УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8479 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 334 2

За добу в Києві зафіксовано 60 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 1401 хворий, - Кличко

За добу в Києві зафіксовано 60 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 1401 хворий, - Кличко

У 60 жителів столиці діагностовано COVID-19 за останню добу. Одна людина померла.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас - плюс 60 осіб, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них - троє медиків. Один випадок - на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1401 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Так, серед хворих: 31 жінка віком від 18 до 84 років і 4 дівчинки віком до 17 років.

Крім того, 18 чоловіків віком від 22 до 84 років і 7 хлопчиків до 17 років. Один хворий - з Києво-Печерської лаври.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Решта лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київські лабораторії часто не встигають обробляти тести на коронавірус за 48 годин, - КМДА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19693) Кличко Віталій (3529) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не позорься Ковид. Умерло у него .. Подстреги ещё что нибудь ))
показати весь коментар
30.04.2020 13:25 Відповісти
 
 