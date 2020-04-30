Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко

Формування колективного імунітету не має відбуватися через масове зараження і захворювання населення. Для того, щоб у людства сформувався колективний імунітет до коронавірусної інфекції, потрібна вакцина.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.

Ляшко зазначив, що Україна обрала інший шлях боротьби з COVID-19.

"Формування колективного імунітету шляхом захворюваності - це Середньовіччя. Якби ми хотіли таке в Україні - ми б не запроваджували жодного карантину", - підкреслив Ляшко.

За словами Віктора Ляшка, зараз не йдеться про формування колективного імунітету. Це можливо хіба що, якщо з'явиться вакцина.

"Ось тоді можемо сказати: "Ми провакцинували 95%, колективний імунітет є", - зазначив санлікар.

Колективний імунітет - це імунітет до інфекцій, який виникає в групі людей і дозволяє зупинити поширення хвороб і досягається завдяки вакцинації. Він захищає людей, які не мають власного імунітету.

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