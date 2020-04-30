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Кабмін опублікував постанову про відкриття продуктових ринків
Кабінет міністрів опублікував рішення про відкриття ринків в Україні.
Відповідний документ розміщено на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ
Згідно з постановою, дозволяється робота продуктових ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог, встановлених головним санітарним лікарем України.
Крім того, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів протягом дії карантину має забезпечити:
- проведення щоденних позапланових перевірок щодо дотримання продуктовими ринками протиепідемічних вимог;
- присутність не менше двох інспекторів на кожному ринку протягом усього часу його роботи і проведення ними позапланових перевірок.
Топ коментарі
+20 бостууга
показати весь коментар30.04.2020 12:19 Відповісти Посилання
+14 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+14 Pavlo Avdejuk
показати весь коментар30.04.2020 12:28 Відповісти Посилання
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https://www.facebook.com/officialsavchenko/posts/2820790708175048?__xts__%5B0%5D=68.ARAjdBa9gc9XaBVczzJ-6F55kfanfZUwFkiKJ-TZxJ-VUElYi8F_srSynoPIxqaptRgWgP3Sfj7zxik9qHClA8obxtXrvk2Iqn0d_1PdnQo6fmo7ebmxQ84p0IwOoxa1G1YdZI9fc2r6y5eQHGoOiAh_4OMzqRLJYYgOKmLyLaXMtcBJzvClbVjZTr22pQfbpZTwMwBzHlSIYlQPsCSDuYLSQmIWtx2s4aN8CuoZQ3ZnCUPyGB53eZ1AwJzWGlbZdtPjxlnmzTTQTkGkGOU4TYTetWT6UYNbcMlHkkEmOIt7GjKHN4AdGGGZsAr9l7sRaW9pocQy9KtNMK7kZ1fsKrvX&__tn__=-R Вчора о 15:15 · https://www.facebook.com/officialsavchenko/posts/2820790708175048?__tn__=K-R#
Державний бюджет України на карантині: сценарій для комедії чи трагедії?
Українська влада не буде допомагати українцям і бізнесу у кризі коронавірусу 2020 - для мене це вже очевидно. Завтра влада зрозуміє, що в країні криза бюджетів та фінансів, що вона в черговий раз облажалась. Новий бюджет, який підписав президент на минулому тижні, може бути використаний лише як сценарій спочатку для комедії, а далі для трагедії мільйонів українських сімей.
Тому зараз я хочу в черговий раз, майже як Сізіф, пояснити владі як швидко і ефективно вийти з карантину, адже кожен день блокування соціальної і економічної активності українців, малого і середнього бізнесу коштує нам приблизно 5 млрд грн., ми втрачаємо за день десятки тисяч робочих місць!
За планом уряду, який має 5 етапів, реальне соціальне і економічне життя в Україні почнеться лише влітку! Отже, ми ще додатково втратимо приблизно 150 млрд грн. та 300 тис. робочих місць. Для Вас, і для мене - це трагедія, для влади - черговий прикол?
За півтора місяця в Україні чисельність людей, які померли з коронавірусом (не від коронавірусу) є 250. За цей час від інших хвороб померло приблизно 70 тис.! Тобто, на 1000 смертей лише 3 людини померли з коронавірусом.
Висновок: цей вірус не є аж занадто небезпечним для українців, тому з 4 травня треба обережно розпочати 1 етап виходу з нього:
- дозволити роботу всіх ринків,
- дозволити прогулянки людей у парках та скверах,
- відновити роботу метро,
- дозволити роботу кав'ярень і ресторанів з обслуговуванням клієнтів на літніх майданчиках, свіжому повітрі,
- дозволити роботу перукарень.
Другий і останній етап має розпочатись з 11 травня, звичайно за умови, що тенденція до скорочення чисельності захворівших буде тривати.
Другий етап має зняти всі обмеження на соціальну і економічну активність. В той же час, відповідальність за дотримання соціального дистанціювання та інших заходів захисту від коронавірусу (контроль за температурою, наявність масок) від влади (яка насправді її і не несе) переходить до людей і організацій - банків, підприємств, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, церков тощо. Самоорганізація для українців є більш ефективною ніж недолугі дії влади, особливо місцевої, вони ефективні лише у корупційних оборутках.
