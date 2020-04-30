21 новий випадок COVID-19 зафіксовано на Київщині, всього 664 хворих, - ОДА
На Київщині офіційно підтверджено 664 випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10.00 30 квітня 2020 офіційно підтверджено 664 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу зафіксовано 21 новий випадок.
137 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні, а 527 - на самоізоляції.
Одужали 73 людини, серед них 4 дитини.
За час пандемії померло - 15 осіб. За минулу добу летальних випадків не зафіксовано.
За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 2390 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 108 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 4188 контактними особами.
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