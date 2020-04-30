На території тимчасово окупованого Донбасу перебувають понад 2000 кадрових офіцерів РФ, - Командувач ОС Кравченко

Росія використовує територію окупованого Донбасу як полігон для випробування новітньої зброї, зараз там перебувають понад 2000 кадрових офіцерів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив Командувач об'єднаних сил Володимир Кравченко.

"Для контролю над тимчасово окупованими територіями Донбасу генеральним штабом збройних сил РФ сформовано та утримується оперативне угруповання російських окупаційних військ у складі 1-го (ДОНЕЦЬК) та 2-го (ЛУГАНСЬК) армійських корпусів загальною чисельністю понад 35 тисяч осіб, які оперативно підпорядковані 8 загальновійськовій армії Південного військового округу ЗС РФ. Основу керівного і командного складу полків, бригад та штабів армійських корпусів складають кадрові офіцери і генерали ЗС РФ, які на ротаційній основі відряджаються до тимчасово окупованих територій України. Сьогодні на окупованій частині Донбасу перебуває понад дві тисячі кадрових російських офіцерів. При цьому посади рядового, сержантського складу та командирів тактичної ланки комплектуються переважно місцевими мешканцями та найманцями з Росії", - повідомив він.

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Крім цього, як зазначив Кравченко, для підтримання адміністративно-поліцейського режиму, забезпечення функціонування окупаційних адміністрацій, боротьби з проукраїнським рухом та охорони важливих об’єктів системи життєзабезпечення регіону створено інші так звані "силові відомства" – міністерство внутрішніх справ і міністерство державної безпеки, якими безпосередньо керують російські МВС та ФСБ.

"Поряд з утриманням та забезпеченням збройних формувань Російська Федерація, використовуючи територію Донбасу як військовий полігон, проводить тут дослідження новітніх систем озброєння для своєї армії. Найбільш широко випробуються комплекси радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, безпілотні літальні апарати, системи наведення високоточної зброї, наземні станції артилерійської розвідки, захищені засоби цифрового зв’язку, тактичне спорядження та снайперська зброя", - додав Командувач ОС.

Як повідомлялося раніше, РФ зосередила на кордоні з Україною майже 90 тисяч військовослужбовців, 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків та інше озброєння й техніку.