Самоізоляція лікарів у стаціонарах із хворими на COVID-19 - це хороший досвід, - заступниця голови МОЗ Микичак

В Україні є приклади самоізоляції медпрацівників у стаціонарах під час лікування пацієнтів з COVID-19, що дає можливість розірвати інфекційний ланцюжок.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас є дуже багато прикладів організаційних підходів до надання допомоги пацієнтам з коронавірусом - це вахтовий метод, це самоізоляція медпрацівників і надання ними допомоги тим, хто в їхніх стаціонарах лікується. Такі випадки є в Дніпропетровській, Вінницькій та Львівській областях. Таким чином обривається інфекційний ланцюжок, і це хороший досвід", - сказала вона.

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