УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8649 відвідувачів онлайн
Новини
6 869 47

Комітет ВР розгляне законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову". Після цього його винесуть у зал, - Княжицький

Комітет ВР розгляне законопроєкт

Комітет ВР з гуманітарної політики знову вирішив взятися за розгляд законопроєкту "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову".

Про це повідомив нардеп від ЄС Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.

"30 квітня наш комітет з гуманітарної політики вкотре вирішив розглянути антиукраїнський закон депутата Бужанського про обмеження вживання української мови в освіті. Мої колеги з фракції "Слуга народу" кажуть, що немає підстав турбуватися, адже вони проголосують проти. Втім , тут і хитрість. Розгляд законопроєкту навіть з негативним результатом дозволяє його виносити в зал", - пише нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пів року без зарплати, офісу і команди, - Монахова розповіла про звільнення

За його словами, ініціюючи розгляд проєкту і запевняючи, що будуть голосувати проти, депутати від "Слуги народу" "хочуть відкрити двері для антиукраїнської діяльності своїх колег по фракції".

Княжицький також заявив що немає ніяких норм, які б вимагали термінового розгляду законопроєкту №2362.

Законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.

18 березня комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту. Тоді Бужанський пропонував рекомендувати парламенту прийняти документ у першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький запропонував взагалі відхилити цей законопроєкт.

Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти Інна Совсун (фракція "Голос") повідомила, що "освітній" комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися щодо відповідного проєкту закону шляхом голосування.

Комітет ВР розгляне законопроєкт слуги народу Бужанського про скасування закону про мову. Після цього його винесуть у зал, - Княжицький 01

Автор: 

Княжицький Микола (89) українська мова (836) Бужанський Максим (104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Може простіше відмінити Бужанського?
показати весь коментар
30.04.2020 12:57 Відповісти
+18
краще винесіть його язик окремо
показати весь коментар
30.04.2020 12:55 Відповісти
+16
Бужанського винесут? На вилах Ляшка?
показати весь коментар
30.04.2020 12:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бужанського винесут? На вилах Ляшка?
показати весь коментар
30.04.2020 12:54 Відповісти
Опозиція- слідуйте прикладу бізнесменів! Не мовчіть! Запасайтесь вилами - це ж не зброя, можна до ради занести!
показати весь коментар
30.04.2020 12:56 Відповісти
Не того Ляшко замурував
показати весь коментар
30.04.2020 13:29 Відповісти
Бужанского "внесуть в зал"?
показати весь коментар
30.04.2020 12:54 Відповісти
Вынесут в зал бужанского? Вперёд ногами? Это пральна!
показати весь коментар
30.04.2020 12:54 Відповісти
Какая разница на каком языке учиться? Пусть это будет украинский язык, в чем проблема?
показати весь коментар
30.04.2020 12:54 Відповісти
Судячи з того хто зараз при владі, навчання буде на ідіш.
показати весь коментар
30.04.2020 12:56 Відповісти
І правильно. На хрена тупому депутату-інородцю вчити державну мову, коли її можна просто відмінити.
показати весь коментар
30.04.2020 13:04 Відповісти
краще винесіть його язик окремо
показати весь коментар
30.04.2020 12:55 Відповісти
Може простіше відмінити Бужанського?
показати весь коментар
30.04.2020 12:57 Відповісти
Вместе с его зе!лекторатом?
показати весь коментар
30.04.2020 13:00 Відповісти
йди на йох, касаб
показати весь коментар
30.04.2020 13:30 Відповісти
бужанского нужно отправить в Израиль, пусть там колотится по ивриту, идиш и усскому языку.
показати весь коментар
30.04.2020 13:00 Відповісти
Ганьба як вона є.
Вас попереджали.
Як там боротьба з корупцією?
показати весь коментар
30.04.2020 13:00 Відповісти
А вони верещали, якщо у порохоботів підгорає, то ми робимо правильно.
показати весь коментар
30.04.2020 13:03 Відповісти
Скільки вже можна мусолити те, що має бути аксіомою?!!! Розстріляти гниду!
показати весь коментар
30.04.2020 13:02 Відповісти
Бужанский, иди в задницу. Вместе с Путлером.
показати весь коментар
30.04.2020 13:02 Відповісти
Депутати,вам що,робити вже зовсім нєхер?
показати весь коментар
30.04.2020 13:03 Відповісти
Клоуни 95-го іспортілісь , виносім Бужанского...
показати весь коментар
30.04.2020 13:04 Відповісти
Вони всім своїм шоблом поїдуть до Ростову.
показати весь коментар
30.04.2020 13:07 Відповісти
в стране пандемия, экономика на грани дефолта, дыра в бюджете 300 млрд, миллионы людей остались без работы и средств к существованию. но зеленым дебилам все неимется, закон "о государтсвенном языке" мешает. ****, мрази.
показати весь коментар
30.04.2020 13:04 Відповісти
Зараз Главзебіл вилізе в телевізор і скаже що Бужанського не так зрозуміли.
показати весь коментар
30.04.2020 13:05 Відповісти
Блазень як завжди з цього приводу промовчить...
Комітет ВР розгляне законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову". Після цього його винесуть у зал, - Княжицький - Цензор.НЕТ 1562
показати весь коментар
30.04.2020 13:15 Відповісти
Для того,щоб відволікти ВР і суспільство в цілому від провалів сьогоднішньої влади в економіці, політиці, зовнішній безпеці, боротьби з фашистською росією. вони намагаються займатись відволікающими законами. Питання мови знову збудоражить суспільство. Мої знайомі росіяни, які давно живуть в Україні цій мовній чихарді також незадоволені. Вважають,що вже давно б все налагодилось ,якби не було російських провокаторів і рашистів.
показати весь коментар
30.04.2020 13:05 Відповісти
Да дело не в РФпровокаторах и рашистах-а в самих учителях!!!Во первых 95 % из них евреи и им нет никакого стимула(ни национального,ни нравственного) учить какой то "хохлячий" язык!И во вторых в головы учителей,ещё с детства забиты "русским миром",типа: "..первые детские слова-мама,родина, москва.."
показати весь коментар
30.04.2020 14:20 Відповісти
Що ще потрібно зробити щоб це кацапське лайно відмоталось від УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ? Може щаписати в Конституії, що кожна с.ка, яка посягає на територіальну цілісність, чи мову, АВТОМАТИЧНО позбавляється українського громадянства
показати весь коментар
30.04.2020 13:06 Відповісти
А хто ж зараз з цього цирку піде на таке?
показати весь коментар
30.04.2020 13:20 Відповісти
"Що ще потрібно зробити"

