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Біля залізниці на Донеччині виявлено засоби військового ураження, які могли бути використані для диверсій, - Держприкордонслужба. ФОТО

Оперативні співробітники Донецького загону виявили засоби військового ураження поблизу залізничного полотна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Маріупольського гарнізону в рамках кримінального провадження, оперативними співробітниками Донецького прикордонного загону спільно з військовослужбовцями відділу прикордонної служби, представниками Державного бюро розслідувань, Нацполіції та оперативної групи СіЗ ВКР СБ України ОТУ "Схід" було виявлено засоби військового ураження.

Так, під час реалізації оперативної інформації, в межах Волноваського району, поблизу залізничного полотна було виявлено ящик. В ньому були: три РПГ 22, один постріл до СПГ ПГ-9, один РГД, 1 - Ф1, понад 220 патронів 5,45 мм, а також 2 димові шашки.

Біля залізниці на Донеччині виявлено засоби військового ураження, які могли бути використані для диверсій, - Держприкордонслужба 01

"Все це могло бути використано зловмисниками для вчинення диверсій на мирній території України", - сказано в повідомленні.

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Небезпечну знахідку було вилучено співробітниками ГУ ДСНС України в Донецькій області.

Біля залізниці на Донеччині виявлено засоби військового ураження, які могли бути використані для диверсій, - Держприкордонслужба 02

Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Військовослужбовці Донецького прикордонного загону продовжують діяти в напрямку захисту цивільного населення від злочинних дій.

Автор: 

боєприпаси (2298) Держприкордонслужба ДПСУ (6154) залізниця (1525) Нацполіція (15287) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12998) силовики (2515) Донецька область (8834) Військова прокуратура (722) ДБР (3565)


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30.04.2020 12:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I5moUW9B1yo Орлуша: "Партизанская песня"
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30.04.2020 12:04 Відповісти
 
 