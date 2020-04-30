Відсотки за чинними кредитами бізнесу будуть платити у разі збереження ним робочих місць і зарплат, - Петрашко
Уряд ще більше розширив можливості рефінансування чинних кредитів бізнесу у разі збереження робочих місць і зарплат найманим працівникам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це заявив міністр Ігор Петрашко.
"Ми продовжуємо адаптувати нашу основну програму підтримки бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%" під реалії та запити підприємців. Ми вирішили, що держава допоможе підприємцям зберігати не лише свою справу як таку, а й персонал, який задіяний в її реалізації, адже в більшості випадків діяльність мікро- та малого бізнесу забезпечується саме людьми та їхнім вкладом в цю справу. Ми допоможемо втримати не лише робочі місця, а й гідний рівень оплати праці", - коментує нове рішення Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Відповідно до нових змін, компенсація ставки по діючим кредитам до 0% буде доступна за умови збереження не менше 60% фонду оплату праці та 80% чисельності персоналу порівняно із станом підприємства на 1 березня 2020 р. Ця умова має зберігатись протягом всього строку отримання саме цієї державної підтримки. Крім того, можна буде рефінансувати більший обсяг кредиту, також підвищено ліміт обороту на групу пов’язаних компаній до 10 млн. євро. Тож більша кількість підприємців зможе податись на цю програму.
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