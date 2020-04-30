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Окружний адмінсуд Києва визнав, що Генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука

Окружний адмінсуд Києва визнав, що Генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука

Справа проти експершого заступника голови НБУ Олександра Писарука про надання і нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого "ВіЕйБі банку" Олега Бахматюка, була відновлена незаконно.

Про це йдеться у рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва. Повідомляють Українські новини.

Окружний адміністративний суд міста Києва своїм рішенням № 640/475/20 від 22 квітня 2020 року визнав відсутніми повноваження колишнього Першого заступника Генерального прокурора Каська на прийняття постанови від 18 вересня 2019 року про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 09 серпня 2019 року у кримінальному провадженні № 12016100000001664 від 08 жовтня 2016 року. Це рішення опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Автор: 

Окружний адмінсуд Києва (539) Писарук Олександр (26)


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Кто видел как кацап рабинович на сепарском ньюзван воняет в адрес саакашвили, то есть с порохоботами поют в унисон,и те и те спалились и обосрались
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30.04.2020 13:26 Відповісти
Вместо Бахматюка и менеджмента его банков, НАБУ задерживает Писарука и пытается по второму кругу обвинить его в том, что сделал "честнейший" Бахматюк
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30.04.2020 13:27 Відповісти
До того часу, як когось із суддів адм.суду не посадять за порушення підсудності, це поятство буде тривати.
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30.04.2020 13:31 Відповісти
А хто буде відповідати за відверту брехню і використання влади проти посадовця?
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30.04.2020 13:53 Відповісти
Це незаконне рішення, тут суддю потрібно саджати.
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30.04.2020 14:39 Відповісти
 
 