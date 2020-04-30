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Новини Агрессия России против Украины
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В Кремле исключили возможность участия США в "нормандском формате"

В Кремле исключили возможность участия США в

Включение США в качестве участника переговоров в "нормандском формате" не находит поддержки.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.

Пескову задали вопрос о том, планируется ли участие США в соглашениях по Украине. Пресс-секретарь президента РФ разъяснил, что основные усилия по урегулированию конфликта сконцентрированы в "нормандском формате" и ему сейчас нет альтернативы, по мнению его участников.

"И вопросы имплементации минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в "нормандском формате". Точка зрения о <...> подключении США к этому формату не находит поддержки", - сказал Песков.

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Он добавил, что американские власти могут использовать влияние в Киеве для скорейшего выполнения Минских соглашений.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае отсутствия прогресса в работе "нормандского формата" намерен призывать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа, так и другие государства и их лидеров.

"Я обращался, неоднократно, к США. И первый раз, лично, не по телефону, к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем: прекращению войны и возвращению всех наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ожидаем встречу в "нормандском формате", он присоединился. Сейчас нам нужно, первый раз в моей политической жизни, встретится в том формате, который есть. Если он не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только Америку", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

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Топ коментарі
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«Мы нюхнули ещё по «дороге»,
Отымелись при полной Луне.
Взял Лавров мои девичьи груди
И узлом завязал на спине».
М. Захарова. Черновики. Из неизданного.

В Кремле исключили возможность участия США в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 9763
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30.04.2020 13:24 Відповісти
+15
А вовік обіцяв замість нормандського - будапештський....Невже знову на#пав?
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30.04.2020 13:23 Відповісти
+15
Как писал Шекспир, в восемнадцатом сонете, - пока баррел уралс стоит 18 ил 16 денег пиндосов, гуляй мокшанский вася. Потом гулять будут тебя.
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30.04.2020 13:30 Відповісти
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А вовік обіцяв замість нормандського - будапештський....Невже знову на#пав?
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30.04.2020 13:23 Відповісти
А падлошенко подписал минские договорняки выгодные исключительно рашке а конкретно Х..йлу
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30.04.2020 13:28 Відповісти
Как писал Шекспир, в восемнадцатом сонете, - пока баррел уралс стоит 18 ил 16 денег пиндосов, гуляй мокшанский вася. Потом гулять будут тебя.
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30.04.2020 13:30 Відповісти
Та не, оно просто прочло, что было на экране электронного суфлёра. а шо такое нормандский формат, а тем более будапешстский, оно по своей унаследованной от мамы риммы и папы саши тупости, не знает.
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30.04.2020 13:28 Відповісти
Прикольно, оказать влияние в Киеве для скорейшего выполнения Минских соглашений, Американцы должны, а участвовать в переговорном процессе нет.
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30.04.2020 13:50 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает"... (с)
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30.04.2020 13:24 Відповісти
У ***** что ли поддержки не находит? Пресс-секретарь-то ********.
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30.04.2020 13:24 Відповісти
https://twitter.com/GDRovec

https://twitter.com/GDRovec #ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!

«Мы нюхнули ещё по «дороге»,
Отымелись при полной Луне.
Взял Лавров мои девичьи груди
И узлом завязал на спине».
М. Захарова. Черновики. Из неизданного.

В Кремле исключили возможность участия США в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 9763
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30.04.2020 13:24 Відповісти
Не находе підтримки в Ху"ла та ПідХу"льонка Зелєбоби?
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30.04.2020 13:24 Відповісти
Сцат падлюки.
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30.04.2020 13:25 Відповісти
- Марк Савеловия, имею спросить, - ху из кремлядь?
- Та это дето в районе мокшанских болот. Ну, там где сын князя киевского Владимира Мономаха, что то типа села построил, а потом забыл и там размножелись северные бузхвостые макаки.
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30.04.2020 13:25 Відповісти
только кацапня открывает свой поганый рот, на следующий день нужно наваливать им новых санкций и забирать какую-то часть рынка.. только так!
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30.04.2020 13:25 Відповісти
https://www.youtube.com/user/AlexaVolia/community
В Кремле исключили возможность участия США в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 7769
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30.04.2020 13:28 Відповісти
Киевские каштаны то же.
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30.04.2020 13:32 Відповісти
Ермак не имеет никакой выборной должности. Государственные чиновники, выполняющие его распоряжения за пределами присмотра за помещением офиса, совершают уголовное преступление: превышение служебных полномочий.
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30.04.2020 13:41 Відповісти
А кто портникова раком ставит?
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30.04.2020 13:43 Відповісти
А тебя зависть гложет?
"Диалог культурного человека и кацапа:
- Как мне нравится Чайковский...
- Ты что, ***..лся?!!! Он же "голубой"!!!
- А мне нравится его музыка, а не его сексуальные предпочтения...".
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30.04.2020 14:26 Відповісти
А з яких таких фуйов, кассабія раскукарєкалась?
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30.04.2020 13:33 Відповісти
А до 21 апреля 2019 года всё представлялось таким простым...

В Кремле исключили возможность участия США в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 9405
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30.04.2020 13:40 Відповісти
эт все потому что к минску авианосцы не подгонишь
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30.04.2020 13:41 Відповісти
ага мля, как Будапештский меморандум подписывать ,чтобы вам оркам отдать третью в мире ядерную дубину, которой вы дикари теперь размахиваете забирая чужие территории (харанты фашистские) так можно, а как присутствовать при вашем "миротворческом "шантаже так низззяяя
Ввалите им, жабам мокшанским, ещё дусту в виде сцанкций (путино доверчивый Трампушка ,выполните наконец то собственное законодательство и отнимите у них ворованное бабло, которое они прячут на западе, а то попугали чуть -чуть Дерибаску и фсё, а шума было...)
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30.04.2020 13:48 Відповісти
странно с чего бы вдруг
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30.04.2020 14:05 Відповісти
вот как лицемерные и кровожадные рашистские твари хотят мира в Украине?
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30.04.2020 14:21 Відповісти
Тоді нехай смокчуть лапу!
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30.04.2020 14:24 Відповісти
В Кремле исключили возможность участия США в "нормандском формате"

А в Белом Доме исключат возможность участия РФ в "нормандском формате"

Ну и чё?
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30.04.2020 14:37 Відповісти
Тогда какого хера всякие косачевы бьются фэйсом о ступеньки Белого Дома, что под американским флагом, умоляя отменить уже максимально полюбившиеся кремлю санкции. Таких надо подимать за уши, пороть нещадно розгами, напоминая о том, что наперво должны убраться с Украины.
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30.04.2020 14:43 Відповісти
США знають про кожен танк росіян на донбасі. В них є повна купа супутників які все бачать що росіяни роблять на донбасі і в Криму. Але США проводить політику. яка вигідна виключно США. Трампу вигідно щоб російські окупанти тратили свої ресурси на утримання окупованого Криму і Донбасу.
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30.04.2020 16:10 Відповісти
рф боятся присутствия сша.
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30.04.2020 20:49 Відповісти
Кремль давно развратил, коррумпировал Европу и опасается вовлечения США в процес урегулирования - в качестве участника переговоров в "нормандском формате. "Источник: https://censor.net/n3192649
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02.05.2020 09:08 Відповісти
 
 