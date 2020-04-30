Відставка Верланова і перезавантаження податкової - привід для перегляду "закону про фіскальний терор", - експерт

Відставка Сергія Верланова, перезавантаження податкового відомства та міністерства фінансів - хороший привід для перегляду скандального законопроєкту 1210.

Про це пише Олександр Крамаренко на сайті "Гроші".

"Цей пакет фіскально-терористичних норм з осені 2019 року зазнавав жорстокої критики з боку бізнесу - від найменшого до найбільшого. Не без того, що з нелегальним виведенням капіталів потрібно боротися, але точно не шляхом удушення. Ну а піднімати ставки податків в умовах обвалу економіки внаслідок коронавірусної глобальної економічної кризи - найгірша ідея з можливих", - упевнений експерт.

За його словами, саме ексглаву ДПС Сергія Верланова дуже багато хто називав головним промоутером і навіть творцем законопроєкту 1210.

Автор називає везінням те, що скандальний документ досі не підписано. "На величезне наше везіння, його не встигли запровадити до старту коронавірусної кризи. Не сумніваюся, що почни він діяти, наслідки для економіки були б крутішими за карантинні", - переконаний експерт.

На думку автора, знімати запроваджені законопроєктом 1210 обмеження і посилення все одно доведеться: "заради реанімації економіки".

"Тільки зараз його можна не запровадити в дію і отримати величезні рейтингові "плюшки". А якщо ввести, але потім скасовувати - жодних рейтингових "плюшок", суцільні втрати. Ну і так, економіка встигне спікірувати завдяки закручуванню фіскальних гайок", - пише Крамаренко.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент ухвалив у другому читанні і в цілому скандальний законопроєкт № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України назвали законопроєкт №1210 "податковим терором".

Категорично проти цього законопроєкту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України - в т. ч. Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгівельна палата, Українська спілка промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.

Спілка Українських Підприємців і Федерація роботодавців України вийшли з відкритими зверненнями до Президента України з проханням ветувати проєкт Закону 1210 і направити його на доопрацювання.