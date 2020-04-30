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Дарницький район другий день поспіль лідирує в поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 19 нових випадків. КАРТА
За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський - +7 (всього 134)
- Дарницький - +19 (219)
- Деснянський - +3 (122)
- Дніпровський - +4 (127)
- Оболонський - +7 (92)
- Печерський - + 5 (317)
- Подільський - +4 (67)
- Святошинський - +3 (78)
- Солом'янський - + 6 (140)
- Шевченківський - +2 (105)
Нагадаємо, що протягом 28 квітня в Дарницькому районі Києва коронавірус був підтверджений у 13 осіб.
Топ коментарі
+6 Alex Lodje
показати весь коментар30.04.2020 12:45 Відповісти Посилання
+3 Андрей Дидовик
показати весь коментар30.04.2020 12:36 Відповісти Посилання
+1 Антип61
показати весь коментар30.04.2020 12:55 Відповісти Посилання
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