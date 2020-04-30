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Новини Коронавірус і карантин
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Дарницький район другий день поспіль лідирує в поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 19 нових випадків. КАРТА

Дарницький район другий день поспіль лідирує в поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 19 нових випадків. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +7 (всього 134)

- Дарницький - +19 (219)

- Деснянський - +3 (122)

- Дніпровський - +4 (127)

- Оболонський - +7 (92)

- Печерський - + 5 (317)

- Подільський - +4 (67)

- Святошинський - +3 (78)

- Солом'янський - + 6 (140)

- Шевченківський - +2 (105)

Також читайте: 10% хворих киян - медики, загалом у 148 медпрацівників Києва підтверджено COVID-19, - Кличко

Нагадаємо, що протягом 28 квітня в Дарницькому районі Києва коронавірус був підтверджений у 13 осіб.

Дарницький район другий день поспіль лідирує в поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 19 нових випадків 01
Дарницький район другий день поспіль лідирує в поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 19 нових випадків 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19693) Кличко Віталій (3529) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Главное, чтобы поголовное тестирование не проводилось, а то окажется, что в одном только Киеве где-то 1-1,5 млн. заболевших и у народа возникнет вопрос: "Где отрубленные руки горы трупов?"
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30.04.2020 12:45 Відповісти
+3
Коронабесие форевер!
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30.04.2020 12:36 Відповісти
+1
Главное, чтоб кацапские троляки не разводили бадягу "коронавирус - это фигня". У них уже 100 тыс заболевших, но они реальное число своих умерших от коронавируса скрывают. Делают вид, что медицина в Раше и Беларуси лучше, чем в Германии и Японии. Вы им верите?
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30.04.2020 12:55 Відповісти
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Коронабесие форевер!
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30.04.2020 12:36 Відповісти
Главное, чтобы поголовное тестирование не проводилось, а то окажется, что в одном только Киеве где-то 1-1,5 млн. заболевших и у народа возникнет вопрос: "Где отрубленные руки горы трупов?"
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30.04.2020 12:45 Відповісти
Главное, чтоб кацапские троляки не разводили бадягу "коронавирус - это фигня". У них уже 100 тыс заболевших, но они реальное число своих умерших от коронавируса скрывают. Делают вид, что медицина в Раше и Беларуси лучше, чем в Германии и Японии. Вы им верите?
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30.04.2020 12:55 Відповісти
Не, мы верим в то, что если бы 94летний ветеран носил намордник, то жил бы все а так от святого Ковида умер.
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30.04.2020 12:57 Відповісти
А мы верим, что если бы все в окружении пожилых людей носили бы повязки на лицах, то многие из них прожили бы дольше на некоторое время. Кто на пару месяцев, а кто-то и на несколько лет...
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30.04.2020 14:13 Відповісти
Вера это святое, тро́гать нельзя. Слава Ковиду! Не убий без антисептика! Не прелюбодействуй без маски! Рост постоянно термометр в ж..., сы́н мой! И Ковид не нашла на тебя вирус Смерти.
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30.04.2020 14:34 Відповісти
По-моему, насчет термометра какой-то врач над Вами зло пошутил, а Вы теперь всем об этом рассказываете. Записывайтесь в 95 квартал там и показать сможете, тем более, что Зе и его творчество Вам давно нравится.
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30.04.2020 14:39 Відповісти
Не, ну капец! Религиозный фанатик будет мне что то указывать как и что делать в соответствии с его обрядами. У нас в Украине - Свобода совести и никто не имеет права указывать мне во что верить или не верить. Так что мой руки, носи намордник и градусник,я к вашим обрядам отношусь с улыбкой и по доброму.
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30.04.2020 15:09 Відповісти
Да, похоже вирус у тебя уже спинной мозг доел. Только что ты верещал о свободе совести и в следующем же предложении начинаешь раздавать указания. Совсем, ты, Андрей с катушек съехал.
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30.04.2020 15:25 Відповісти
Ну зачем снова лгать? Я просто констатирую что верующие в Ковид постоянно проводят некие довольно смешные процедуры, ты сам их перечислял! А теперь говоришь я тебя заставляю в наморднике ходить и с термометром в .....
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30.04.2020 15:29 Відповісти
Почему же лгать? Ваш предыдущий пост виден всем желающим и каждый может убедиться в моей правоте. Может даже кто-то из врачей Вам поможет с такой проблемой.
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30.04.2020 15:31 Відповісти
Мне кажется, что уже самые тупые домохозяйки поняли что с якобы пандемий их развели. Они по инерции моют перчатки спиртом но детей уже выпускают гулять. Мои вчера впервые за 45дней играли в прятки с компанией ровесников. До этого они были или сами или со мной на качалку ходили.
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30.04.2020 13:00 Відповісти
Дай Боже Вам здоровья і Вашим дітям. АЛе ще не вечер і гулянкі можуть обійтись для вас трагедією.
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30.04.2020 13:12 Відповісти
УГРОЖАЕШЬ, тварь?
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30.04.2020 13:13 Відповісти
Все просто - в этом районе больше делают тестов. Вот и выросли показатели. Наша статистика очень своеобразная...
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30.04.2020 13:14 Відповісти
https://censor.net/user/297384 и в чупокабру свято верит
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30.04.2020 13:18 Відповісти
тест тест тест... во дебилы носятся с этим магическим словом
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30.04.2020 13:19 Відповісти
Ну видно сейчас все службы кинутся обеззараживать ручки магазинов.Или будем просто подсчитывать?
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30.04.2020 13:25 Відповісти
Хтось може пояснити, чому саме в Дарницькому районі? Через церкви ФСБ МП, як наслідок заражень на Паску, чи багато туристів і заробітчан повернулось, чи якісь ще причини?
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30.04.2020 13:45 Відповісти
https://censor.net/user/418572 какие нужны обьяснения фейкболячки?
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30.04.2020 14:19 Відповісти
Ніхто не відповів на моє питання, а мені, як киянину, хочеться знати внаслідок яких причин в різних районах Києва виникають ці хвороби в тій чи іншій кількості. Не знаю ще, може хтось просвітить мене, хворі Олександрівської лікарні, яких привезли в Київ на лікування з інших населених пунктів України, теж зараховуються в статистику Печерського району, чи ні?
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30.04.2020 15:33 Відповісти
 
 