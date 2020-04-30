Яценюк про законопроєкт Бужанського: Якщо не захистимо українську мову зараз, скоро не впізнаємо культурного обличчя країни
Коли пандемія відступить, українці можуть не впізнати культурне обличчя своєї країни. Це трапиться, якщо зараз не зупинити ревізію гуманітарної політики з елементами реваншизму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у Facebook 30 квітня, коментуючи відновлення спроби розглянути в комітеті ВР законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову".
Він нагадав, що лише кілька днів тому пройшов рік з моменту ухвалення закону про українську мову. Однак, підкреслив Яценюк, влада змінилася, і за рік, саме сьогодні, 30 квітня, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики розглядає закон депутата від "слуги народу" Бужанського про обмеження використання української мови в освіті: "Існує висока вірогідність ухвалення цих обмежень парламентом".
Крім того, зазначив ек-прем'єр, за рік не сформований офіс мовного омбудсмена: "Майже день у день річниці ухвалення закону Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова йде з посади, повідомивши, що півроку з моменту призначення не отримувала зарплати".
"Саме призначення на посаду недосвідченої кандидатки виглядає як таке, що мало на меті затягнути та саботувати процес утвердження державної мови. Відставка лише повернула ситуацію до нульової позначки, зафіксувавши втрачений для імплементації вимог закону час", - підкреслив лідер НФ.
Яценюк також зазначив, що "викликає питання здатність Нацради з питань телебачення і радіомовлення реагувати на дотримання мовних квот".
Водночас, в Кабміні не призначено міністра освіти і немає міністра культури.
"Все це є свідченням вакханалії, яка повністю провалює гуманітарну політику у країні. Яка веде, і це вже факт, до скорочення обсягів використання української мови на телебаченні, що видно неозброєним оком", - написав він.
"Будь-які посилання на законодавчі неузгодженості у парламенті, де існує монобільшість, - блеф і параліч", - резюмував Яценюк.
Законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.
18 березня комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту. Тоді Бужанський пропонував рекомендувати парламенту прийняти документ у першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький запропонував взагалі відхилити цей законопроєкт.
Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти Інна Совсун (фракція "Голос") повідомила, що "освітній" комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися щодо відповідного проєкту закону шляхом голосування.
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Хронологія заборон української мови
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1 зміна у цій версії очікує на перевірку. Стабільну версію було перевірено 9 січня 2020.
Хронологія заборон української мови
XVII століття Редагувати
1627 - наказ царя Михайла з подання Московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні «Учительного Євангелія» Кирила Ставровецького[1].
1688 - за наказом московського патріарха Іоакима у величезних багаттях на вулицях Москви спалили «Вінець Христов» Антонія Радивиловського, разом з ним понищили також твори видатних українських богословів - Петра Могили, Лазаря Барановича та Інокентія Ґізеля.[2]
1690 - засудження й анафема Собору РПЦ на «Кіевскія Новыя Книги» П. Могили, К. Ставровецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Радивиловського та інших.
1696 - ухвала Сейму Речі Посполитої про запровадження польської мови в судах і установах Правобережної України.
XVIII століття Редагувати
1720 - указ царя Московії Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг[3][4].
1729 - наказ Петра ІІ переписати з української мови на російську мову всі державні постанови і розпорядження.
1731 - вимога імператриці Анни Іванівни вилучити книги старого українського друку, а «науки запроваджувати на власній російській мові» (рос. науки вводить на собственном российском языке). У таємній інструкції правителеві України князю О. Шаховському 1734 р. наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами, «а побуждать их и искусным образом приводить в свойство с великоросами».
1763 - указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.
1769 - заборона Синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар.
1775 - зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.
1789 - розпорядження Едукаційної комісії Сейму Речі Посполитої про закриття всіх українських шкіл.
XIX століття Редагувати
1804 - за спеціальним царським указом усі україномовні школи були заборонені, що привело до цілковитої деградації українського населення.[5]
1817 - запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України.
1832 - реорганізація освіти у Правобережній Україні на загальноімперських засадах із переведенням на російську мову навчання.
1847 - розгром Кирило-Мефодієвського товариства й посилення жорстокого переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших.
