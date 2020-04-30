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Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом"

Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, -

30 квітня 2020 року о 00:51 енергоблок №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після короткочасного відключення 29 квітня 2020 року о 20:05 через помилково сформований сигнал захисту щодо втрати збудження турбогенератора ТГ-5. За шкалою INES подія кваліфікована рівнем "поза шкалою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебував у межах чинних норм. Наразі потужність блоку становить 80% від номінальної через балансове обмеження.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2385 МВт. Діє балансове обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 57,2 млн кВт-г електроенергії, з початку місяця –1 млрд 623,1 млн кВт-г електроенергії та з початку року – 6 млрд 800,5 млн кВт-г електроенергії.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Учора від мережі було відключено атомний блок №3 Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів через балансові обмеження виводить у резерв три енергоблоки АЕС, ще 9 - переводить на знижену потужність. Станом на 28 квітня на атомних станціях України в роботі 11 із 15 енергоблоків. Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі і виведено в резерв із 21 квітня 2020 року. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС - 131 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 13 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС - 13 доба середнього планового ремонту. За минулу добу, 27 квітня, станціями вироблено 200 250 000 кВт-год електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 40 560 000 кВт-год електроенергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ

Автор: 

АЕС (1158) Рівне (577) Енергоатом (1648) Рівненська область (1195)


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Топ коментарі
+31
Ээээ, вы там поосторожнее на АЭС с этим новомодним слоганом "Имею право на ошибку"...
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30.04.2020 11:35 Відповісти
+28
Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 6493
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30.04.2020 11:53 Відповісти
+26
Что в стране происходит? Твою мать, зЭдЭбилы, вы конченые ублюдки, что такой хаос в стране создали. Этой "власти" АЭС отключить, что телевизор выключить, ошибочно, мля.
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30.04.2020 11:37 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Даёшь снижение тарифов на электроэнергию раз в пять !!! Ахметку на нары !!!
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30.04.2020 11:29 Відповісти
И туда уже Зеєксперты добрались!Как это ошибочно это что вентилятор?
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30.04.2020 11:38 Відповісти
В 85 уже так разок ошибочно выключили ..до сих пор подсвечивает ..
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30.04.2020 11:43 Відповісти
ма'ть, в 86-ом
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30.04.2020 11:45 Відповісти
Почти в дату кстати угадали!
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30.04.2020 11:47 Відповісти
он імєйєт право на помивку
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30.04.2020 11:48 Відповісти
Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 6493
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30.04.2020 11:53 Відповісти
Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 7856
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30.04.2020 12:34 Відповісти
ворони розклювали
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30.04.2020 11:44 Відповісти
Произошел неконтролируемый всплеск шоколадной энергии вызвавший сбой аппаратуры.
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30.04.2020 11:50 Відповісти
Разве что у тебя в штанах.
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30.04.2020 12:33 Відповісти
У тебя в мозгу, предурь, и отключил и так слабую мозговую деятельность.
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30.04.2020 13:35 Відповісти
Обтекай молча,******.
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30.04.2020 15:42 Відповісти
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30.04.2020 15:49 Відповісти
Где то горько вздохнул Ринат Леонидович .
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30.04.2020 11:30 Відповісти
Ээээ, вы там поосторожнее на АЭС с этим новомодним слоганом "Имею право на ошибку"...
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30.04.2020 11:35 Відповісти
👏👏👏👏👏
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30.04.2020 11:39 Відповісти
ашипачнойє отключєнійє атомного рєактора

Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 4800
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30.04.2020 11:42 Відповісти
Ботаник? Любитель ЗЕлени?
При ЗЕленой сопле,скоро сою жрать вместо хлеба будешь,эти дятля ЗЕленые всю страну распродадут,маски это была разминка.
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30.04.2020 11:44 Відповісти
Штаны проверил?
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30.04.2020 11:46 Відповісти
Херасе "ошибочки"...
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30.04.2020 11:36 Відповісти
Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 8226
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30.04.2020 11:50 Відповісти
Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно/ толи еще будет.
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30.04.2020 11:37 Відповісти
Вам ,*****,мало Чернобыля,придурки!!!!! ДОИГРАЕТЕСЬ с этими отключениями!!!
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30.04.2020 11:43 Відповісти
Что в стране происходит? Твою мать, зЭдЭбилы, вы конченые ублюдки, что такой хаос в стране создали. Этой "власти" АЭС отключить, что телевизор выключить, ошибочно, мля.
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30.04.2020 11:37 Відповісти
Зедебил ?
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30.04.2020 11:44 Відповісти
Типа если человек прочитал больше заголовка то он зедебил?)
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30.04.2020 11:49 Відповісти
Геруса своего читай, зедебил.
"Сегодня в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер 3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас. Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций", - сообщил Герус. Источник: https://censor.net/n3192524
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30.04.2020 12:03 Відповісти
А у тебя оно вообще есть, СОЗНАНИЕ ?
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30.04.2020 13:37 Відповісти
как уже задрала эта зелёная погань со своими правами на ошибки.
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30.04.2020 11:37 Відповісти
хтось кота погладив
Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 5151
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30.04.2020 11:37 Відповісти
АЭС!!! Ошибочно!!!
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30.04.2020 11:38 Відповісти
Вони там що іпанулись ? Так і другий Чорнобиль можна замутити. 73% придурки-ви кого до влади привели ? Це вже не "шуточки" а реальна загроза всім.
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30.04.2020 11:40 Відповісти
73% привели до влади автоматику АЕС, судячи з твого тупого коментаря)))
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30.04.2020 11:52 Відповісти
Добре,що хоч помилково не підірвали, як ЧАЕС у 1986 р. Кого у вас набирають працювати на АЕС?!!! І хто набирає,бувший голова колгоспу ?
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30.04.2020 11:40 Відповісти
Судя по таким ошибкам, у них есть все шансы повторить "Чернобыль"...
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30.04.2020 11:44 Відповісти
каждый имеет право на ошибку. И ******
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30.04.2020 11:42 Відповісти
Ошибочно? Почву "суки недоумные" зондируют. На АЭС блоки остановят и будет нам "счастье" с "зеленой" энергетикой от Ахметова по 5 грн. за кВт
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30.04.2020 11:43 Відповісти
Пацан Вован-бубочка грається з сірниками на відкритій цистерні з бензином. Як в "русскую рулеткк"-бабахне чи не бабахне. Країна та і весь світ в небезпеці від такого "професіонала" як осел оманський.
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30.04.2020 11:44 Відповісти
Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 7954
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30.04.2020 11:44 Відповісти
Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 8765
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30.04.2020 11:47 Відповісти
Пипец. Как можно ошибочно отключить атомный блок АЭС? Даже страшновато стало. Такие люди уже керували одной станцией.
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30.04.2020 11:46 Відповісти
Плешфюрера кибермоль постаралась?
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30.04.2020 11:46 Відповісти
Мляяяя! Вдумайтесь!!! Энергоблок АЭС отключили ОШИБОЧНО!!! Вся эта шобла при власти дичайшая ошибка природы!
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30.04.2020 11:49 Відповісти
"Энергоатому" необходимо держаться, - и мы должны это понимать и способствовать этому, - а эти коптящие небо... пусть жарким летом и осенью накопляют уголь для прохождения зимы. Понятно, что есть хотелки летом покоптить небо и подзаработать, а перед зимой всех озадачить отсутсвием угля и вынуть деньги из бюджета...
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30.04.2020 11:52 Відповісти
как всегда ...всем все пох .контроля нет
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30.04.2020 11:53 Відповісти
Порохоботи такі кумедні звірятка. Осилили тільки заголовок, і не прочитавши статті врубають свою пластинку про 73%, зедебілів і т. д.
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30.04.2020 11:54 Відповісти
А что не так зедебил? Уже скоро 6 месяцев как нет руководителя энергоатома! Это для тебя не показатель?
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30.04.2020 11:59 Відповісти
Яке ти кумедне. Автоматика АЕС починає краще спрацьовувати, коли забрати префікс "тво" у голови правління "Енергоатома"?)
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30.04.2020 12:16 Відповісти
Во первых он только вообще объявился .Во вторых ты не работал там где есть такая ответственность! Представь себе ,что контроль никто не отменял,а бес контрольность ,приводит и не к таким сбоям автоматики.Ну вам зепридуркам такого не понять.
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30.04.2020 12:56 Відповісти
За кого голосовал год назад ? Похоже, что за клоуна.
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30.04.2020 11:59 Відповісти
Год назад не было выборов
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30.04.2020 12:14 Відповісти
Помилково ??????????!!!!!!!!!?????????????
Це,тіпа,як комп вкл/вкл кнопочкою ??? Хоча,ні.Комп зламатись з часом може.
Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 33
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30.04.2020 11:55 Відповісти
Подумаешь, ерунда какая, ядерный энергоблок перепутали. Тут уже жить страшно становится, с такими идиотами.
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30.04.2020 11:57 Відповісти
Видимо уборщица что-то шваброй задела...
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30.04.2020 11:58 Відповісти
Атомний блок помилково? Ви серйозно? У Чорнобилі теж із-за помилки вибухнуло.
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30.04.2020 12:01 Відповісти
Согласен, ошибочно отключенный энергоблок, еще и атомный, это повод нам, украинцам серьезно задуматься, кто распорядитель нашими жизнями, во всех ветвях власти(если вообще мы не разучились думать, обращаюсь к 73%-м "думающих"), а то #во закончатся эти експеременты, которые уже начали заканчивается. В раздумья включите ваших детей, надеюсь так адекватней вам будет думаться. Бога с нами нет, есть только Мы.
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30.04.2020 12:18 Відповісти
Я знаю що таке Чорнобиль не з кіно та розповідей а в тому що 26 квітня 1986 року я молодий прапорщик проходив надстрокову службу на посаді старшого інструктора хімслужби дивізіону 300-комплексу ПВО в Тернопільській області і з 12 травня по 25 травня був командирований в зону аварії. Там було пекло на землі. Знімали стрес "Пшеничною" та "Руською" якої там було завезено вдосталь. Слава Богу що обійшлось якось і дві доньки після цього вродились в нашій сімї. НЕ ГРАЙТЕСЬ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ З ЯДЕРНИМ ВОГНЕМ БО ЦЕ СТРАШНА РІЧ !
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30.04.2020 12:04 Відповісти
ТЕС майже зупинені. https://ua.energy/blocks/ 42 енергоблоки в резерві. 13 в ремонті або законсервовані. ДТЕК де-факто банкрот. Його потрібно негайно націоналізувати, поки татарин не пустив ТЕС на металолом. Там однієї міді тисячі тонн.
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30.04.2020 12:06 Відповісти
Вы не переживайте за ахмета - ему из бюджета насыпят
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30.04.2020 12:14 Відповісти
Я про ТЕС. Там вже десятки блоків пущенно "ефективними власниками" на метал.
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30.04.2020 12:24 Відповісти
споживання е\е за совка та зараз подужаєте порівняти?
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30.04.2020 13:14 Відповісти
Как можно ошибочно отключить атомный реактор?
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30.04.2020 12:09 Відповісти
Іноді автоматика хибно спрацьовує, в енергетиці таке буває
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30.04.2020 12:12 Відповісти
або диверсія, але СБУ ніколи цим займатись - спиртові цехи ще не всі "постригли".
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30.04.2020 13:16 Відповісти
"Ой"... найстрашніше слово з вуст оператора атомної станції
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30.04.2020 12:12 Відповісти
Да фигня, на фоне ошибочной остановки работы мозга у 73% в прошлом году.
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30.04.2020 12:21 Відповісти
.Скорее всего распоряжение и в письменной форме.Энергетики получили и остановили.А Ошибочка эта с высоких кабинетов.
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30.04.2020 12:30 Відповісти
Помилка спрацювання автоматики, а ніяке помилкове відключення.
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30.04.2020 13:01 Відповісти
Ніякої загрози це не несе. Тільки запас реактивності понижується, що призведе до швидшого закінчення топливної кампанії.
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30.04.2020 13:03 Відповісти
Це на ошибки-уже миллионные потери, не говоря о потенциальных рисках. Кто ответит? Польза только для Херуса, который успел попариться на слухах
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30.04.2020 13:09 Відповісти
Обслуживающая олигархов дебильная зе-власть уже просто опасна для жизни - политолог Апрель 30, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/04/%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7.html#comments Комментарии: 7

