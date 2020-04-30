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Новини
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Через позицію Міністерства інфраструктури понад 300 українців застрягли в ОАЕ, - Леонід Ємець

Через позицію Міністерства інфраструктури понад 300 українців застрягли в ОАЕ, - Леонід Ємець

Міністерство інфраструктури України на чолі з Владиславом Кріклієм відмовило вже двом літакам, на яких мали повернутися додому понад 300 українців з ОАЕ.

Один рейс FlyDubai мав вилетіти з Дубая 25 квітня, ще один AirArabia – з Шарджі 28 квітня. Про це повідомив у Facebook народний депутат України VIII скликання Леонід Ємець.

Він наголосив, що цими рейсами мали прилетіти не туристи, а люди (будівельники і т.д.), які працювали в ОАЕ, але через пандемію втратили роботу і не можуть залишитись через високі ціни на житло та проживання.

За інформацією Ємця, усі ці люди через українське посольство знайшли літаки, повністю оплатили рейс в одну сторону і підписали згоду на добровільну обсервацію. Вони також проплатили проживання в санаторії Жовтень під Конча-Заспою і домовились про супроводження поліції до місця обсервації.

"Всі ці люди не можуть із Дубая і Еміратів дійти пішки або доїхати машиною, у них є один шлях — літаком. І єдине, що їх не пускає додому, це відмова міністра Криклія дати їм дозвіл на переліт", - заявив Ємець.

До того ж, за його словами, для FlyDubai такий дозвіл спочатку дали, а потім в день вильоту забрали. Так само до останнього тягнули з AirArabia.

"Жодного пояснення, чому така позиція міністерства, нікому не надано. Офіційно. Неофіційно ходять слухи, що таким чином закривають дірки в бюджеті приватних українських авіакомпаній", - додав колишній нардеп.

Ємець наголосив, що така ситуація неприйнятна з будь-якої точки зору: юридичної, людської моралі, здорового глузду. Він також нагадав, що у ст.33 Конституції України сказано: "Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну".

Нагадаємо, раніше народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що міністр Криклій нав'язує "Укравтодору" підрядників на виконання тих чи інших дорожніх робіт, повністю ігноруючи законодавство про державні закупівлі та захист економічної конкуренції.

Автор: 

Ємець Леонід (88) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+3
Застрялі самиє обєздолєнниє громадяни... Повне зубожіння змусило їх туди їхати на заробітки
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30.04.2020 13:14 Відповісти
+1
А шо вони там робили?Герблюдів пасли?
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30.04.2020 13:05 Відповісти
+1
когда люди готовы и согласны сами оплатить, сами спокойно пойти на обсервацию, сами порешали все (без криклиеф и иже роже с ним) - это запретить...
а вот когда валом и скопом, со скандалами и погонями - это сразу видать работу и заботу гос-ва
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30.04.2020 13:12 Відповісти
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А шо вони там робили?Герблюдів пасли?
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30.04.2020 13:05 Відповісти
Лучше бы у этих "зубожилых" в жопе омары застряли
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30.04.2020 13:17 Відповісти
когда люди готовы и согласны сами оплатить, сами спокойно пойти на обсервацию, сами порешали все (без криклиеф и иже роже с ним) - это запретить...
а вот когда валом и скопом, со скандалами и погонями - это сразу видать работу и заботу гос-ва
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30.04.2020 13:12 Відповісти
Застрялі самиє обєздолєнниє громадяни... Повне зубожіння змусило їх туди їхати на заробітки
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30.04.2020 13:14 Відповісти
А 13 млрд. зелені щорічно і без відсотків , які надходять в Україну від заробітчан , в носі не крутять ? Через ПДВ 20% з суми поступає до бюджету без всяких зусиль влади . Це той парашут який ще не дав Україні впасти в фінансову безодню . Це туди куди її штовхають бєні і всякі зєбіли з бужанськими бубочками .
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30.04.2020 15:38 Відповісти
Ті Шо везуть зелень в Україну горбатяться на полях та на будівництвах в ЕС і я добре розумію, що вони не тільки годують свої сім'ї, але й інвестують державу. А ці що тусуються в ОАЕ видурюють гроші у сімей заробітчан цінами на продукти, послуги, комуналку та т.і. просерають ці гроші на лазурних бєрєгах гріючи свої бархатні жопи.
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30.04.2020 15:50 Відповісти
300 застрянцев.
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30.04.2020 13:14 Відповісти
Добирайтесь на перекладных. Мы вас туда не посылали(с)
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30.04.2020 14:04 Відповісти
более 300 украинцев застряли в ОАЭ...

Вот прямо до слез их жалко...
Через позицію Міністерства інфраструктури понад 300 українців застрягли в ОАЕ, - Леонід Ємець - Цензор.НЕТ 9335
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30.04.2020 16:01 Відповісти
 
 