Нам, українцям, треба зрозуміти, що найкраща тактика виживання чи доживання до 2024 має бути у тому, що під час цієї та майбутніх криз розраховувати треба лише на себе, сім'ю та на компанію в якій ви працюєте (якщо вам пощастить), а влада буде діяти методом проб та помилок, причому помилок буде все більше і чомусь всі вони будуть на користь олігархату, корупціонерам та Росії.
РS. Мене часто запитують, яка мета давати рекомендації владі, якщо вона їх ігнорує? Відповідь, - вона має знати, що правильні дії можливі і генерує їх саме українське (не російське і навіть не диванно-експертне) середовище. Адже майже всі популярні українські сайти зараз лише пересказують банальні російські меседжі, а російські сайти в Україні піарять і просувають у владу проросійських політиків чи є трибуною московських квазіопозиціонерів. Західні лобісти зараз чомусь стали зовсім примітивні…вони тихо проїдають гранти чі під ковдрою стають членами чисельних спостережних рад із зарплатами до 0,5 млн грн. на місяць.
До речі, останнім часом, проросійська колона перекладає на російську мову мої тексти та видають їх за свої чи артикулюють на своїх каналах, коли це їм політично вигідно. Отже, зараз я не бачу іншої можливості ніж свій фейсбук, сайт, телеграм-канал, ютуб-канал, щоб донести до української аудиторії проукраїнські професійні ідеї. Скажу прямо, такого блокування проукраїнських поглядів на актуальні події не було за останні 30 років. Щось пішло не так, треба це міняти у 2024 р.
КОГДА КОЛИЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ПОЛЬНЫХ БЫЛО В РАЙОНЕ 100ни ВЛАСТЬ ЗАКРЫЛА РЫНКИ МАГАЗИНЫ ПАРКИ! ТЕПЕРЬ КОГДА КОЛИЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕННЫХ БОЛЬНЫХ БОЛЬШЕ 5000 ВЛАСТЬ ОТКРЫВАЕТ РЫНКИ! ВОПРОС! ЛОГИКА ГДЕ?!
Ой, а чия це, раптом, така гнівна і безжальна лексика: «дивимося відосікі?», «скільки будете плювати в народ?», «де рівність перед законом?», «немає вам віри!»? Невже це Маруся Звіробій (Софія Федина, Тетяна Чорновол)? Та ні, це Наталя Мосійчук тут входить у образ Валаамової ослиці.
Ось вона, чудодійна сила антиколомойського закону! Навіть дресировані бєніні мавпи, раптом, почали помічати, що в країні щось пішло не так. І, не виключаю, невдовзі зовсім «прозріють». Особливо, якщо хазяїн дозволить.
Але я, чомусь, маю відчуття, що на цей раз ані прозріннями, ані звичними для журналістів цього каналу каяттями ситуація не вичерпається. І після звільнення країни від зеленої напасті декому будуть публічно голити голови - як охочим до німецьких грошей французьким курвам у 1945-му.
Борислав Береза:
Раньше Зеленский и его окружение не вылазили с 1+1 и с "Право на владу". Теперь они не вылазят с "Украина 24" и "Свобода слова Шустера". Симпатии, партнеры и приоритеты наших президентов всегда видны по тому, какие олигархи их поддерживают через свои телеканалы.
Валерій Прозапас:
А призначення чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" на посаду керівника Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МінОб - це ж не кумовство і не бізнес-партнерство ж, правда?
Погодження через ОП людини, яка перестрибнула 10 посадових посад, нагадує таке саме скоропостіжне присвоєння офіцерського звання Баканову, такому самому "чесному професіоналу", ніяк не пов'язаному з Зеленським, або з потраплянням до РНБО знаменитого агента 007 Сівохи.
Ну, і молодий перспективний міністр оборони Таран підмахнув це призначення, звичайно, за якісь секретні досягнення товаріща Пашкова, а не через сімейну належність до головного шоу країни, просто співпало так.
Соціальні ліфти "слуґ" продовжують радувати державні та силові структури напливом родичів колег, друзів, друзів друзів і партнерів президента, все як було ним обіцяно виборцям в таких красівих передвиборчих роліках.
.."Сє-є-є-мо-о-о-чко" - бліяли вони по команді з телевізора.
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Ага, чтоб гребли бабло не покладая рук...... Совсем уже рехнулись такое предлагать? или там отстегивать будут кому следует?!
см. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html