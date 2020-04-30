Найманці РФ обстріляли позиції ОС поблизу Павлополя та Новотошківського, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:30 сьогодні, 30 квітня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як повідомляється, перший ворожий постріл пролунав сьогодні вранці неподалік Павлополя.

Починаючи з 9:10 і до 9:50 окупанти здійснили 12 пострілів з озброєння БПМ, 8 разів цілили зі станкових протитанкових гранатометів і застосували автоматичні гранатомети АГС з витратою 40 боєприпасів. Обстріл здійснювався із західного напрямку с. Соснівське.

У відповідь українські захисники Павлополя вдарили по противнику з чергових вогневих засобів. Таким чином, ворожий вогонь вдалося вчасно придушити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 15 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, один український воїн зазнав бойової травми, ліквідовано найманця РФ, - штаб

Другий раз окупанти застосували зброю о 10:50 у районі Новотошківського. Там ворог застосував міномет 82-мм калібру, випустивши три міни, і двічі вистрілив із протитанкового ракетного комплексу. Вогонь вівся з боку Березівського.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби і станом на зараз бойових втрат у лавах українських військ немає, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

"Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання, перебуваючи в повній бойовій готовності", - додали у відомстві