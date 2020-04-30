Комітет ВР розгляне законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову". Після цього його винесуть у зал, - Княжицький

Комітет ВР з гуманітарної політики знову вирішив взятися за розгляд законопроєкту "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову".

Про це повідомив нардеп від ЄС Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.

"30 квітня наш комітет з гуманітарної політики вкотре вирішив розглянути антиукраїнський закон депутата Бужанського про обмеження вживання української мови в освіті. Мої колеги з фракції "Слуга народу" кажуть, що немає підстав турбуватися, адже вони проголосують проти. Втім , тут і хитрість. Розгляд законопроєкту навіть з негативним результатом дозволяє його виносити в зал", - пише нардеп.

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За його словами, ініціюючи розгляд проєкту і запевняючи, що будуть голосувати проти, депутати від "Слуги народу" "хочуть відкрити двері для антиукраїнської діяльності своїх колег по фракції".

Княжицький також заявив що немає ніяких норм, які б вимагали термінового розгляду законопроєкту №2362.

Законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.

18 березня комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту. Тоді Бужанський пропонував рекомендувати парламенту прийняти документ у першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький запропонував взагалі відхилити цей законопроєкт.

Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти Інна Совсун (фракція "Голос") повідомила, що "освітній" комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися щодо відповідного проєкту закону шляхом голосування.