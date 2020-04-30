Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко
Формування колективного імунітету не має відбуватися через масове зараження і захворювання населення. Для того, щоб у людства сформувався колективний імунітет до коронавірусної інфекції, потрібна вакцина.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.
Ляшко зазначив, що Україна обрала інший шлях боротьби з COVID-19.
"Формування колективного імунітету шляхом захворюваності - це Середньовіччя. Якби ми хотіли таке в Україні - ми б не запроваджували жодного карантину", - підкреслив Ляшко.
За словами Віктора Ляшка, зараз не йдеться про формування колективного імунітету. Це можливо хіба що, якщо з'явиться вакцина.
"Ось тоді можемо сказати: "Ми провакцинували 95%, колективний імунітет є", - зазначив санлікар.
Колективний імунітет - це імунітет до інфекцій, який виникає в групі людей і дозволяє зупинити поширення хвороб і досягається завдяки вакцинації. Він захищає людей, які не мають власного імунітету.
Будь ласка, зачекайте...
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а от від коронавірусу вже сотні...
Для борьбs с єпидемиями человечество изобрело прививки.
А иначе и сейчас бs сотнями миллионов смертей нарабатывали бы коллективный иммунитет против чумы, черной оспы, туберкулеза и т.д.
Смертность в 9 раз больше, чем у соседей.
Статья называется: "Шведский особый путь дорого оплачен".
https://www.n-tv.de/panorama/Schwedens-Sonderweg-ist-teuer-erkauft-article21728172.html
Залишається лише ідіот Бацька.... трохи менший ідіот президент Бразилії Вже заразився....
Який план, чого чекаємо?
Карантинные меры должны просто позволять мед системе справиться с наплывом больных. Если человек попадет в больницу с осложнением для него должны найтись лекарства и мед. оборудование.
Возможно масочного режима и карантина в школе и домах престарелых достаточно. Зависит он возможностей медицины.
пробувати дискутувати з ольгінськими Жуючими Синичок...
Для об'єктивної картин потрібне рандомне тестування населення. Тоді буде видно, у кого є антитіла і який це відсоток.
Але навіть в умовах мінімального виявлення і просто сміхотворної кількості тестів деякі цифри вже вражають.
Візьміть наш Почаїв, на 8 000 офіційно вже є 80 виявлених. Тобто 1%. А скільки їх реально? 5%? 10%? І це тільки за кілька місяців. Колективний імунітет виробиться значно швидше, ніж почнуть вакцинувати людей.
P.S. І так, в Італії в містах спалахів епідемія пішла на спад тільки тому, що вірус пройшов через критичну масу населення.
******* знову, якщо 72млн 10% це ті хто відчуває симптоми і звернулися до лікаря, то 100% 720млн це всі захворівші, тобто 10% населення світу.
Питання, де ви взяли 60-70%? Тільки не починайте знову розповідати що потрібно взяти тамто і тамто, візьміть і напишіть звідки у вас взявся імунітет у 60-70% всього світу.
Так, Гренландія заявила, що https://ukranews.com/news/696807-koronavirus-v-grenlandii-strana-pobedila-epidemiyu всі хворі в країні COVID-19 одужали нових заражень немає.
Тим часом Нова Зеландія повідомила, що зупинила поширення коронавірусу. Про це https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/new-zealand-prepares-to-lift-strict-lockdown-after-eliminating-coronavirus передає The Guardian.
Як зазначається, за минулу добу в країні зафіксували лише один випадок зараження COVID-19.
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна заявила, що в країні найближчим часом почнуть знімати жорсткі обмеження.
Так, з вівторка, 28 квітня, влада відкриє школи для дітей до десяти років і певні сфери бізнесу, де можливо дотримуватися заходів безпеки.
При цьому прем'єр зазначає, що все ще будуть діяти обмеження на соціальні контакти.
ольгінським придуркам..
тому що,на відміну від грипу смертність на порядок вища,і ліків не існує...
До того ж, за відсутності достовірних тестів і повального тестування громадян, ніхто не може сказати точно, скільки у нас вже перехворіло і скільки померло від ковід. Можна говорити тільки по вірогідність досліджуючи статистику захворюваності та смертності відносно минулих років.
Ничего себе гриппы там в последнее время.
На початку квітня влада https://ukranews.com/news/692867-shvetsiya-uslozhnyaet-karantin заборонила громадські збори з участю понад 50 осіб. Проте в столиці Швеції, Стогкольмі, закривають 5 барів через порушення карантинних умов. Про це https://www.france24.com/en/20200426-sweden-cracks-down-on-bars-as-crowds-flout-corona-rules передає France24.
Дане рішення влада аргументувала тим, що в закладах, незважаючи на заборону, зібралася велика кількість людей. У той же час відзначається, що закриті заклади можуть подати заявку на відновлення роботи, якщо усунуть порушення, що призвели до закриття, і пройдуть перевірку з боку влади.
не лише в Ляшка.... ((