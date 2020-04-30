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Новини Коронавірус і карантин
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Самоізоляція лікарів у стаціонарах із хворими на COVID-19 - це хороший досвід, - заступниця голови МОЗ Микичак

Самоізоляція лікарів у стаціонарах із хворими на COVID-19 - це хороший досвід, - заступниця голови МОЗ Микичак

В Україні є приклади самоізоляції медпрацівників у стаціонарах під час лікування пацієнтів з COVID-19, що дає можливість розірвати інфекційний ланцюжок.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас є дуже багато прикладів організаційних підходів до надання допомоги пацієнтам з коронавірусом - це вахтовий метод, це самоізоляція медпрацівників і надання ними допомоги тим, хто в їхніх стаціонарах лікується. Такі випадки є в Дніпропетровській, Вінницькій та Львівській областях. Таким чином обривається інфекційний ланцюжок, і це хороший досвід", - сказала вона.

Також читайте: Ми не платимо за пролікований випадок COVID-19: ми даємо лікарням бюджет, - в.о. глави Нацслужби здоров'я Мовчан

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) лікарі (1290) лікування (607) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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канешна....два в одном... и почти бесплатно!
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30.04.2020 11:15 Відповісти
Слуг урода разом з уродом і жопоблок треба було самоізолювати разом з туристами з Куршавелю. То був би найкращий досвід.
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30.04.2020 11:18 Відповісти
Самоізоляція лікарів у стаціонарах із хворими на COVID-19 - це хороший досвід, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 2611
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30.04.2020 11:22 Відповісти
Да и власть при этом на средствах защиты себе наэкономит... А то, что часть врачей такой опыт может и не пережить - когда это их волновало?
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30.04.2020 11:29 Відповісти
Сама б туда отправилась.
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30.04.2020 11:42 Відповісти
Думаю до опыта еще далеко.......

Коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их официального выздоровления. Это выяснили ученые из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае, передает https://www.facenews.ua/ FaceNews.ua .
По данным исследователей, переболевшие COVID-19 могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы вирусы, не обнаруживаемые обычными методами тестирования. В частности, они изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды!!!! сдала тест, показавший отрицательный результат. Женщине сделали компьютерную томографию и готовили к выписке!!!!, однако на следующий день она неожиданно умерла!!!???? от сердечного приступа.

После вскрытия ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. При этом, по словам медиков, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Исследователи полагают, что это может объяснять случаи "повторного" выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Совершенно очевидно, что вирус меняет программу человека, как результат возможны неадекватные поведения, чрезмерные агрессии, и самое главное - вирус переподключает человека на стороний источник удаленного управления.
Ну хотите верьте....а хотите потом поверите....
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30.04.2020 11:45 Відповісти
...і маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу (с).
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30.04.2020 14:32 Відповісти
 
 