Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом"

30 квітня 2020 року о 00:51 енергоблок №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після короткочасного відключення 29 квітня 2020 року о 20:05 через помилково сформований сигнал захисту щодо втрати збудження турбогенератора ТГ-5. За шкалою INES подія кваліфікована рівнем "поза шкалою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебував у межах чинних норм. Наразі потужність блоку становить 80% від номінальної через балансове обмеження.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2385 МВт. Діє балансове обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 57,2 млн кВт-г електроенергії, з початку місяця –1 млрд 623,1 млн кВт-г електроенергії та з початку року – 6 млрд 800,5 млн кВт-г електроенергії.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

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Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Учора від мережі було відключено атомний блок №3 Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів через балансові обмеження виводить у резерв три енергоблоки АЕС, ще 9 - переводить на знижену потужність. Станом на 28 квітня на атомних станціях України в роботі 11 із 15 енергоблоків. Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі і виведено в резерв із 21 квітня 2020 року. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС - 131 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 13 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС - 13 доба середнього планового ремонту. За минулу добу, 27 квітня, станціями вироблено 200 250 000 кВт-год електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 40 560 000 кВт-год електроенергії.

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