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Недостроенные объекты "Укрбуда" стоят без продвижения. В ОП с нами больше не общаются, - представитель инициативной группы инвесторов ЖК Freedom Лунькова

Недостроенные объекты

Жилые комплексы группы компании "Укрбуд", которые должен был достроить "Киевгорстрой", стоят без движения не только из-за отсутствия помощи со стороны органов власти, но и блокирования принятия решений от них.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала представитель инициативной группы инвесторов ЖК Freedom Виктория Лунькова.

"Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир два месяца назад заявлял, что все продвигается, проведен аудит и все 23 комплекса готовятся к передаче. Однако на сегодняшний день акты о передаче на баланс подписаны только по пяти пусковым жилищным комплексам. И даже те жилищные комплексы, которые передали, сейчас простаивают, строителей на стройке нет. Было озвучено несколько этапов. Согласно первому – передача для достройки и введение в эксплуатацию пяти первых ЖК, которые готовы на 95 % и больше. На втором этапе – передача следующих 10 ЖК. Последний этап – 8 оставшихся комплексов. Однако передача всех 23 ЖК должна состоятся в сроки, оговоренные раннее всеми заинтересованными сторонами, а именно до конца мая 2020 года. Так вот, кроме первых пяти первых ЖК до сих пор не передан "Киевгорстрою" ни один ЖК.

В "Киевгорстроей" объясняют, что не будут передавать эти объекты во время карантина. Но настоящая причина таится в проблемах как общего характера, которая заключается в игнорировании и блокировании (либо действиями, либо бездействиями) со стороны органов власти и чиновников решения Президента, так и ряд проблем, связанный с отдельными ЖК. Например, с собственниками земли по ЖК Freedom, которые своими действиями или бездействиями не позволяют проводить передачу "Киевгорстрою" ЖК, а соответственно и начинать строительство. На пресс-конференции я задавала президенту "Киевгорстроя" Игорю Кушниру вопросы, когда будут переданы все ЖК и появятся графики их строительств. По его словам, он ждет исполнения гарантий и помощи на государственном уровне.

Однако еще раз отмечу со своей стороны, что все инвесторы ЖК "Укрбуда" не просят у органов власти и чиновников денег, а ожидают исполнение обещания, данного Президентом!", - отметила она.

По ее словам, диалог с инвесторами на сегодня поддерживает только "Киевгорстрой".

"Мы беспрерывно каждый день напоминаем о себе. Ранее мы общались с властью через первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и его помощников, а также помощников Министра внутренних дел Арсена Авакова, но на сегодня все перестали вообще выходить с нами на связь. То есть, все заняли выжидательную позицию. Теперь снами общается только представители "Киевгорстрой", - подытожила Лунькова.

Читайте также: ГБР подозревает "Укрбуд" в выведении 180 млн грн, инвестированных вкладчиками в жилье

Напомним, инвесторы жилых комплексов группы компаний "Укрбуд" 5 декабря 2019 года обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

Позже Президент Украины лично подтвердил, что недостроенные объекты группы компаний "Укрбуд" доведет до конца "Киевгорстрой".

Также инвесторами зарегистрирована петиция на сайте Президента от 21 апреля 2020 года по ссылке - https://petition.president.gov.ua/petition/93638, которая направлена помочь инвесторам привлечь внимание к проблеме возобновления строительства жилых комплексов группы компаний "Укрбуд".

Киев (19791) Киевгорстрой (91) строительство (3042) Укрбуд (139)