започаткувати інститут "негромадянина", позбавивши їх права обирати та бути обраним.
показати весь коментар
30.04.2020 13:30 Відповісти
Беларусь-2:

На референдум 1995 года вынесено 4 вопроса:

"говорить на одном языке"1. О придании русскому языку статуса государственного;

"какая разница"
2. Об изменении государственной символики;

"не выстрелить себе в ногу"
3. О поддержке действий президента, направленных на экономическую интеграцию с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерацией ;

без слов и "две палаты"
4. О необходимости внесения изменений в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 конституцию , которые предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Верховного Совета президентом в случаях систематического или грубого нарушения Конституции.
показати весь коментар
30.04.2020 13:07 Відповісти
Как говорила Мосейчучка: Язык на хлеб не намажешь...
Коррупцию побороли. Эпоха бидности закончилась?
Украинська мова - это для зебилов главная проблема?
показати весь коментар
30.04.2020 13:09 Відповісти
Вообще-то, проблема у них - русский язык, т.к. они ничего не понимают, сказанного на нём...
показати весь коментар
30.04.2020 13:22 Відповісти
не знаю як тепер,а коли були регіонали були при владі,за знання іноземної мови депутатам доплачували 1000 гр.І тоді у них було дві вимоги-------1 --розмовляти в ВР російською,бо вона для багатьох рідна.2----признати російську в Україні іноземною та доплачувати їм за її знання 1000 гр.
показати весь коментар
30.04.2020 14:41 Відповісти
*****!!! А СБУ продовжує ловити виробників антисептиків!
показати весь коментар
30.04.2020 13:13 Відповісти
СБУ = ФСБ ! Пора забыть о патриотизме СБУ , это русофилы заняты крышевать и доить бизнес .
показати весь коментар
30.04.2020 13:52 Відповісти
А Московський Патріархат продовжує пропаганду російської мови, поки ми воюємо з Московією.
показати весь коментар
30.04.2020 14:46 Відповісти
Вони і так сьогодні не виконують цей закон. Немає українського слова в східних містах і південних. Та і в Києві наполовину. Як це депутут Українського парламенту бажає обмеження української мові? То хаба він українець?
показати весь коментар
30.04.2020 13:19 Відповісти
Він не українець , а жабоподібний жид , лютий ворог всього українського . Цікаво , його дід служив в енкаведе і чи мав відношення до реалізації планів кагановича в 1932-33 р.р. ?
показати весь коментар
30.04.2020 16:01 Відповісти
Комітет ВР розгляне законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову". Після цього його винесуть у зал, - Княжицький - Цензор.НЕТ 2781
показати весь коментар
30.04.2020 13:25 Відповісти
Може вже і Януковича запросити без його перехідних зелених форм ідіотів. І зігнати всіх до його новобудов до його двох Версалей з хонкою і там провести приймання українців в малоросів з присягою російському царю Путіну. Зелені тварини ідуть шляхом ганьби!
показати весь коментар
30.04.2020 13:32 Відповісти
Вас самих ,падлюки,скоро вынесут из зала!
показати весь коментар
30.04.2020 13:35 Відповісти
За українофобів бужанських-мєртвєчуків голосують тільки гниди.
показати весь коментар
30.04.2020 13:44 Відповісти
Комітет ВР розгляне законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову". Після цього його винесуть у зал, - Княжицький - Цензор.НЕТ 3966
показати весь коментар
30.04.2020 13:49 Відповісти
Дурному дасть Бог щастя, та не дасть розуму
показати весь коментар
30.04.2020 13:49 Відповісти
В Украине нужно вводить Паспорт Негражданина , как в стр Балтии . Живут.балдеют , но не учавствуют в политических процессах .
показати весь коментар
30.04.2020 13:51 Відповісти
Такий крок врятує Україну . Прецедент в Балтії є .
показати весь коментар
30.04.2020 16:03 Відповісти
И не возьмёт на тот свет коронавирус этого гандона бужанского!! Носит же украинская земля таких идиотов и предателей!!
показати весь коментар
30.04.2020 16:20 Відповісти
 
 