - заступниця голови МОЗ Микичак
В Україні є приклади самоізоляції медпрацівників у стаціонарах під час лікування пацієнтів з COVID-19, що дає можливість розірвати інфекційний ланцюжок.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас є дуже багато прикладів організаційних підходів до надання допомоги пацієнтам з коронавірусом - це вахтовий метод, це самоізоляція медпрацівників і надання ними допомоги тим, хто в їхніх стаціонарах лікується. Такі випадки є в Дніпропетровській, Вінницькій та Львівській областях. Таким чином обривається інфекційний ланцюжок, і це хороший досвід", - сказала вона.
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Коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их официального выздоровления. Это выяснили ученые из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае, передает https://www.facenews.ua/ FaceNews.ua .
По данным исследователей, переболевшие COVID-19 могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы вирусы, не обнаруживаемые обычными методами тестирования. В частности, они изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды!!!! сдала тест, показавший отрицательный результат. Женщине сделали компьютерную томографию и готовили к выписке!!!!, однако на следующий день она неожиданно умерла!!!???? от сердечного приступа.
После вскрытия ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. При этом, по словам медиков, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.
Исследователи полагают, что это может объяснять случаи "повторного" выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Совершенно очевидно, что вирус меняет программу человека, как результат возможны неадекватные поведения, чрезмерные агрессии, и самое главное - вирус переподключает человека на стороний источник удаленного управления.
Ну хотите верьте....а хотите потом поверите....