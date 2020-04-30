За добу в Києві зафіксовано 60 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 1401 хворий, - Кличко

У 60 жителів столиці діагностовано COVID-19 за останню добу. Одна людина померла.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас - плюс 60 осіб, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них - троє медиків. Один випадок - на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1401 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Так, серед хворих: 31 жінка віком від 18 до 84 років і 4 дівчинки віком до 17 років.

Крім того, 18 чоловіків віком від 22 до 84 років і 7 хлопчиків до 17 років. Один хворий - з Києво-Печерської лаври.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Решта лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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