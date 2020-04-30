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Новини Коронавірус і карантин
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Інфекційні відділення на окупованому Донбасі переповнені, COVID-19 заражені понад 400 осіб, - Командувач ОС Кравченко

Інфекційні відділення на окупованому Донбасі переповнені, COVID-19 заражені понад 400 осіб, - Командувач ОС Кравченко

Окупаційні адміністрації на непідконтрольній частині Донбасу приховують реальну інформацію про захворюваність на COVID-19: інфекційні відділення переповнені хворими на грип та пневмонію, а медперсонал зобов'язали під розписку не розголошувати відомості про епідеміологічну ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко, відповідаючи на запитання про поширення коронавірусу на непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей.

"Як відомо, нині кількість хворих на коронавірус в Росії перевищила кількість інфікованих у Китаї. Тож під час ротації російсько-окупаційних військ спостерігається і суттєве збільшення захворюваності на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Окупаційна адміністрація прогнозовано намагається приховати реальний стан епідемічної ситуації. Переважна більшість випадків захворювань, які мають схожі з коронавірусом симптоми, кваліфікуються як пневмонія або гостра респіраторно-вірусна інфекція. Безпосередньо в сфері охорони здоров’я ситуація в окупованих районах Донецької та Луганської областей характеризується тим, що в лікарнях інфекційні відділення переповнені хворими на ГРВІ та пневмонію, фактично відсутні запаси медичних масок, рукавиць та противірусних препаратів, не вистачає профільних медичних працівників і необхідного обладнання. При цьому чинний медперсонал зобов’язали під розписку не розголошувати відомостей щодо епідеміологічної ситуації", - повідомив Кравченко.

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Він також зазначив, що російське командування при цьому реалізує невідкладні заходи щодо захисту саме військовослужбовців ЗС РФ - всі медикаменти і відповідні засоби направляються насамперед на потреби російських військових.

"На цей час на тимчасово окупованих територіях нами зафіксовано понад чотири сотні випадків інфікування COVID-19, хоча за "офіційними даними" окупаційних адміністрацій обліковано лише близько півтори сотні таких випадків", - повідомив Кравченко.

Він додав, що нині спостерігається істотне збільшення кількості місцевих жителів, які висловлюють невдоволення політикою "глав республік" щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції та які не довіряють офіційним даними "держорганів" про реальний розвиток ситуації з поширенням пандемії.

Автор: 

карантин (18172) Донбас (22358) Кравченко Володимир (27) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
и шо? назрела необходимость пустить воду в Крым? или болезных забрать к нам на лечение?
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30.04.2020 11:14 Відповісти
+5
Нехай їх лікує *****.
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30.04.2020 11:24 Відповісти
+3
...тебе из-за МКАДа виднее, конечно, проксеныш
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30.04.2020 11:31 Відповісти
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и шо? назрела необходимость пустить воду в Крым? или болезных забрать к нам на лечение?
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30.04.2020 11:14 Відповісти
И что, 400 это еще не так много, в одном только Киеве больше инфицированных.
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30.04.2020 11:17 Відповісти
В Києві в три рази більше мешканців, ніж залишилось в лепрозоріях.
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30.04.2020 11:23 Відповісти
где узнать примерное количество тестов сделанных по Киеву ?
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30.04.2020 11:25 Відповісти
...лугандонец?
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30.04.2020 11:32 Відповісти
Мальчик. Ты дебил?
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30.04.2020 13:06 Відповісти
В Киеве по самым оптимистичным прогнозам более 12 тыс зараженных
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30.04.2020 11:29 Відповісти
...тебе из-за МКАДа виднее, конечно, проксеныш
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30.04.2020 11:31 Відповісти
сам с Харькова, но на пмж в Румынии
цифры по тестам из Киева будут или боты только сотрясать воздух способны ?
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30.04.2020 11:41 Відповісти
...вот и сиди на попе ровно, рагулеску, а то, что не умеешь пользоваться поисковиками - твои проблемы...
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30.04.2020 12:00 Відповісти
поделишься ссылочкой, ботва ?
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30.04.2020 12:47 Відповісти
Что, по-Вашему один Киев обогнал всю Румынию? Утин-хутин оптимист Вы не наш...
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30.04.2020 12:13 Відповісти
в Румынии ситуация немного лучше чем в Украине, но статистика тестов и зараженных выглядит аналогично плачевно
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30.04.2020 12:45 Відповісти
ПЦР тесты делают для групп риска - т.е. для контактировавших с больными. У 10-12 тыс заболевших в Украине и Румынии оно сопоставимо.
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30.04.2020 14:09 Відповісти
Нехай їх лікує *****.
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30.04.2020 11:24 Відповісти
Шо то мало ,неужели стекломой и бояра глушат вирус ...
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30.04.2020 11:30 Відповісти
Мощи помогут ,прикладывайтесь
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30.04.2020 11:30 Відповісти
Судя по тенденции наших властей.. Следующим этапом планомерной "борьбы" с эпидемией после открытия рынков, будет открытие линии соприкосновения с ОРДЛО.. Ну что б с "контрольным выстрелом" запустить эпидемию на полную мощность.
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30.04.2020 11:35 Відповісти
Боюсь, подібних ідей у них ще багато.
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30.04.2020 12:37 Відповісти
Сивоху и Ко туда..... Пусть браттям апельсинки передаст!!!
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30.04.2020 11:40 Відповісти
почему же главный санитар развитого даунецка платформенный сивуха с партией
" исключительно за життя" во главе с мертвечуком не борется за жизни своих московских орусевших паспортом заповедных жопомоев (ОПЗЖ) ???
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30.04.2020 12:13 Відповісти
Якщо так триватиме і надалі, то пабєдобєсіє під загрозою.
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30.04.2020 12:36 Відповісти
сивоху отправляйте в Донецк на отдых.
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30.04.2020 13:02 Відповісти
Не верю я в такое незкое улучшение ситуации. Не выздыхают дамбасские кроты все вместе ( хотя очень этого хотелось ). Все равно придется добивать дамбасню подручными методами.
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30.04.2020 14:20 Відповісти
Зеленского отправить туда!
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30.04.2020 14:21 Відповісти
Можно, но просто время еще не пришло.
от у меня возникает вопрос по правильному названию дамбасни. Как их по новому называть сраленцы или дамбасранью?
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30.04.2020 14:26 Відповісти
Як би не назвати, а їхня гнила суть від того не міняється.
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30.04.2020 17:28 Відповісти
 
 