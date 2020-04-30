УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8649 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 436 22

"Слуга народу" Холодов пояснив своє перебування на Кіпрі: Полетів на операцію сина, там швидше за все заразився коронавірусом, сьогодні планую повернутися. ДОКУМЕНТ

Нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов розповів, чому виїхав на Кіпр і досі не повернувся в Україну.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

Нардеп розповів, що прилетів з Києва на Кіпр 15 березня.

"16 березня мого маленького сина мали оперувати - хотів бути з сім'єю в цій ситуації. Я полетів виключно з цієї причини. Я планував повернутися відразу після операції - 17 березня. У мене був квиток на рейс Ларнака-Київ", - повідомив Холодов.

За його словами, в Раді він сидить практично поруч з депутатами Русланом Горбенком і Володимиром Ватрасом, які одними з перших отримали позитивні тести на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Холодов звинуватив керівництво Одеської митниці і ДТС в "кришуванні" мінімізаторів

"Рейс до Києва на 17 березня було скасовано авіакомпанією. Мій стан різко погіршився, і я почав підозрювати, що заразився коронавірусом. У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджають медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі, починаючи з 19 березня, до мене додому викликали лікарів. Тест на Кіпрі мені зробити тоді не могли - людей з симптомами коронавірусу не пускали навіть у будівлі лікарень. Лікарі зобов'язали мене самоізолюватись і в письмовій формі заборонили поїздки. На 20 березня було заплановано евакуаційний рейс у Київ. Я вирішив не пробувати вилетіти 20 березня, щоб не порушувати заборону лікарів на переміщення і не наражати на небезпеку зараження сотні громадян України в літаку. І я вважаю, що це було правильним рішенням", - пояснив він.

Холодов зазначив, що таким чином він залишився заблокованим за межами України без можливості повернутися до Києва, ще й з досить обґрунтованими підозрами на COVID-19.

"Я переніс хворобу досить важко. Я і вся моя сім'я весь цей час перебували в самоізоляції. 12 днів я приймав антибіотики. Тільки після того, як мені стало легше, я почав шукати способи повернутися до Києва", - додав він.

"Сьогодні - 30 квітня - буде перший за довгий час рейс Ларнака-Київ, яким я зможу прилетіти. Що і планую зробити", - підсумував нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль має публічно презентувати в Раді план пом'якшення карантинних заходів, - віцеречниця Кондратюк

Нагадаємо, раніше журналістка Валерія Єгошина повідомила, що після заклику Зеленського до українців про повернення через коронавірус "слуга народу" Холодов вилетів на Кіпр і відтоді не повертався.

Слуга народу Холодов пояснив своє перебування на Кіпрі: Полетів на операцію сина, там швидше за все заразився коронавірусом, сьогодні планую повернутися 01
Слуга народу Холодов пояснив своє перебування на Кіпрі: Полетів на операцію сина, там швидше за все заразився коронавірусом, сьогодні планую повернутися 02
Слуга народу Холодов пояснив своє перебування на Кіпрі: Полетів на операцію сина, там швидше за все заразився коронавірусом, сьогодні планую повернутися 03
Слуга народу Холодов пояснив своє перебування на Кіпрі: Полетів на операцію сина, там швидше за все заразився коронавірусом, сьогодні планую повернутися 04

Автор: 

