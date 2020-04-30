2-3 травня "Мрія" та "Антей" доставлять в Україну з Китаю нову партію гуманітарного медичного вантажу, - посольство

На початку травня українські літаки "Мрія" АН-225 і "Антей" АН-22 мають привезти з Китаю чергову партію медичних засобів і обладнання для боротьби з COVID-19 на замовлення Міністерства охорони здоров'я України.

Про це повідомляє посольство України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.

"2-3 травня ц.р. найбільший у світі український транспортний літак "Мрія" АН-225 та літак "Антей" АН-22 мають прибути до портового міста Тяньцзінь за гуманітарним вантажем (медичними засобами та обладнанням для боротьби з COVID-19) на замовлення Міністерства охорони здоров’я України. Транспортне забезпечення цієї благодійної акції здійснює авіакомпанія АТП ДП "Антонов". Посольство своєчасно нотифікувало органи влади КНР для безперешкодного здійснення вказаних рейсів, а також долучатиметься до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням завантаження літаків. Прибуття вказаних літаків до Китаю стане своєрідним рекордом, адже кількість гуманітарних рейсів у рамках ініціативи "Повітряний міст Україна-Китай" з урахуванням "Мрії" та "Антея" перевищить двадцять", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і більш як 100 тис. захисних костюмів. Пізніше з'ясувалося, що Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень і аптек", а він для "Епіцентру". В ОП пояснили, що ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу.