Українці зможуть знову лікуватися за кордоном після відкриття клінік на планову допомогу, - заступниця голови МОЗ Микичак
Лікування українців за кордоном відновиться після відкриття клінік на планову допомогу, всім пацієнтам надається супровід у спеціалізованих клініках України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході онлайн-брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
"Є пацієнти, які потребують лікування, яке не проводиться в Україні. Це, передовсім, трансплантація кісткового мозку", - зазначила вона.
За словами Микичак, кошти на лікування таких пацієнтів у зарубіжних клініках у держбюджеті передбачені.
"Працює постійна комісія, де ухвалюються рішення про направлення. Нині зарубіжні клініки закриті на прийом планових пацієнтів. Як тільки вони будуть відкриті, пацієнти зможуть отримати допомогу. Сьогодні їх супровід забезпечується в спеціальних клініках в Україні", - пояснила заступниця голови МОЗ .
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
афігенно!
(и не надо прикрываться "трансплантацией"...таких, кому "посчастливилось" за границу за госкошт попасть... за год единицы)