карантин (18172) Кіпр (246) Холодов Андрій (80) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
А чего сына не оперирует в клинике у гения вся медицины Радуцкого, который имеет право консультировать самого солнцеликого?
показати весь коментар
30.04.2020 13:03 Відповісти
+11
А чего же на Кипре, а не в Украине, где "шикарная" медицина!? Не патриот? Повез бабло на Кипр, нет что бы отечественного "производителя " поднимать, так воно за бугор везе.. Требую закон " Все чиновники и их родственники до 3 колена , обязаны лечиться исключительно в Украине, и класть их в самое "говнище" больниц!!Запретить выезд на лечение за границу гос чиновникам и их родственникам, в случае нарушения закона, на пожизненно в тюрьму"))))!"" Вот тогда и медицина будет! ТРЕБУЮ! Нужно подать петицию на сайт президента)!
показати весь коментар
30.04.2020 13:02 Відповісти
+10
ахахаха там заразился, ну да ну да мы поверили))) не дурак своего отпрыска в нашу больничку ложить лечится))) тут бы нашли для него свободную ржавую коечку, с хорошим наследием советской медицины.
показати весь коментар
30.04.2020 13:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ахахаха там заразился, ну да ну да мы поверили))) не дурак своего отпрыска в нашу больничку ложить лечится))) тут бы нашли для него свободную ржавую коечку, с хорошим наследием советской медицины.
показати весь коментар
30.04.2020 13:06 Відповісти
А чего же на Кипре, а не в Украине, где "шикарная" медицина!? Не патриот? Повез бабло на Кипр, нет что бы отечественного "производителя " поднимать, так воно за бугор везе.. Требую закон " Все чиновники и их родственники до 3 колена , обязаны лечиться исключительно в Украине, и класть их в самое "говнище" больниц!!Запретить выезд на лечение за границу гос чиновникам и их родственникам, в случае нарушения закона, на пожизненно в тюрьму"))))!"" Вот тогда и медицина будет! ТРЕБУЮ! Нужно подать петицию на сайт президента)!
показати весь коментар
30.04.2020 13:02 Відповісти
недурна затія. Або ти - бізнесмен і можеш лікуватися де захочеш, або чиновник і депутат і можеш лікуватися лише в Україні. Але про петицію до слуги урода Ви даремно - воноїї нне читатиме. Боїться віртуально заразитись.
показати весь коментар
30.04.2020 14:08 Відповісти
І навчатися, їх дітки, теж повинні в загальноосвітніх школах та ВУЗах України. До речі, саме такий закон в Південній Кореї. Причому там цей закон розповсюджується і на чинуш і на їх родичів!
показати весь коментар
30.04.2020 14:24 Відповісти
Просто хвашист..
показати весь коментар
30.04.2020 16:59 Відповісти
А чего сына не оперирует в клинике у гения вся медицины Радуцкого, который имеет право консультировать самого солнцеликого?
показати весь коментар
30.04.2020 13:03 Відповісти
Дорого. Для него это очень дорого.
показати весь коментар
30.04.2020 13:04 Відповісти
Ну да, что может быть роднее счетов кипрского офшора.
Просто сын родной, а не счета.
ЗеДятлы, а так же их родители,
ЗЕлёное говно убрать ли не хотите ли?
показати весь коментар
30.04.2020 13:03 Відповісти
Злодії в законі обдирають українців, замість вкладати вкраде в економіку України, купують замки, яхти по офшорах, своїх дітей лікують там же, То ЩО вони таке? Трутні.
показати весь коментар
30.04.2020 13:05 Відповісти
А не хочет отчитаться откуда деньги на европейскую медицину и возможность сидеть на Кипре месяцами (сыну, само собой, выздоровления и крепкого здоровья)? Но простых людей за перевод 5 т будет налоговая таскать, а слуги сорят деньгами..
показати весь коментар
30.04.2020 13:14 Відповісти
От якби ти сидів біля хворого сина то нЄ заразілся б, а то шарився там по злачних мєстах...
показати весь коментар
30.04.2020 13:15 Відповісти
Коррупция на Кипре зашкаливает. Справки купил за 100 евро. Этот бред ты Зеленскому расскажешь, а мы не Лохи.
показати весь коментар
30.04.2020 13:16 Відповісти
У мене одне питання - якого дідька українці сидять у дупі, віддають останні гроші на податки, щоб слуга наріду міг обслуговувати свої організми за кордоном, по суті нічого не роблячи на своїй посаді? Ще й на жалість давить. Тьху - й розтерти.
показати весь коментар
30.04.2020 13:20 Відповісти
Справка по російськи. Може там така друга державна мова?
показати весь коментар
30.04.2020 13:23 Відповісти
Положил на народ, государство, работу и свою совесть. Просто взял и уехал, прикрылся справкой, в которой написан БРОНХИТ!!! Из-за бронхита оно мля, депутат мля, решил на работу не ходить. И нах оно нам надо???
показати весь коментар
30.04.2020 13:41 Відповісти
1 справка перекрывает всё: незадекларированное имущество за рубежом, игнорирование работы в парламенте, игнорирование той медицины, что он сам выстроил как депутата.

И справка-то о бронхите? И эти люди запрещают Саакашвили работать в КМУ?!
показати весь коментар
30.04.2020 13:56 Відповісти
Дитині - здоров'я, а зебілам нових ах_итєльних історій від їхніх нєутомімих слуг!
показати весь коментар
30.04.2020 13:59 Відповісти
Хлодов, пшелнах! Очередное лайно, за которого голосовали 73%
показати весь коментар
30.04.2020 14:06 Відповісти
Вобщем выкрутился ,а он тоже из этих ? Которые с земли обетованной...?
показати весь коментар
30.04.2020 15:32 Відповісти
А че лечить сына на Кипре? А не в какой нибудь районной?
показати весь коментар
30.04.2020 16:16 Відповісти
 
 