1859 - міністерством віросповідань та наук Австро-Угорської імперії в Королівстві Галичини та Володимирії і Герцогстві Буковина здійснено спробу замінити українську кириличну азбуку латинською.
1862 - закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській Україні.
1863 - Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури: «ніякої окремої малоросійської мови не було і бути не може».
1864 - прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.
1869 - запровадження польської мови як офіційної мови освіти й адміністрації Королівства Галичини та Володимирії.
1870 - роз'яснення міністра освіти Російської імперії Д. Толстого про те, що «кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечне повинно бути обрусіння».
1876 - Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень[6]. Вперше оприлюднено у книжці Савченко Ф., «Заборона українства», 1876 року.
1881 - заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою.
1884 - заборона Олександром III українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях.
1888 - указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами.
1892 - заборона перекладати книжки з російської мови українською.
1895 - заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей.
XX століття Редагувати
1908 - через чотири роки після визнання Російською академією наук української мови мовою(!) Сенат оголошує україномовну культурну й освітню діяльність шкідливою для імперії.
1910 - закриття за наказом уряду Столипіна всіх українських культурних товариств, видавництв, заборона читання лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких неросійських клубів.
1911 - постанова VII дворянського з'їзду у Москві про виключно російськомовну освіту й недопущення уживання інших мов у школах Російської імперії.
1914 - заборона відзначати 100-річчя Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування української преси.
1914, 1916 - кампанії помосковщення у Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.
1919 - більшість білогвардійських газет на півдні Росії «заборонило існування[ru]» України.
1922 - проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У «теорії» боротьби в Україні двох культур - міської (московитської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша.
1924 - закон Польської республіки про обмеження вживання української мови в адміністративних органах, суді, освіті на підвладних полякам українських землях.
1924 - закон Королівства Румунія про зобов'язання всіх «румунів», котрі «загубили материнську мову», надавати освіту дітям лише в румунських школах.
1925 - остаточне закриття українського «таємного» університету у Львові
1926 - лист Сталіна «Товаришу Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У» з санкцією на боротьбу проти «національного ухилу», початок переслідування діячів «українізації».
1933 - телеграма Сталіна про припинення «українізації».
1933 - скасування в Королівстві Румунія міністерського розпорядження від 31 грудня 1929 p., котрим дозволялися кілька годин української мови на тиждень у школах з більшістю учнів-українців.
1934 - спеціальне розпорядження міністерства виховання Королівства Румунія про звільнення з роботи «за вороже ставлення до держави і румунського народу» всіх українських вчителів, які вимагали повернення до школи української мови.
1938 - постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік й областей», відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.
1947 - операція «Вісла»; розселення частини українців з етнічних українських земель «урозсип» між поляками у Західній Польщі для прискорення їхнього ополячення.
1958 - закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту положення про вільний вибір мови навчання; вивчення усіх мов, крім російської, за бажанням батьків учнів.
1960-1980 - масове закриття українських шкіл у Польській Народній Республіці та Соціалістичній Республіці Румунія.
1970 - наказ про написання дисертацій виключно російською мовою.
1972 - заборона партійними органами відзначати ювілей музею І. Котляревського в Полтаві.
1973 - заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського «Енеїда».
1974 - постанова ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік», де вперше проголошується створення «нової історичної спільноти - радянського народу», офіційний курс на денаціоналізацію.
1978 - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладення російської мови в союзних республіках»(«Брежнєвський циркуляр»).
1983 - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік» («Андроповський указ»), яким зокрема введено виплату 16 % надбавки до платні вчителям російської мови й літератури; директива колегії Міносвіти УРСР «Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки», спрямована на посилення помосковщення.
1984 - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про подальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи».
1984 - початок в УРСР виплат підвищеної на 15 % зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української.
1984 - наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.
1989 - постанова ЦК КПРС про «законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної».
1990 - прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.
Репресовані носії знань української мови Редагувати
Лесевич Володимир Вікторович у Російській імперії був засновником першої школи з викладанням наук українською мовою по 1862 році, яку за доносом було знищено російською владою в Україні[7][8].
