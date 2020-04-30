В Кремле исключили возможность участия США в "нормандском формате"
Включение США в качестве участника переговоров в "нормандском формате" не находит поддержки.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.
Пескову задали вопрос о том, планируется ли участие США в соглашениях по Украине. Пресс-секретарь президента РФ разъяснил, что основные усилия по урегулированию конфликта сконцентрированы в "нормандском формате" и ему сейчас нет альтернативы, по мнению его участников.
"И вопросы имплементации минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в "нормандском формате". Точка зрения о <...> подключении США к этому формату не находит поддержки", - сказал Песков.
Он добавил, что американские власти могут использовать влияние в Киеве для скорейшего выполнения Минских соглашений.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае отсутствия прогресса в работе "нормандского формата" намерен призывать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа, так и другие государства и их лидеров.
"Я обращался, неоднократно, к США. И первый раз, лично, не по телефону, к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем: прекращению войны и возвращению всех наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ожидаем встречу в "нормандском формате", он присоединился. Сейчас нам нужно, первый раз в моей политической жизни, встретится в том формате, который есть. Если он не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только Америку", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.
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«Мы нюхнули ещё по «дороге»,
Отымелись при полной Луне.
Взял Лавров мои девичьи груди
И узлом завязал на спине».
М. Захарова. Черновики. Из неизданного.
- Та это дето в районе мокшанских болот. Ну, там где сын князя киевского Владимира Мономаха, что то типа села построил, а потом забыл и там размножелись северные бузхвостые макаки.
"Диалог культурного человека и кацапа:
- Как мне нравится Чайковский...
- Ты что, ***..лся?!!! Он же "голубой"!!!
- А мне нравится его музыка, а не его сексуальные предпочтения...".
Ввалите им, жабам мокшанским, ещё дусту в виде сцанкций (путино доверчивый Трампушка ,выполните наконец то собственное законодательство и отнимите у них ворованное бабло, которое они прячут на западе, а то попугали чуть -чуть Дерибаску и фсё, а шума было...)
А в Белом Доме исключат возможность участия РФ в "нормандском формате"
Ну и чё?