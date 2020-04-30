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2-3 травня "Мрія" та "Антей" доставлять в Україну з Китаю нову партію гуманітарного медичного вантажу, - посольство

2-3 травня

На початку травня українські літаки "Мрія" АН-225 і "Антей" АН-22 мають привезти з Китаю чергову партію медичних засобів і обладнання для боротьби з COVID-19 на замовлення Міністерства охорони здоров'я України.

Про це повідомляє посольство України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.

"2-3 травня ц.р. найбільший у світі український транспортний літак "Мрія" АН-225 та літак "Антей" АН-22 мають прибути до портового міста Тяньцзінь за гуманітарним вантажем (медичними засобами та обладнанням для боротьби з COVID-19) на замовлення Міністерства охорони здоров’я України. Транспортне забезпечення цієї благодійної акції здійснює авіакомпанія АТП ДП "Антонов". Посольство своєчасно нотифікувало органи влади КНР для безперешкодного здійснення вказаних рейсів, а також долучатиметься до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням завантаження літаків. Прибуття вказаних літаків до Китаю стане своєрідним рекордом, адже кількість гуманітарних рейсів у рамках ініціативи "Повітряний міст Україна-Китай" з урахуванням "Мрії" та "Антея" перевищить двадцять", - йдеться в повідомленні.

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2-3 травня Мрія та Антей доставлять в Україну з Китаю нову партію гуманітарного медичного вантажу, - посольство 01

Нагадаємо, раніше "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і більш як 100 тис. захисних костюмів. Пізніше з'ясувалося, що Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень і аптек", а він для "Епіцентру". В ОП пояснили, що ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу.

Автор: 

Китай (4718) МОЗ (5401) літак (2971) ДП "Антонов" (241) Мрія (118)


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Топ коментарі
+39
доставят товар для эпицентров, чтоб имели за что миллиардеть, сцуки
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30.04.2020 13:03 Відповісти
+26
Для Эпицентра?
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30.04.2020 13:03 Відповісти
+26
в каких магазинах будет продаваться "гуманитарный груз"?
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30.04.2020 13:03 Відповісти
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А ПЕРЕВІЗНИК ТО ДЕРЖАВНА АВІКОМПАНІЯ!!!
-І ДЕРЖАВА В БУДЬ ЯКОМУ РАЗІ ОТРИМАЄ ЗИСК!!!
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30.04.2020 14:43 Відповісти
держава Украина проплатила доставку оплаченных из бюджета Украины - защитных костюмов, которые вместо больниц - моника зелох пропиарился и отправил в Эпицентр ТОРГОВАТЬ на крови медиков...
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30.04.2020 14:55 Відповісти
Что сказать-то хотел?
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30.04.2020 15:24 Відповісти
Сдаётся мне, это брат с сестрой.

2-3 травня "Мрія" та "Антей" доставлять в Україну з Китаю нову партію гуманітарного медичного вантажу, - посольство - Цензор.НЕТ 4444

2-3 травня "Мрія" та "Антей" доставлять в Україну з Китаю нову партію гуманітарного медичного вантажу, - посольство - Цензор.НЕТ 8465
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30.04.2020 13:21 Відповісти
Гереги опять Зеблана пошлют встречать самолет с товаром?
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30.04.2020 15:33 Відповісти
Что-то новое в терминологии от Зе.
"Гуманитарный коммерческий груз"
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30.04.2020 13:35 Відповісти
Как же ты уже задрала, зе-срань вонючая...
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30.04.2020 13:41 Відповісти
Для чого називати гуманітарними, звичайні комерчеські рейси????
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30.04.2020 13:52 Відповісти
А чтобы налоги не платить.
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30.04.2020 14:04 Відповісти
Еще товара в Эпицентр подбросят? А бубочка будет встречать с хлебом-солью?
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30.04.2020 13:53 Відповісти
бубочкины какашки еще с прошлого раза со взлетки не прибрали

а ты хочешь чтобы он опять обгадился
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30.04.2020 14:20 Відповісти
Что-то мне подсказывает что на этот раз это Новая почта везет товары с Алиэкспресс
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30.04.2020 13:55 Відповісти
Что? Опять?
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30.04.2020 14:08 Відповісти
Мужики, когда вы их наконец-то начнете пи*дить? Не по-детски?
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30.04.2020 14:11 Відповісти
По ходу зелені дибіли не в курсі, що усі вже знають, для кого "Мрія" возить товар?
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30.04.2020 14:20 Відповісти
А ти досі не знаєш?мабудь ти зовсім зелений!
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30.04.2020 14:41 Відповісти
...не в УКРАЇНУ .а в "
епіцентр "
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30.04.2020 15:01 Відповісти
Слова имеют смысл!
"гуманитарный" само по себе слово присходящее от "human" и означает связанный с человеком. Понятно что медицинские средства для человека являются гуманитарными.
Только тут всплывает по ассоциации устоявшееся понятие "гуманитарная помощь":
Гуманитарная помощь - вид безвозмездной помощи (содействия); средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных...

Уловили нюанс?
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30.04.2020 15:17 Відповісти
Китаезы,ху.манитарии,арендуйте ту Мрiю,заберите их к себе на пожизненно,в ............_...лечиться...
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30.04.2020 15:27 Відповісти
Так гуманитарного ил для реализации ? Вы сразу скажите ,а то опять обкакаетесь...
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30.04.2020 15:34 Відповісти
І ці теж за брехню будуть висіти. Гуманітарка хах в епіцентрі. На дерево. Ми все пам'ятаємо і всі знайдемо, бо зелені не вічні, а ми в демократію бавитись не будемо.
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30.04.2020 15:35 Відповісти
Наша песня хороша. Начиная сначала.

ЗЕ уже носки нагладил для торжественной всречи чужого груза с поддельными сертификатами из Китая.
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30.04.2020 15:35 Відповісти
Бубочка для зєбілів розробляє "золоту жилу" , а наше МОЗ в китайців " просіт цену набавлять" на костюми шиті в китайських гаражах . Поляки второпали , а бубочкам по барабану . Лиш би гроші хороші .
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30.04.2020 15:45 Відповісти
И сколько на этом заработает президентская команда???
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30.04.2020 15:49 Відповісти
Два месяца назад я брал себе 5 масок в аптеке по 2.60 сейчас в той же аптеке по 15 грн.Вопрос....Нахрена вешать лапшу на уши народу про гуманитарный груз.Ради дешевого Вовочкиного пиара?Но ведь уже в стране гарантированно 80% прозрели и увидели кто есть кто.Пороха обвиняли что наживается на крови.Но если следовать той же логике то выходит что Зеленая плесень наживается на эпидемии.Что то мне подсказывает (а своей интуиции я последнее время начал доверять) что с Новым Годом нас будет поздравлять новый старый Президент.И при этом интуиция подсказывает что это не МоникаЗе.
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30.04.2020 22:26 Відповісти
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