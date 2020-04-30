10% хворих киян - медики, загалом у 148 медпрацівників Києва підтверджено COVID-19, - Кличко

На сьогодні в столиці 148 інфікованих коронавірусом медиків. Це 10% усіх хворих на COVID-19.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Я не втомлюся дякувати нашим лікарям, які буквально - на лінії фронту в боротьбі з підступним вірусом. Вони постійно в зоні ризику. 10 відсотків із киян, що захворіли, - саме медики. Лікарі, медсестри, молодший медичний персонал. 148 медиків комунальних медзакладів мають підтверджений діагноз на коронавірус", - розповів він.

Так, серед медиків, що захворіли, - це лікарі Олександрівської лікарні, що першою почала приймати інфікованих на коронавірус.Та медичний персонал інфекційних відділень міських лікарень №4, №5, №6, №9 та інших медзакладів першої та другої хвилі прийому хворих на коронавірус.



"Є серед хворих і лікарі та медсестри непрофільних відділень, сімейні лікарі, які, надаючи допомогу, не знали, що людина інфікована. Є медики також приватних клінік та державних медичних установ", - наголосив Кличко.

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