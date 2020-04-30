Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ

Глава німецького МЗС Гайко Маас заявив, що серед питань на "нормандському саміті" міністрів 30 квітня буде відкриття лінії зіткнення на Донбасі, яку найманці РФ закрили через пандемію.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

"Закриття лінії зіткнення особливо важко позначилося на літніх людях... Тому ми будемо обговорювати відкриття лінії зіткнення і питання пунктів в'їзду-виїзду", - заявив він.

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Ще однією темою переговорів буде діяльність місії ОБСЄ, у якої має бути можливість працювати без обмежень і перешкод на всій території України.

"Без об'єктивної оцінки СММ (Мінські) домовленості неможливо імплементувати. Взаємна недовіра занадто велика", - сказав Маас.

Він додав, що Росія мусить вплинути на своїх найманців.

За його словами, міністри на саміті хочуть дати чіткий політичний мандат на імплементацію ТКГ інших рішень.