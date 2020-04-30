Інфекційні відділення на окупованому Донбасі переповнені, COVID-19 заражені понад 400 осіб, - Командувач ОС Кравченко

Окупаційні адміністрації на непідконтрольній частині Донбасу приховують реальну інформацію про захворюваність на COVID-19: інфекційні відділення переповнені хворими на грип та пневмонію, а медперсонал зобов'язали під розписку не розголошувати відомості про епідеміологічну ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко, відповідаючи на запитання про поширення коронавірусу на непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей.

"Як відомо, нині кількість хворих на коронавірус в Росії перевищила кількість інфікованих у Китаї. Тож під час ротації російсько-окупаційних військ спостерігається і суттєве збільшення захворюваності на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Окупаційна адміністрація прогнозовано намагається приховати реальний стан епідемічної ситуації. Переважна більшість випадків захворювань, які мають схожі з коронавірусом симптоми, кваліфікуються як пневмонія або гостра респіраторно-вірусна інфекція. Безпосередньо в сфері охорони здоров’я ситуація в окупованих районах Донецької та Луганської областей характеризується тим, що в лікарнях інфекційні відділення переповнені хворими на ГРВІ та пневмонію, фактично відсутні запаси медичних масок, рукавиць та противірусних препаратів, не вистачає профільних медичних працівників і необхідного обладнання. При цьому чинний медперсонал зобов’язали під розписку не розголошувати відомостей щодо епідеміологічної ситуації", - повідомив Кравченко.

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Він також зазначив, що російське командування при цьому реалізує невідкладні заходи щодо захисту саме військовослужбовців ЗС РФ - всі медикаменти і відповідні засоби направляються насамперед на потреби російських військових.

"На цей час на тимчасово окупованих територіях нами зафіксовано понад чотири сотні випадків інфікування COVID-19, хоча за "офіційними даними" окупаційних адміністрацій обліковано лише близько півтори сотні таких випадків", - повідомив Кравченко.

Він додав, що нині спостерігається істотне збільшення кількості місцевих жителів, які висловлюють невдоволення політикою "глав республік" щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції та які не довіряють офіційним даними "держорганів" про реальний розвиток ситуації з поширенням пандемії.