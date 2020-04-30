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Новини Агресія Росії проти України
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Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ

Маас про тему сьогоднішніх

Глава німецького МЗС Гайко Маас заявив, що серед питань на "нормандському саміті" міністрів 30 квітня буде відкриття лінії зіткнення на Донбасі, яку найманці РФ закрили через пандемію.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

"Закриття лінії зіткнення особливо важко позначилося на літніх людях... Тому ми будемо обговорювати відкриття лінії зіткнення і питання пунктів в'їзду-виїзду", - заявив він.

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Ще однією темою переговорів буде діяльність місії ОБСЄ, у якої має бути можливість працювати без обмежень і перешкод на всій території України.

"Без об'єктивної оцінки СММ (Мінські) домовленості неможливо імплементувати. Взаємна недовіра занадто велика", - сказав Маас.

Він додав, що Росія мусить вплинути на своїх найманців.

За його словами, міністри на саміті хочуть дати чіткий політичний мандат на імплементацію ТКГ інших рішень.

Автор: 

перемовини (3014) нормандська четвірка (1526) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+9
Вообще то пора гнать тот офис презедента с депутатами
Все украинцы послушно ушли на карантин: закрыли малый бизнес
И вот , когда наши депутаты якобы на карантине первую неделю были причёсаны, подстрижены, покрашены - ещё понятно
НО КОГДА 44 день и Шмыгаль с ЗЕ вылазят на экраны ( или ляшко) ПОДСТРИЖЕНЫ
ВЫ, цуки, офуели , УСТРОИЛИ СЕБЕ ПОДПОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ НА НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ !!!
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30.04.2020 11:43 Відповісти
+8
Решили заразы в Украину опять напустить ?
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30.04.2020 11:39 Відповісти
+3
Открытие через 30 дней после полной победы над коронавирусом, и объявлением ВОЗ прекращения пандемии.
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30.04.2020 11:43 Відповісти
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********* должна повлиять сама на себя,так будет точнее !
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30.04.2020 11:39 Відповісти
Решили заразы в Украину опять напустить ?
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30.04.2020 11:39 Відповісти
Открытие через 30 дней после полной победы над коронавирусом, и объявлением ВОЗ прекращения пандемии.
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30.04.2020 11:43 Відповісти
Сказочник, думать не можешь, то хоть читать научись. деятельность миссии ОБСЕ, у которой должна быть возможность работать без ограничений и препятствий на всей территории Украины.Источник: https://censor.net/n3192604https://censor.net/n3192604
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30.04.2020 12:20 Відповісти
Без Українських пенсій там голод назріває,але як Петро,так і Зелєбоба не дадуть їм здохнути,допоможуть "маладим республікам".
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30.04.2020 11:43 Відповісти
Вообще то пора гнать тот офис презедента с депутатами
Все украинцы послушно ушли на карантин: закрыли малый бизнес
И вот , когда наши депутаты якобы на карантине первую неделю были причёсаны, подстрижены, покрашены - ещё понятно
НО КОГДА 44 день и Шмыгаль с ЗЕ вылазят на экраны ( или ляшко) ПОДСТРИЖЕНЫ
ВЫ, цуки, офуели , УСТРОИЛИ СЕБЕ ПОДПОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ НА НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ !!!
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30.04.2020 11:43 Відповісти
дякуємо, нехай КПВВ й надалі будуть зачинені.
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30.04.2020 11:44 Відповісти
И какова формула имплементации, а то Порошенко её не осилил?
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30.04.2020 11:53 Відповісти
Соседка-переселенка преклонного возраста поехала в Первомайск Луганской проведать развалины жилья и подруг(а она компанейская )и сидит там взаперти до сих пор.Ни через орду ,ни через линию огня.Скитается по подружкам уже второй месяц.Обычно она ездила туда дня на 3-4.Ждёт открытия переходов.
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30.04.2020 11:53 Відповісти
Во время эпидемии, поехать через линию фронта в зону боевых действий без острой необходимости, поступок более чем странный.
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30.04.2020 11:56 Відповісти
https://censor.net/user/459425

Бабло й продукти туди возять. Чо там странного.
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30.04.2020 12:34 Відповісти
В основном, лекарства. Знаю от своих родственников ОТТУДА, что рашисты в своих гавноконвоях привозят те препараты, которые в силу истечения срока пригодности, подлежат утилизации. Поэтому с подконтрольных нам территорий ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ хоть цитрамон, но везут в дырляндию.
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30.04.2020 12:47 Відповісти
"В основном, лекарства."
Судячи з розміру та кількості баулів, там такого "цитрамону" !!!!.....
Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2281
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30.04.2020 13:27 Відповісти
Їх ніхто не тримає! Кордон з парашею відкритий! Вперед красави!
Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5774

Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1596
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30.04.2020 12:22 Відповісти
Что эти продажные ОБСЕ хотят от Украины, если их не допускают к контролю, Красный КРЕСТ...
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30.04.2020 12:24 Відповісти
В Україні сьогодні немає ресурсів утримувати "кармільцев", ще й голодну ординську армію!
Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3545
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30.04.2020 12:39 Відповісти
В армії ходять чутки, що скоро на лінії розмежування будуть лише нацгвардійці, і все піде по сценарію Пуйла...
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30.04.2020 22:08 Відповісти
 
 