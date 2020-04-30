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Новини Скандали в Слузі народу
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Корнієнко про реакцію "Слуги народу" на історію з рестораном Тищенка: Потрібно розібратися з правовій складовій - правоохоронці поки не визначилися

Корнієнко про реакцію

Народний депутат Микола Тищенко надав фракції "Слуга народу" пояснення роботи ресторану "Велюр".

Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Тищенка, його ресторан під час карантину працював у режимі зустрічей.

"Пан Микола дав певні пояснення, що він не в ресторанному режимі функціонував, а в режимі зустрічей. Ми перевіряємо зараз цю інформацію. Перевіряємо інформацію правоохоронців. Поки правоохоронці не визначилися, чи є порушення, і публічно не дали таку відповідь. В принципі, потрібно розібратися з правовою складовою питання", - заявив Корнієнко.

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Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Автор: 

Слуга народу (2820) Корнієнко Олександр (666) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+20
Корниенко о реакции "Слуги народа" на историю с рестораном Тищенко: Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились - Цензор.НЕТ 474
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30.04.2020 13:16 Відповісти
+9
Так в режиме встреч работают и торговые центры и фастфуды и рестораны, принадлежащие олигархам и депутатам. А вот поликилиники в режиме встреч докторов с больными не работают.
Падла Тищенко, вот и всё. У тебя встречи в твоем ресторане - это выпить и закусить для твоих барыг-друзей. Рассказываешь нам сказки.
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30.04.2020 13:20 Відповісти
+8
Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились

А была бы это мелкая забегаловка какого-нибудь Валеры, мигом определились бы. И валерины слова о том, что это место встреч, в жопу ему затолкали бы.
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30.04.2020 13:25 Відповісти
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Корниенко о реакции "Слуги народа" на историю с рестораном Тищенко: Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились - Цензор.НЕТ 474
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30.04.2020 13:16 Відповісти
та ты даже стыдишься признаться, за кого голосовал
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30.04.2020 13:25 Відповісти
Мені треба звітувати перед соєвими ідіотами за кого я на виборах голосував?Корниенко о реакции "Слуги народа" на историю с рестораном Тищенко: Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились - Цензор.НЕТ 5007
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30.04.2020 13:27 Відповісти
За Шмаклю, а за кого ж може голосувати таке нещастя.
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30.04.2020 13:28 Відповісти
За Шмарклю-Рошенко я точно не голосував! Ні в 2014-му, ні в минулому році.
Ти не вгадав!
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30.04.2020 13:31 Відповісти
ти б перед собою прозвітував, чи давно з своїми мізками не зустрічався?
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30.04.2020 13:29 Відповісти
смокчеш? а чого ж випльовуєш??? то ж зільоний ніктар для тебе
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30.04.2020 13:34 Відповісти
за кого можуть голосувати телепні ? риторичне ж питання
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30.04.2020 13:27 Відповісти
За таке, яке вони самі. Зеленський - це уособлення недолугого, прокацапленого і дибілкуватого малороса. Тому він так сильно подобається зелебобіками, бо вони виготовлені з однієї і тієї ж сировини, якою удобрюють поля.
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30.04.2020 13:31 Відповісти
Точно! Телепні голосують виключно за 8%-го Петра Рошенко!Корниенко о реакции "Слуги народа" на историю с рестораном Тищенко: Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились - Цензор.НЕТ 1314
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30.04.2020 13:32 Відповісти
Аж бульки пішли!
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30.04.2020 13:34 Відповісти
Точно.Сейчас порвёт зелёные пердаки..
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30.04.2020 14:41 Відповісти
Петро Олексійович - не ангел, але головне, що не такий, як гнусявий чорт на мотузочках!
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30.04.2020 13:27 Відповісти
Порох реально -не ангел, але в порівнянні з зе сцклом він фізик-ядерщик.
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30.04.2020 13:39 Відповісти
правохоронитнли только с криворожскими телками быстро определяются...
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30.04.2020 13:18 Відповісти
Вы вдумайтесь в то, что Корниенко сказал. Лично меня непреодолимый смех разобрал Есть же чувство юмора у человека!
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30.04.2020 13:19 Відповісти
Дебилы всегда думают, что их окружают дебилы.
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30.04.2020 13:26 Відповісти
Так в режиме встреч работают и торговые центры и фастфуды и рестораны, принадлежащие олигархам и депутатам. А вот поликилиники в режиме встреч докторов с больными не работают.
Падла Тищенко, вот и всё. У тебя встречи в твоем ресторане - это выпить и закусить для твоих барыг-друзей. Рассказываешь нам сказки.
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30.04.2020 13:20 Відповісти
Все просто, как мычание - берем показания счетчиков за свет-газ-воду и сверяем с теми показаниями, что были на начало объявления карантина
И все!
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30.04.2020 13:21 Відповісти
Пока правоохранители не определились, есть ли нарушения
Слуга нарида жжот.
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30.04.2020 13:21 Відповісти
а что в "режиме встреч" (читай - сходок) есть исключение из карантинных мероприятий?
или на божественного тищенко и его заведения карантин не распространился?
какая-то фиглвая отмазка... еще варианты?
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30.04.2020 13:21 Відповісти
фигОвая* (пардон)...ну фиговая и все тут!! ))))
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30.04.2020 13:23 Відповісти
Вася, так попи московські теж думали, що на них коронавірус не розповсюджується і для них є виключення в карантині... А зараз дохнуть один за одним - як в Україні, так і в самій Росії...
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30.04.2020 14:00 Відповісти
Випам усё народу грабли
То бишь наоборот
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30.04.2020 13:24 Відповісти
Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились

А была бы это мелкая забегаловка какого-нибудь Валеры, мигом определились бы. И валерины слова о том, что это место встреч, в жопу ему затолкали бы.
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30.04.2020 13:25 Відповісти
гаспадін нікалай))) як акуєнно читати новини в кацапському перекладі))))
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30.04.2020 13:29 Відповісти
А как разбираются с "правовой составляющей" у тех простіх людей, которых штрафуют на 17 тіс. за хождение без маски или бубушку за продажу цветов у метро?
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30.04.2020 13:30 Відповісти
Наверное там так щедро наливали, что хмель до сих пор не прошел. Какая уж тут реакция?
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30.04.2020 13:37 Відповісти
https://twitter.com/DefenderoftheF6
https://twitter.com/DefenderoftheF6
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https://twitter.com/DefenderoftheF6
https://twitter.com/DefenderoftheF6

Defender of the Faith

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·https://twitter.com/DefenderoftheF6/status/1255774525171609600 2 ч

Ви теж помітили цікавинку: в цьому жидді перемагають тільки покидьки - Пошинські, Мольдіффські, Оманські etc.
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30.04.2020 13:39 Відповісти
Зеленськая блатхата.

Корнієнко про реакцію "Слуги народу" на історію з рестораном Тищенка: Потрібно розібратися з правовій складовій - правоохоронці поки не визначилися - Цензор.НЕТ 5037
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30.04.2020 15:44 Відповісти
 
 