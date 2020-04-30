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Новини Коронавірус і карантин
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21 новий випадок COVID-19 зафіксовано на Київщині, всього 664 хворих, - ОДА

21 новий випадок COVID-19 зафіксовано на Київщині, всього 664 хворих, - ОДА

На Київщині офіційно підтверджено 664 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10.00 30 квітня 2020 офіційно підтверджено 664 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу зафіксовано 21 новий випадок.

137 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні, а 527 - на самоізоляції.

Одужали 73 людини, серед них 4 дитини.

За час пандемії померло - 15 осіб. За минулу добу летальних випадків не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самоізоляція лікарів у стаціонарах із хворими на COVID-19 - це хороший досвід, - заступниця голови МОЗ Микичак

За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 2390 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 108 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 4188 контактними особами.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4104) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ну не поверит в эти цифры здравомыслящий человек, занижение в 20 раз минимум
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30.04.2020 11:45 Відповісти
та ти що. Серозно? ти прикинув це число по пустим лікарням?
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30.04.2020 12:05 Відповісти
Бубучка підвозить все нові порції вірусу. Ай маладєц!
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30.04.2020 11:51 Відповісти
21 новый случай COVID-19 зафиксирован на Киевщине, всего 664 заболевших, - ОГА - Цензор.НЕТ 3662
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30.04.2020 11:55 Відповісти
А какая разніца?
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30.04.2020 12:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=R25RdOOyZ_I&t=2405s ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ: Доктор Рашид Буттар обвиняет Гейтса и Фаучи в организации фальшивой пандемии
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30.04.2020 12:15 Відповісти
 
 