Яценюк про законопроєкт Бужанського: Якщо не захистимо українську мову зараз, скоро не впізнаємо культурного обличчя країни

Коли пандемія відступить, українці можуть не впізнати культурне обличчя своєї країни. Це трапиться, якщо зараз не зупинити ревізію гуманітарної політики з елементами реваншизму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у Facebook 30 квітня, коментуючи відновлення спроби розглянути в комітеті ВР законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову".

Він нагадав, що лише кілька днів тому пройшов рік з моменту ухвалення закону про українську мову. Однак, підкреслив Яценюк, влада змінилася, і за рік, саме сьогодні, 30 квітня, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики розглядає закон депутата від "слуги народу" Бужанського про обмеження використання української мови в освіті: "Існує висока вірогідність ухвалення цих обмежень парламентом".

Крім того, зазначив ек-прем'єр, за рік не сформований офіс мовного омбудсмена: "Майже день у день річниці ухвалення закону Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова йде з посади, повідомивши, що півроку з моменту призначення не отримувала зарплати".

"Саме призначення на посаду недосвідченої кандидатки виглядає як таке, що мало на меті затягнути та саботувати процес утвердження державної мови. Відставка лише повернула ситуацію до нульової позначки, зафіксувавши втрачений для імплементації вимог закону час", - підкреслив лідер НФ.

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Яценюк також зазначив, що "викликає питання здатність Нацради з питань телебачення і радіомовлення реагувати на дотримання мовних квот".

Водночас, в Кабміні не призначено міністра освіти і немає міністра культури.

"Все це є свідченням вакханалії, яка повністю провалює гуманітарну політику у країні. Яка веде, і це вже факт, до скорочення обсягів використання української мови на телебаченні, що видно неозброєним оком", - написав він.

"Будь-які посилання на законодавчі неузгодженості у парламенті, де існує монобільшість, - блеф і параліч", - резюмував Яценюк.

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Законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.

18 березня комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту. Тоді Бужанський пропонував рекомендувати парламенту прийняти документ у першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький запропонував взагалі відхилити цей законопроєкт.

Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти Інна Совсун (фракція "Голос") повідомила, що "освітній" комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися щодо відповідного проєкту закону шляхом голосування.