Тарнавський Петро Іванович у 1919 році входить до складу ініціативного Комітету мирян і священиків українського походження в Московській Патріархії РПЦ з метою перекладу молитов і текстів богослужіння на ******* українську мову. А 22 травня 1919 р. у військовому Миколаївському соборі в м. Києві брав участь у першій відправі служби Божої українською мовою[9]. Репресований в 1938 р..
Антоненко-Давидович Борис Дмитрович - відмовлявся зросійщувати словники української мови у підросійській УРСР.
Лісовий Василь Семенович (логік) - репресований у 1972 р. в УРСР, розробляв філософські праці українською мовою[10].
Пронюк Євген Васильович (дослідник історії української філософії та суспільної думки в Україні) - репресований у 1972 р. в УРСР, розробляв філософські праці українською мовою
Прийняли закон, то тепер потрібно витримати хоча б п'ять років паузи і нічого в ньому не міняти - життя саме все скоригує.
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Хронологія заборон української мови
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1 зміна у цій версії очікує на перевірку. Стабільну версію було перевірено 9 січня 2020.
Хронологія заборон української мови
XVII століття Редагувати
1627 - наказ царя Михайла з подання Московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні «Учительного Євангелія» Кирила Ставровецького[1].
1688 - за наказом московського патріарха Іоакима у величезних багаттях на вулицях Москви спалили «Вінець Христов» Антонія Радивиловського, разом з ним понищили також твори видатних українських богословів - Петра Могили, Лазаря Барановича та Інокентія Ґізеля.[2]
1690 - засудження й анафема Собору РПЦ на «Кіевскія Новыя Книги» П. Могили, К. Ставровецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Радивиловського та інших.
1696 - ухвала Сейму Речі Посполитої про запровадження польської мови в судах і установах Правобережної України.
XVIII століття Редагувати
1720 - указ царя Московії Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг[3][4].
1729 - наказ Петра ІІ переписати з української мови на російську мову всі державні постанови і розпорядження.
1731 - вимога імператриці Анни Іванівни вилучити книги старого українського друку, а «науки запроваджувати на власній російській мові» (рос. науки вводить на собственном российском языке). У таємній інструкції правителеві України князю О. Шаховському 1734 р. наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами, «а побуждать их и искусным образом приводить в свойство с великоросами».
1763 - указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.
1769 - заборона Синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар.
1775 - зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.
1789 - розпорядження Едукаційної комісії Сейму Речі Посполитої про закриття всіх українських шкіл.
XIX століття Редагувати
1804 - за спеціальним царським указом усі україномовні школи були заборонені, що привело до цілковитої деградації українського населення.[5]
1817 - запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України.
1832 - реорганізація освіти у Правобережній Україні на загальноімперських засадах із переведенням на російську мову навчання.
1847 - розгром Кирило-Мефодієвського товариства й посилення жорстокого переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших.
1859 - міністерством віросповідань та наук Австро-Угорської імперії в Королівстві Галичини та Володимирії і Герцогстві Буковина здійснено спробу замінити українську кириличну азбуку латинською.
1862 - закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській Україні.
1863 - Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури: «ніякої окремої малоросійської мови не було і бути не може».
1864 - прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.
1869 - запровадження польської мови як офіційної мови освіти й адміністрації Королівства Галичини та Володимирії.
1870 - роз'яснення міністра освіти Російської імперії Д. Толстого про те, що «кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечне повинно бути обрусіння».
1876 - Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень[6]. Вперше оприлюднено у книжці Савченко Ф., «Заборона українства», 1876 року.
1881 - заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою.
1884 - заборона Олександром III українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях.
1888 - указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами.
1892 - заборона перекладати книжки з російської мови українською.
1895 - заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей.
XX століття Редагувати
1908 - через чотири роки після визнання Російською академією наук української мови мовою(!) Сенат оголошує україномовну культурну й освітню діяльність шкідливою для імперії.
1910 - закриття за наказом уряду Столипіна всіх українських культурних товариств, видавництв, заборона читання лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких неросійських клубів.
1911 - постанова VII дворянського з'їзду у Москві про виключно російськомовну освіту й недопущення уживання інших мов у школах Російської імперії.
1914 - заборона відзначати 100-річчя Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування української преси.
1914, 1916 - кампанії помосковщення у Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.
