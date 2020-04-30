Дарницький район другий день поспіль лідирує в поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 19 нових випадків. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +7 (всього 134)

- Дарницький - +19 (219)

- Деснянський - +3 (122)

- Дніпровський - +4 (127)

- Оболонський - +7 (92)

- Печерський - + 5 (317)

- Подільський - +4 (67)

- Святошинський - +3 (78)

- Солом'янський - + 6 (140)

- Шевченківський - +2 (105)

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Нагадаємо, що протягом 28 квітня в Дарницькому районі Києва коронавірус був підтверджений у 13 осіб.







