Шмигаль має публічно презентувати в Раді план пом'якшення карантинних заходів, - віцеспікерка Кондратюк

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала запросити до парламенту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для публічної презентації плану пом'якшення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила під час погоджувальної ради.

Кондратюк нагадала, що нещодавно уряд представив поетапний план виходу країни з карантину.

"Цей документ не обговорювався з Верховною Радою, з керівництвом парламенту, депутатськими фракціями та групами, з комітетами", - зауважила Кондратюк.

Говорячи про досвід інших країн, зокрема Франції, вона додала, що там урядові плани виходу з карантину дебатувалися в парламенті, депутати голосували за них. Таким чином, за словами Кондратюк, французькому суспільству було публічно надано всю інформацію. Також продемонстровано співпрацю виконавчої та законодавчої гілок влади. Тобто, сформовано загальнонаціональне бачення шляхів виходу з карантину і подолання наслідків COVID.

"На жаль, у нас відбувається все навпаки. Тому я прошу запросити на позачергове засідання Верховної Ради прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він має публічно презентувати народним депутатами і всьому українському суспільству план пом'якшення карантинних заходів", - заявила віцеспікерка.

Зокрема, пояснила вона, депутати мають почути інформацію щодо передумов та шляхи реалізації кожного з етапів плану, а також щодо того, як урядова стратегія виходу з економічної кризи та подальшої боротьби з наслідками пандемії накладається на цей план.

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Кондратюк також висловила думку, що сьогодні на позачерговому засідання ВР головний санітарний лікар має надати пояснення стосовно тестування українців на коронавірус.

У відповідь голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що порядок денний засідання вже сформовано, і його не можна змінити.

"На наступне позачергове засідання, я впевнений, можна буде додати інші питання, в тому числі ініційоване вами. Я впевнений, що урядовці будуть готові прийти, виступити, надати інформацію", - сказав він.

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