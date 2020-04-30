Через позицію Міністерства інфраструктури понад 300 українців застрягли в ОАЕ, - Леонід Ємець
Міністерство інфраструктури України на чолі з Владиславом Кріклієм відмовило вже двом літакам, на яких мали повернутися додому понад 300 українців з ОАЕ.
Один рейс FlyDubai мав вилетіти з Дубая 25 квітня, ще один AirArabia – з Шарджі 28 квітня. Про це повідомив у Facebook народний депутат України VIII скликання Леонід Ємець.
Він наголосив, що цими рейсами мали прилетіти не туристи, а люди (будівельники і т.д.), які працювали в ОАЕ, але через пандемію втратили роботу і не можуть залишитись через високі ціни на житло та проживання.
За інформацією Ємця, усі ці люди через українське посольство знайшли літаки, повністю оплатили рейс в одну сторону і підписали згоду на добровільну обсервацію. Вони також проплатили проживання в санаторії Жовтень під Конча-Заспою і домовились про супроводження поліції до місця обсервації.
"Всі ці люди не можуть із Дубая і Еміратів дійти пішки або доїхати машиною, у них є один шлях — літаком. І єдине, що їх не пускає додому, це відмова міністра Криклія дати їм дозвіл на переліт", - заявив Ємець.
До того ж, за його словами, для FlyDubai такий дозвіл спочатку дали, а потім в день вильоту забрали. Так само до останнього тягнули з AirArabia.
"Жодного пояснення, чому така позиція міністерства, нікому не надано. Офіційно. Неофіційно ходять слухи, що таким чином закривають дірки в бюджеті приватних українських авіакомпаній", - додав колишній нардеп.
Ємець наголосив, що така ситуація неприйнятна з будь-якої точки зору: юридичної, людської моралі, здорового глузду. Він також нагадав, що у ст.33 Конституції України сказано: "Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну".
Нагадаємо, раніше народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що міністр Криклій нав'язує "Укравтодору" підрядників на виконання тих чи інших дорожніх робіт, повністю ігноруючи законодавство про державні закупівлі та захист економічної конкуренції.
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а вот когда валом и скопом, со скандалами и погонями - это сразу видать работу и заботу гос-ва
Вот прямо до слез их жалко...