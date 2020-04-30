Заборгованість за комуналку в Києві становить майже 6 млрд грн, це може призвести до перебоїв з наданням послуг, - Кличко
Тенденція до зменшення рівня оплати може призвести до перебоїв з наданням комунальних послуг.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"На жаль, через обмежувальні заходи люди та підприємства зіштовхнулися з фінансовими проблемами. І це вплинуло також на рівень розрахунків за комунальні послуги. Сьогодні в Києві загальна заборгованість за комунальні послуги сягає майже 6 млрд гривень. Це – дуже велика сума. Хочу наголосити, що тенденція до зменшення рівня сплати може призвести до перебоїв із наданням комунальних послуг. Нагадаю, що термін дії знижки в 10 відсотків тепер подовжений до 30 числа кожного місяця", - підкреслив мер Києва.
Він зазначив, що насамперед гроші, отримані від киян за послуги, йдуть на закупівлю газу, реконструкцію застарілих теплотрас, які необхідно ремонтувати до початку нового опалювального сезону. А також на зарплату десятків тисяч тепловиків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Некоторым даже совет зарабатывать жопой депутат давал.
Никакой вопрос с жкх невозможно решить.
В результате- плачу за такси и взятки.
Цены на продукты и лекарства выросли на 10-20%.
Пошли все лесом
ТАК ВСЕГДА ДЕЛАЮТ.
https://censor.net/news/3064336/zadoljennost_ukraintsev_za_kommunalku_vyrosla_do_rekordnyh_427_mlrd_griven
Задолженность считается на начало месяца. А коммуналка оплачивается до 20 числа.
Хватит уже лицемерить....) Каждый год на майские нам вывешивают эти типа долги...)
не платить им - наш священный долг.
Остались: электроэнергия, газ и вывоз мусора. За это нужно платить, если пользуешься!
А платить сетевикам за несуществующий сервис постоянную плату круглый год - это вообще надувательство граждан, которое пока власть не хочет пересматривать. Если я не пользуюсь, например, электроэнергией, почему я должен платить этот оброк?
Перевірки справді собівартості робіт як я розумію нкре не робила з принципу: нікуди лохи не дінуться, будуть платити. Адже за газ добутий приватними і державними компаніями на території України платять ціну взяту із стелі.
Те саме можна говорити і про електроенергію. Атомні найдешевші відключають, зате теплові ахметівські аж гудуть. Ще й зелена енергетика тягне із нашого карману. 73% н бачуть своєї вини в тому, що зробили себе разом.