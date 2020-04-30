Біля залізниці на Донеччині виявлено засоби військового ураження, які могли бути використані для диверсій, - Держприкордонслужба. ФОТО

Оперативні співробітники Донецького загону виявили засоби військового ураження поблизу залізничного полотна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Маріупольського гарнізону в рамках кримінального провадження, оперативними співробітниками Донецького прикордонного загону спільно з військовослужбовцями відділу прикордонної служби, представниками Державного бюро розслідувань, Нацполіції та оперативної групи СіЗ ВКР СБ України ОТУ "Схід" було виявлено засоби військового ураження.

Так, під час реалізації оперативної інформації, в межах Волноваського району, поблизу залізничного полотна було виявлено ящик. В ньому були: три РПГ 22, один постріл до СПГ ПГ-9, один РГД, 1 - Ф1, понад 220 патронів 5,45 мм, а також 2 димові шашки.

"Все це могло бути використано зловмисниками для вчинення диверсій на мирній території України", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів, - Офіс ГПУ заявив про виявлення масштабного схрону зі зброєю (доповнено). ФОТОрепортаж

Небезпечну знахідку було вилучено співробітниками ГУ ДСНС України в Донецькій області.

Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Військовослужбовці Донецького прикордонного загону продовжують діяти в напрямку захисту цивільного населення від злочинних дій.