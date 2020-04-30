Корнієнко про реакцію "Слуги народу" на історію з рестораном Тищенка: Потрібно розібратися з правовій складовій - правоохоронці поки не визначилися

Народний депутат Микола Тищенко надав фракції "Слуга народу" пояснення роботи ресторану "Велюр".

Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Тищенка, його ресторан під час карантину працював у режимі зустрічей.

"Пан Микола дав певні пояснення, що він не в ресторанному режимі функціонував, а в режимі зустрічей. Ми перевіряємо зараз цю інформацію. Перевіряємо інформацію правоохоронців. Поки правоохоронці не визначилися, чи є порушення, і публічно не дали таку відповідь. В принципі, потрібно розібратися з правовою складовою питання", - заявив Корнієнко.

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Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".