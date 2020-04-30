Комітет ВР розгляне законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову". Після цього його винесуть у зал, - Княжицький
Комітет ВР з гуманітарної політики знову вирішив взятися за розгляд законопроєкту "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову".
Про це повідомив нардеп від ЄС Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.
"30 квітня наш комітет з гуманітарної політики вкотре вирішив розглянути антиукраїнський закон депутата Бужанського про обмеження вживання української мови в освіті. Мої колеги з фракції "Слуга народу" кажуть, що немає підстав турбуватися, адже вони проголосують проти. Втім , тут і хитрість. Розгляд законопроєкту навіть з негативним результатом дозволяє його виносити в зал", - пише нардеп.
За його словами, ініціюючи розгляд проєкту і запевняючи, що будуть голосувати проти, депутати від "Слуги народу" "хочуть відкрити двері для антиукраїнської діяльності своїх колег по фракції".
Княжицький також заявив що немає ніяких норм, які б вимагали термінового розгляду законопроєкту №2362.
Законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.
18 березня комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту. Тоді Бужанський пропонував рекомендувати парламенту прийняти документ у першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький запропонував взагалі відхилити цей законопроєкт.
Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти Інна Совсун (фракція "Голос") повідомила, що "освітній" комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися щодо відповідного проєкту закону шляхом голосування.
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Як там боротьба з корупцією?
започаткувати інститут "негромадянина", позбавивши їх права обирати та бути обраним.
На референдум 1995 года вынесено 4 вопроса:
"говорить на одном языке"1. О придании русскому языку статуса государственного;
"какая разница"
2. Об изменении государственной символики;
"не выстрелить себе в ногу"
3. О поддержке действий президента, направленных на экономическую интеграцию с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерацией ;
без слов и "две палаты"
4. О необходимости внесения изменений в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 конституцию , которые предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Верховного Совета президентом в случаях систематического или грубого нарушения Конституции.
Коррупцию побороли. Эпоха бидности закончилась?
Украинська мова - это для зебилов главная проблема?