"Слуга народу" Холодов пояснив своє перебування на Кіпрі: Полетів на операцію сина, там швидше за все заразився коронавірусом, сьогодні планую повернутися. ДОКУМЕНТ

Нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов розповів, чому виїхав на Кіпр і досі не повернувся в Україну.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп розповів, що прилетів з Києва на Кіпр 15 березня.

"16 березня мого маленького сина мали оперувати - хотів бути з сім'єю в цій ситуації. Я полетів виключно з цієї причини. Я планував повернутися відразу після операції - 17 березня. У мене був квиток на рейс Ларнака-Київ", - повідомив Холодов.

За його словами, в Раді він сидить практично поруч з депутатами Русланом Горбенком і Володимиром Ватрасом, які одними з перших отримали позитивні тести на коронавірус.

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"Рейс до Києва на 17 березня було скасовано авіакомпанією. Мій стан різко погіршився, і я почав підозрювати, що заразився коронавірусом. У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджають медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі, починаючи з 19 березня, до мене додому викликали лікарів. Тест на Кіпрі мені зробити тоді не могли - людей з симптомами коронавірусу не пускали навіть у будівлі лікарень. Лікарі зобов'язали мене самоізолюватись і в письмовій формі заборонили поїздки. На 20 березня було заплановано евакуаційний рейс у Київ. Я вирішив не пробувати вилетіти 20 березня, щоб не порушувати заборону лікарів на переміщення і не наражати на небезпеку зараження сотні громадян України в літаку. І я вважаю, що це було правильним рішенням", - пояснив він.

Холодов зазначив, що таким чином він залишився заблокованим за межами України без можливості повернутися до Києва, ще й з досить обґрунтованими підозрами на COVID-19.

"Я переніс хворобу досить важко. Я і вся моя сім'я весь цей час перебували в самоізоляції. 12 днів я приймав антибіотики. Тільки після того, як мені стало легше, я почав шукати способи повернутися до Києва", - додав він.

"Сьогодні - 30 квітня - буде перший за довгий час рейс Ларнака-Київ, яким я зможу прилетіти. Що і планую зробити", - підсумував нардеп.

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Нагадаємо, раніше журналістка Валерія Єгошина повідомила, що після заклику Зеленського до українців про повернення через коронавірус "слуга народу" Холодов вилетів на Кіпр і відтоді не повертався.







