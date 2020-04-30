Корнієнко про реакцію "Слуги народу" на історію з рестораном Тищенка: Потрібно розібратися з правовій складовій - правоохоронці поки не визначилися
Народний депутат Микола Тищенко надав фракції "Слуга народу" пояснення роботи ресторану "Велюр".
Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Тищенка, його ресторан під час карантину працював у режимі зустрічей.
"Пан Микола дав певні пояснення, що він не в ресторанному режимі функціонував, а в режимі зустрічей. Ми перевіряємо зараз цю інформацію. Перевіряємо інформацію правоохоронців. Поки правоохоронці не визначилися, чи є порушення, і публічно не дали таку відповідь. В принципі, потрібно розібратися з правовою складовою питання", - заявив Корнієнко.
Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
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Ти не вгадав!
Падла Тищенко, вот и всё. У тебя встречи в твоем ресторане - это выпить и закусить для твоих барыг-друзей. Рассказываешь нам сказки.
И все!
Слуга нарида жжот.
или на божественного тищенко и его заведения карантин не распространился?
какая-то фиглвая отмазка... еще варианты?
То бишь наоборот
А была бы это мелкая забегаловка какого-нибудь Валеры, мигом определились бы. И валерины слова о том, что это место встреч, в жопу ему затолкали бы.
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