Заборгованість за комуналку в Києві становить майже 6 млрд грн, це може призвести до перебоїв з наданням послуг, - Кличко

Тенденція до зменшення рівня оплати може призвести до перебоїв з наданням комунальних послуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На жаль, через обмежувальні заходи люди та підприємства зіштовхнулися з фінансовими проблемами. І це вплинуло також на рівень розрахунків за комунальні послуги. Сьогодні в Києві загальна заборгованість за комунальні послуги сягає майже 6 млрд гривень. Це – дуже велика сума. Хочу наголосити, що тенденція до зменшення рівня сплати може призвести до перебоїв із наданням комунальних послуг. Нагадаю, що термін дії знижки в 10 відсотків тепер подовжений до 30 числа кожного місяця", - підкреслив мер Києва.

Він зазначив, що насамперед гроші, отримані від киян за послуги, йдуть на закупівлю газу, реконструкцію застарілих теплотрас, які необхідно ремонтувати до початку нового опалювального сезону. А також на зарплату десятків тисяч тепловиків.

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