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Топ коментарі
+4
УКРБУД не был наперсточником. Если Вы посмотрите сколько они всего строили, то согласитесь со мной. Богдан решил подвинуть Кличка. До Кличка руки не дотянулись, зато "сбил" другана Кличка - Микитася. Из этих всех жирных уток никто не пострадал. Пострадали только простые инвесторы. А это 40000 человек(13000 семей). А ещё пострадал имидж остальных строительных компаний.
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30.04.2020 17:17 Відповісти
+3
Столицу Украины, превратили в кладбище недостроев!
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30.04.2020 13:29 Відповісти
+3
Власть должна обеспечить защиты граждан, инвесторов. Чтобы подобные микитаси не могли безнаказонно воровать деньги. Иначе кто будет вкладываться в развитие страны?
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30.04.2020 17:10 Відповісти
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гос-во гарантирует свои долги, а компания не гарантирует. попали спекулянты которые покупают кв-ру на стадии заливки фундамента и продают ее по завершению стр-ва. так на гос-во можно повесть даже компенсацию за неправильно вырванный зуб, так как стоматологу лицензию выдало гос-во))
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30.04.2020 19:27 Відповісти
Да причем тут вообще деньги? Вы статью читали? Мы, инвесторы, НЕ ПРОСИМ ДЕНЕГ, мы просим власть просто не препятствовать, подписать договоры, нужные для возобновления строек и все! Власть, в свою очередь, требует взятки за это и блокирует подписание. Так понятно?
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01.05.2020 10:43 Відповісти
а как вы ИНВЕСТОРЫ вообще начинали строить без разрешительных документов и договоров? я тоже могу начать стройку на крещатике а потом требовать узаконить эту стройку))) так понятно, коррупционер?))))
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01.05.2020 18:25 Відповісти
Речь идет о переподписании разрешительных документов. Раньше они были подписаны на Укрбуд, читайте - "подписаны все разрешительные документы", теперь, когда Укрбуд, эээ, не справился, эти же документы нужно переподписать (это значит подписать заново), но уже на нового исполнителя - КиевГорСтрой.
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01.05.2020 22:42 Відповісти
ты меня за идиота держишь? если есть все документы то укрбуд берет себе субподрядчика хоть трампа и достраивает объект. если укрбуд станет банкротом то вы попали))) элементарный закон бизнеса, так работает весь мир. нужно было страховать риски
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02.05.2020 06:10 Відповісти
да ты предприниматель от Бога ))
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02.05.2020 15:04 Відповісти
я им являюсь 25 лет))) так что ты мне просто смешен
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02.05.2020 18:24 Відповісти
много ты наверно насубподряживал ))
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02.05.2020 18:46 Відповісти
завидуешь?))) правильно делаешь, на больше ты не способен)))
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02.05.2020 19:04 Відповісти
)))
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02.05.2020 19:10 Відповісти
на самом деле я за вас рад. если что-то и может вытащить страну, то это предпринимательство. говорю совершенно искренне, и удачи вам.
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02.05.2020 19:14 Відповісти
и вам не делать дурных инвестиций)))
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02.05.2020 19:17 Відповісти
да как тут инвестировать, с такими событиями. никаких нервов не хватит )
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02.05.2020 19:20 Відповісти
на данный момент лучшая инвестиция это доллар и под подушку))) пока не поменяется власть.
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02.05.2020 19:23 Відповісти
похоже на то. а вот по срокам кризиса совсем непонятно. америкосы прогнозируют вообще невеселые пару лет. некоторые пишут про 10 лет рецессии. вобщем невесело.
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02.05.2020 19:52 Відповісти
кстати, у нас упрощенку приняли в 1998 году. около 22 лет назад.
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02.05.2020 19:07 Відповісти
а как упрощенка связана с бизнесом? сейчас упрощенка существует только для обналичивания денег и реализации контрабаса.
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02.05.2020 19:20 Відповісти
И да, вряд ли вы начнете стройку на Крещатике.
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01.05.2020 22:45 Відповісти
Это еще В2В-шники под Радой не стоят
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30.04.2020 18:57 Відповісти
да пусть хоть все туда идут, кому заняться нечем
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30.04.2020 19:28 Відповісти
я жду когда они выйдут Читаю их форумы и наслаждаюсь - это тупое стадо верит что все заработает
Запасаюсь попкорном.
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02.05.2020 01:36 Відповісти
Да? Ссылочку на их форумы можно? Хочу поржать над МММщиками.
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02.05.2020 07:22 Відповісти
на Ютуб зайди набери B2B Jewelry там и видео, и куча каментов и ссылки.
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02.05.2020 12:28 Відповісти
Главное шо клоун успел попиариться на горе людей.
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30.04.2020 20:40 Відповісти
"Однако еще раз отмечу со своей стороны, что все инвесторы ЖК "Укрбуда" не просят у органов власти и чиновников денег, а ожидают исполнение обещания, данного Президентом!"

Деньги обещал дать ПреЗедент.
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01.05.2020 10:50 Відповісти
Не деньги. Он обещал содействовать в передачи объектов от одного застройщика (УБ) к другому (КМБ).
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01.05.2020 22:48 Відповісти
а за какие деньги КМБ будет достраивать?
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02.05.2020 00:17 Відповісти
Передать бесплатно?
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02.05.2020 09:55 Відповісти
Конечно. Проводят оценку объектов и передают как есть. Кстати, все объекты УБ уже доступны на сайте КМБ.
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02.05.2020 15:06 Відповісти
а ожидают исполнение обещания, данного Президентом!" Источник: https://censor.net/n3192650
яка кумедна - ПРЕзеДЕНТА чекає
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01.05.2020 15:41 Відповісти
А почему все налогоплательщики должны достраивать для лохов?
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02.05.2020 01:19 Відповісти
потому что лохи когда лоханутся, обвиняют всех вокруг - государство, заговор масонов, но только не себя.
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02.05.2020 01:38 Відповісти
Зеленский и тут на**ал всех ще раз
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02.05.2020 11:10 Відповісти
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