1919 - більшість білогвардійських газет на півдні Росії «заборонило існування[ru]» України.
1922 - проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У «теорії» боротьби в Україні двох культур - міської (московитської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша.
1924 - закон Польської республіки про обмеження вживання української мови в адміністративних органах, суді, освіті на підвладних полякам українських землях.
1924 - закон Королівства Румунія про зобов'язання всіх «румунів», котрі «загубили материнську мову», надавати освіту дітям лише в румунських школах.
1925 - остаточне закриття українського «таємного» університету у Львові
1926 - лист Сталіна «Товаришу Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У» з санкцією на боротьбу проти «національного ухилу», початок переслідування діячів «українізації».
1933 - телеграма Сталіна про припинення «українізації».
1933 - скасування в Королівстві Румунія міністерського розпорядження від 31 грудня 1929 p., котрим дозволялися кілька годин української мови на тиждень у школах з більшістю учнів-українців.
1934 - спеціальне розпорядження міністерства виховання Королівства Румунія про звільнення з роботи «за вороже ставлення до держави і румунського народу» всіх українських вчителів, які вимагали повернення до школи української мови.
1938 - постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік й областей», відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.
1947 - операція «Вісла»; розселення частини українців з етнічних українських земель «урозсип» між поляками у Західній Польщі для прискорення їхнього ополячення.
1958 - закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту положення про вільний вибір мови навчання; вивчення усіх мов, крім російської, за бажанням батьків учнів.
1960-1980 - масове закриття українських шкіл у Польській Народній Республіці та Соціалістичній Республіці Румунія.
1970 - наказ про написання дисертацій виключно російською мовою.
1972 - заборона партійними органами відзначати ювілей музею І. Котляревського в Полтаві.
1973 - заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського «Енеїда».
1974 - постанова ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік», де вперше проголошується створення «нової історичної спільноти - радянського народу», офіційний курс на денаціоналізацію.
1978 - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладення російської мови в союзних республіках»(«Брежнєвський циркуляр»).
1983 - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік» («Андроповський указ»), яким зокрема введено виплату 16 % надбавки до платні вчителям російської мови й літератури; директива колегії Міносвіти УРСР «Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки», спрямована на посилення помосковщення.
1984 - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про подальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи».
1984 - початок в УРСР виплат підвищеної на 15 % зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української.
1984 - наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.
1989 - постанова ЦК КПРС про «законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної».
1990 - прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.
Репресовані носії знань української мови Редагувати
Лесевич Володимир Вікторович у Російській імперії був засновником першої школи з викладанням наук українською мовою по 1862 році, яку за доносом було знищено російською владою в Україні[7][8].
Тарнавський Петро Іванович у 1919 році входить до складу ініціативного Комітету мирян і священиків українського походження в Московській Патріархії РПЦ з метою перекладу молитов і текстів богослужіння на ******* українську мову. А 22 травня 1919 р. у військовому Миколаївському соборі в м. Києві брав участь у першій відправі служби Божої українською мовою[9]. Репресований в 1938 р..
Антоненко-Давидович Борис Дмитрович - відмовлявся зросійщувати словники української мови у підросійській УРСР.
Лісовий Василь Семенович (логік) - репресований у 1972 р. в УРСР, розробляв філософські праці українською мовою[10].
Пронюк Євген Васильович (дослідник історії української філософії та суспільної думки в Україні) - репресований у 1972 р. в УРСР, розробляв філософські праці українською мовою
А вивчати нам українцям не свою рідну мову а моторошні кацапські мати ЗЕбіли слуги кремлівських фашистів ..уйла поки що ще не зобов'язують нас? В середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, ляхи- поляки.... та інші народи східної частини Європи, не знали матів як і всі слов'яни взагалі. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені з ними фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з слов'янськими і усіма іншими народами. Матюки для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільній соціальній ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі кацапські матюки знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не слов'янського Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами, які всі - всі і видно що з Божої волі чудово миттєво перетворилися у великоросів піндосів? Так що продажні виродки ЗЕбіли капітулянти спокійно знищать нашу рідну Українську мову і підсунуть нам чужу, ворожу, окупаційну -кацапську?
Про що нині мова?!
Тим паче, її веде один із злочинців тих подій!