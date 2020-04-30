Українці зможуть знову лікуватися за кордоном після відкриття клінік на планову допомогу, - заступниця голови МОЗ Микичак

Лікування українців за кордоном відновиться після відкриття клінік на планову допомогу, всім пацієнтам надається супровід у спеціалізованих клініках України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході онлайн-брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Є пацієнти, які потребують лікування, яке не проводиться в Україні. Це, передовсім, трансплантація кісткового мозку", - зазначила вона.

За словами Микичак, кошти на лікування таких пацієнтів у зарубіжних клініках у держбюджеті передбачені.

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"Працює постійна комісія, де ухвалюються рішення про направлення. Нині зарубіжні клініки закриті на прийом планових пацієнтів. Як тільки вони будуть відкриті, пацієнти зможуть отримати допомогу. Сьогодні їх супровід забезпечується в спеціальних клініках в Україні", - пояснила заступниця голови МОЗ .