Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом"
30 квітня 2020 року о 00:51 енергоблок №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після короткочасного відключення 29 квітня 2020 року о 20:05 через помилково сформований сигнал захисту щодо втрати збудження турбогенератора ТГ-5. За шкалою INES подія кваліфікована рівнем "поза шкалою".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебував у межах чинних норм. Наразі потужність блоку становить 80% від номінальної через балансове обмеження.
Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2385 МВт. Діє балансове обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 57,2 млн кВт-г електроенергії, з початку місяця –1 млрд 623,1 млн кВт-г електроенергії та з початку року – 6 млрд 800,5 млн кВт-г електроенергії.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Учора від мережі було відключено атомний блок №3 Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів через балансові обмеження виводить у резерв три енергоблоки АЕС, ще 9 - переводить на знижену потужність. Станом на 28 квітня на атомних станціях України в роботі 11 із 15 енергоблоків. Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі і виведено в резерв із 21 квітня 2020 року. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС - 131 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 13 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС - 13 доба середнього планового ремонту. За минулу добу, 27 квітня, станціями вироблено 200 250 000 кВт-год електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 40 560 000 кВт-год електроенергії.
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При ЗЕленой сопле,скоро сою жрать вместо хлеба будешь,эти дятля ЗЕленые всю страну распродадут,маски это была разминка.
"Сегодня в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер 3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас. Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций", - сообщил Герус. Источник: https://censor.net/n3192524
Це,тіпа,як комп вкл/вкл кнопочкою ??? Хоча,ні.Комп зламатись з часом може.
Это государство олигархии и обслуживающих ее дебилов должно кануть в Лету…
«Автоматика сработала»…
Как это работает. Дебилы повыключали более дешёвую атомную генерацию, чтоб дать возможность заработать угольным коптилкам Ахметова.
Такое убеждение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=********************************************************************************&hc_ref=ARTKm_P1SyVdd4_eWr6Seh1mXg2XO_PAwtLnpPsRwqZU0RXfL_IIk-UriVgY3DFrz3A&fref=nf выразил около часа назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, комментируя новость о внезапном отключении блока на Ровненской АЭС/
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA.html Автоматика отключила блок на Ровенской АЭС: ждем новый Чернобыль?! - Семенченко
Из той же оперы зелёнка. Вдумайтесь, государство дышащее на ладан, не только покупает наиболее дорогую электроэнергию, но и играет в опасные игры с АЭС, которые не предназначены для маневрирования и заточены на постоянную выработку энергии.
Дебилы их просто остановили, чтобы спасти обанкротившуюся олигархию. А нам втюхивают байку, что «сработала автоматика». Ни хера себе автоматика работает, что 11 энергоблоков стоит.
Это аргументация на уровне ребёнка:
- Петя, почему Вася кричит?
- Ему больно.
- А почему больно?
- Автоматика сработала!
- ?!!!!!
- Я на него стакан кипятка опрокинул.
В нашем случае просто говорят «автоматика сработала». Атомные энергоблоки живут своей жизнью типа.
Только если один такой блок автоматически ипанет, то у депутата Тищенко был бы повод сказать , что произошёл ещё один праздник.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB.html «Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «большим праздником». Видео
Правда, после этого их просто разорвут на части. Буквально.
В общем, это государство олигархии и обслуживающих ее дебилов должно кануть в Лету. Их алчность уже просто опасна для жизни. Всей планеты.
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Дядя Анкл
@Vjt3M71hyLgqUCg
·https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg/status/1255695234631192576 7 ч
Решите задачку . Вводные электричество на атомной ЭС стоит 0.45грн на тепловой ЭЛ 1.7грн . Вопрос какую ЭС остановят при переизбытке электричества если знать что атомная это народная и доход идет в бюджет Украины , а тепловые ЭЛ принадлежат Ахметову и доход ему идет в карман .