Это государство олигархии и обслуживающих ее дебилов должно кануть в Лету…
«Автоматика сработала»…
Как это работает. Дебилы повыключали более дешёвую атомную генерацию, чтоб дать возможность заработать угольным коптилкам Ахметова.
Такое убеждение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=********************************************************************************&hc_ref=ARTKm_P1SyVdd4_eWr6Seh1mXg2XO_PAwtLnpPsRwqZU0RXfL_IIk-UriVgY3DFrz3A&fref=nf выразил около часа назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, комментируя новость о внезапном отключении блока на Ровненской АЭС/
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA.html Автоматика отключила блок на Ровенской АЭС: ждем новый Чернобыль?! - Семенченко
Из той же оперы зелёнка. Вдумайтесь, государство дышащее на ладан, не только покупает наиболее дорогую электроэнергию, но и играет в опасные игры с АЭС, которые не предназначены для маневрирования и заточены на постоянную выработку энергии.
Дебилы их просто остановили, чтобы спасти обанкротившуюся олигархию. А нам втюхивают байку, что «сработала автоматика». Ни хера себе автоматика работает, что 11 энергоблоков стоит.
Это аргументация на уровне ребёнка:
- Петя, почему Вася кричит?
- Ему больно.
- А почему больно?
- Автоматика сработала!
- ?!!!!!
- Я на него стакан кипятка опрокинул.
В нашем случае просто говорят «автоматика сработала». Атомные энергоблоки живут своей жизнью типа.
Только если один такой блок автоматически ипанет, то у депутата Тищенко был бы повод сказать , что произошёл ещё один праздник.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB.html «Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «большим праздником». Видео
Правда, после этого их просто разорвут на части. Буквально.
В общем, это государство олигархии и обслуживающих ее дебилов должно кануть в Лету. Их алчность уже просто опасна для жизни. Всей планеты.
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30.04.2020 13:15 Відповісти
Як таке може статися на атомній станції? Це ж величезна бомба, якщо неправильно щось зробити. Я маю надію, що вже ДБР порушив справу і робить все можливе, щоб такого більше не сталося? Чи це не Звіробій і не Федина, то і напрягатися не варто?
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30.04.2020 13:24 Відповісти
азренеть, ошибочно отключили АТОМНЫЙ блок??????, мля, тут даже комментировать не чего, пора копать схрон
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30.04.2020 13:39 Відповісти
https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg
https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg

Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

·https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg/status/1255695234631192576 7 ч

Решите задачку . Вводные электричество на атомной ЭС стоит 0.45грн на тепловой ЭЛ 1.7грн . Вопрос какую ЭС остановят при переизбытке электричества если знать что атомная это народная и доход идет в бюджет Украины , а тепловые ЭЛ принадлежат Ахметову и доход ему идет в карман .
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30.04.2020 13:40 Відповісти
а почему не ошибаются с начислением зарплат дармоедам ???
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30.04.2020 14:23 Відповісти
Господа дебилы! Зелёные и не зелёные! Перестаньте обсуждать херню вами же выдуманную. Это все не имеет никакого отношения к тому, что происходит на АЭС. Герус такой же брехун, как и вы все. Прочитайте академика Павлова про свойства русского ума. Для вас важнее словесные высеры, чем реальная фактическая жизнь. С тех пор стало только хуже.
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30.04.2020 15:10 Відповісти
Ошибочно !!? даешь Чернобыль -2 . ошибочно !
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30.04.2020 15:57 Відповісти
ну так как-то ошибочно выключили реактор. Бывает. А если ошибочно включат??
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30.04.2020 16:33 Відповісти
Пиз..ц.Нет слов.
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30.04.2020 17:05 Відповісти
 
 