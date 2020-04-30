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Новини Коронавірус і карантин
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Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко

Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко

Формування колективного імунітету не має відбуватися через масове зараження і захворювання населення. Для того, щоб у людства сформувався колективний імунітет до коронавірусної інфекції, потрібна вакцина.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.

Ляшко зазначив, що Україна обрала інший шлях боротьби з COVID-19.

"Формування колективного імунітету шляхом захворюваності - це Середньовіччя. Якби ми хотіли таке в Україні - ми б не запроваджували жодного карантину", - підкреслив Ляшко.

За словами Віктора Ляшка, зараз не йдеться про формування колективного імунітету. Це можливо хіба що, якщо з'явиться вакцина.

"Ось тоді можемо сказати: "Ми провакцинували 95%, колективний імунітет є", - зазначив санлікар.

Колективний імунітет - це імунітет до інфекцій, який виникає в групі людей і дозволяє зупинити поширення хвороб і досягається завдяки вакцинації. Він захищає людей, які не мають власного імунітету.

Також читайте: Медзаклади мають організувати безперервну вакцинацію населення, - постанова головного санлікаря. ДОКУМЕНТ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
оказывается швеция и британия живут в средневековье значит многие другие вообще в каменном веке
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30.04.2020 13:38 Відповісти
+9
А формирование коллективной истерии через СМИ из за короновируса?
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30.04.2020 13:38 Відповісти
+8
Средневековье, это массовое уничтожение своих граждан путём жёсткого карантина.
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30.04.2020 13:38 Відповісти
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Средневековье, это массовое уничтожение своих граждан путём жёсткого карантина.
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30.04.2020 13:38 Відповісти
не, средневековье это было вывезти все маски за границу
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30.04.2020 13:44 Відповісти
Так і карантин був поширений в середньовіччі. Саме слово походить від назви острова поблизу Венеції де, мали провести якийсь час всі торгові кораблі.
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30.04.2020 14:32 Відповісти
ЩЕ ВІД КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ З ГОЛОДУ НІХТО не помер..
а от від коронавірусу вже сотні...
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30.04.2020 14:46 Відповісти
З голоду може й ні, а ось від алкоголю та вбивств є випадки. Психоз та депресія не кращі.
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30.04.2020 15:11 Відповісти
оказывается швеция и британия живут в средневековье значит многие другие вообще в каменном веке
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30.04.2020 13:38 Відповісти
Карантин в Великобритании был введен 23 марта
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30.04.2020 13:45 Відповісти
Ляшко прав!
Для борьбs с єпидемиями человечество изобрело прививки.
А иначе и сейчас бs сотнями миллионов смертей нарабатывали бы коллективный иммунитет против чумы, черной оспы, туберкулеза и т.д.
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30.04.2020 13:51 Відповісти
Не забувайте що, смертність від туберкульозу в Україні вища , ніж від ковід. Але, шухєру з цього не роблять.
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30.04.2020 14:25 Відповісти
Пока выше. Но что будет безкарантина?
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30.04.2020 14:51 Відповісти
На відміну від туберкульозу проти ковід існує імунітет. А ось від туберкульозу продовжать помирати і далі, як помирали до.
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30.04.2020 15:09 Відповісти
В Швеции сейчас кусают локти.
Смертность в 9 раз больше, чем у соседей.
Статья называется: "Шведский особый путь дорого оплачен".
https://www.n-tv.de/panorama/Schwedens-Sonderweg-ist-teuer-erkauft-article21728172.html
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30.04.2020 14:14 Відповісти
Щось не дуже вони кусають. Подивимося на результати по закінченню пандемії. З іспанкою було так само. Спочатку жорстокий карантин, а основна хвиля почалася після зняття карантину.
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30.04.2020 14:27 Відповісти
Швеція і Британія помаленьку починають "одумуватись"..

