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Новини Коронавірус і карантин
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Українці зможуть знову лікуватися за кордоном після відкриття клінік на планову допомогу, - заступниця голови МОЗ Микичак

Українці зможуть знову лікуватися за кордоном після відкриття клінік на планову допомогу, - заступниця голови МОЗ Микичак

Лікування українців за кордоном відновиться після відкриття клінік на планову допомогу, всім пацієнтам надається супровід у спеціалізованих клініках України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході онлайн-брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Є пацієнти, які потребують лікування, яке не проводиться в Україні. Це, передовсім, трансплантація кісткового мозку", - зазначила вона.

За словами Микичак, кошти на лікування таких пацієнтів у зарубіжних клініках у держбюджеті передбачені.

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"Працює постійна комісія, де ухвалюються рішення про направлення. Нині зарубіжні клініки закриті на прийом планових пацієнтів. Як тільки вони будуть відкриті, пацієнти зможуть отримати допомогу. Сьогодні їх супровід забезпечується в спеціальних клініках в Україні", - пояснила заступниця голови МОЗ .

Автор: 

карантин (18172) лікування (607) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Перелік українців додається на аркуші А4. )))
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30.04.2020 11:21 Відповісти
+1
ми відкриємо клініки, а ви лікуйтесь за кордоном?
афігенно!
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30.04.2020 11:20 Відповісти
+1
Ублюдки, власти. депутатам, олтгархам, судьям, прокурорам и их семьям лечиться и учиться только в УКРАИНЕ! Не выпускать! Тогда будете думать о медицине и об образовании. Как заробитчанам запрещаете еть за бугор,твари .
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30.04.2020 11:21 Відповісти
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Украинцы смогут вновь лечиться за рубежом после открытия клиник на плановую помощь, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 2954
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30.04.2020 11:20 Відповісти
ми відкриємо клініки, а ви лікуйтесь за кордоном?
афігенно!
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30.04.2020 11:20 Відповісти
Перелік українців додається на аркуші А4. )))
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30.04.2020 11:21 Відповісти
Ублюдки, власти. депутатам, олтгархам, судьям, прокурорам и их семьям лечиться и учиться только в УКРАИНЕ! Не выпускать! Тогда будете думать о медицине и об образовании. Как заробитчанам запрещаете еть за бугор,твари .
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30.04.2020 11:21 Відповісти
Ублюдки, власти. депутатам, олтгархам, судьям, прокурорам и их семьям лечиться и учиться только в УКРАИНЕ! Не выпускать! Тогда будете думать о медицине и об образовании. Как заробитчанам запрещаете еть за бугор,твари .
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30.04.2020 11:21 Відповісти
какие "украинцы" ???? ))))
(и не надо прикрываться "трансплантацией"...таких, кому "посчастливилось" за границу за госкошт попасть... за год единицы)
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30.04.2020 11:22 Відповісти
Под видом "смертельно хворых" в клетчатых пледах будут тикать воры и коррупционеры от уголовного преследовани я отсидки в СИЗО!
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30.04.2020 11:22 Відповісти
Мы даже знает тех украинцев пофамильно ... которые смогут ...
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30.04.2020 11:27 Відповісти
Короче как всегда. Пока простым украинцам запрещают выезжать в Польшу и Финляндию чтобы себе на жизнь заработать, вская жлобоЫлита будет споконо ездить ботокс себе закачивать под благовидным предлогом.
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30.04.2020 12:03 Відповісти
 
 