Залишається лише ідіот Бацька.... трохи менший ідіот президент Бразилії Вже заразився....
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30.04.2020 14:48 Відповісти
В бацьки кірзовий імунітет від бульби, а бульба у бульбашів йость.
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30.04.2020 17:54 Відповісти
А что, разве у нас есть выбор?
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30.04.2020 14:53 Відповісти
А формирование коллективной истерии через СМИ из за короновируса?
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30.04.2020 13:38 Відповісти
Прокоментуй будь ласка, що ви називаєте істерією?
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30.04.2020 14:43 Відповісти
Теперь понятно почему Меркель послала на три буквы Шмигаля и не захотела с ним разговаривать.
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30.04.2020 13:39 Відповісти
Никаких различий в карантинных мерах в Германии и в Украине нет.
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30.04.2020 14:15 Відповісти
А что ты, описторх, предлагаИшь взамен. Страну превратить в голодный концлагерь? Да, падло ушастое?
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30.04.2020 13:43 Відповісти
не лучше сразу превратить страну в крематорий
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30.04.2020 13:54 Відповісти
Не думаю що, смертність не пов'язана з коронавірусом впаде в Україні. Хотілося б почути статистику після карантину.
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30.04.2020 15:13 Відповісти
А які є інші варіанти? Карантин не лікує, і вірус карантин точно не знищить! Вакцини нема і найближчим часом не буде. Поки запустять вакцинацію 60-70% планети вже матимуть імунітет.
Який план, чого чекаємо?
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30.04.2020 13:43 Відповісти
нет у них планов. тупо передирают с итальянских и дуют щёки.
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30.04.2020 13:47 Відповісти
Это же элементарно.
Карантинные меры должны просто позволять мед системе справиться с наплывом больных. Если человек попадет в больницу с осложнением для него должны найтись лекарства и мед. оборудование.
Возможно масочного режима и карантина в школе и домах престарелых достаточно. Зависит он возможностей медицины.
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30.04.2020 14:24 Відповісти
дурне заняття...
пробувати дискутувати з ольгінськими Жуючими Синичок...
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30.04.2020 14:56 Відповісти
Щоб зробити і протестувати вакцину потрібно приблизно 24місяці. У світі захворіло 3млн/1міс, 72млн/24місяці, це 1% населення світу Карл. Звідки ви взяли 60-70%, поділіться своєю формулою з нами.
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30.04.2020 15:09 Відповісти
Дивіться не на світ в цілому, а на окремі міста та країни, де проводять тестування. 90% взагалі не відчувають симпотомів і не відають, що перенсли інфекцію.

Для об'єктивної картин потрібне рандомне тестування населення. Тоді буде видно, у кого є антитіла і який це відсоток.

Але навіть в умовах мінімального виявлення і просто сміхотворної кількості тестів деякі цифри вже вражають.

Візьміть наш Почаїв, на 8 000 офіційно вже є 80 виявлених. Тобто 1%. А скільки їх реально? 5%? 10%? І це тільки за кілька місяців. Колективний імунітет виробиться значно швидше, ніж почнуть вакцинувати людей.

P.S. І так, в Італії в містах спалахів епідемія пішла на спад тільки тому, що вірус пройшов через критичну масу населення.
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30.04.2020 15:23 Відповісти
"90% взагалі не відчувають симпотомів і не відають, що перенсли інфекцію."

******* знову, якщо 72млн 10% це ті хто відчуває симптоми і звернулися до лікаря, то 100% 720млн це всі захворівші, тобто 10% населення світу.
Питання, де ви взяли 60-70%? Тільки не починайте знову розповідати що потрібно взяти тамто і тамто, візьміть і напишіть звідки у вас взявся імунітет у 60-70% всього світу.
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30.04.2020 16:39 Відповісти
для нашей страны -- самое оно!
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30.04.2020 13:47 Відповісти
Е, не зовсім так. Бо, "господарі життя" не можуть допустити своєї смерті.
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30.04.2020 14:23 Відповісти
ты же старый конь, тебе, думаю, тебе все равно )
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30.04.2020 14:25 Відповісти
Я так розумію що, вам матеріалістам, будь яка пандемія це, акт еволюції і має вітатися, як шлях до розвитку людства.
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30.04.2020 14:29 Відповісти
именно!
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30.04.2020 14:34 Відповісти
То ж, карантин і вакцинація це, зло яке заважає розвитку людства?
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30.04.2020 14:40 Відповісти
я не знаю, что людству заважае, но точно знаю, что ему уже ничего не поможет. это уж точно
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30.04.2020 15:00 Відповісти
Тю, іншала і все в поряді.
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30.04.2020 14:41 Відповісти
Ну, вони хоч вірять у те що роблять. А ось матеріалісти не вірять в еволюцію.
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30.04.2020 15:06 Відповісти
Может и так, но медицина в таком случае напрочь выпадает. А оно им надо?
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30.04.2020 13:48 Відповісти
Так званий колективний імунітет формується саме під час масового зараження..це вже потім до нього приплели вакцінацію..
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30.04.2020 13:49 Відповісти
Деякі країни змогли успішно подолати коронавірусну інфекцію.
Так, Гренландія заявила, що https://ukranews.com/news/696807-koronavirus-v-grenlandii-strana-pobedila-epidemiyu всі хворі в країні COVID-19 одужали Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9398Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9398Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9398Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9398 нових заражень немає.

Тим часом Нова Зеландія повідомила, що зупинила поширення коронавірусу. Про це https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/new-zealand-prepares-to-lift-strict-lockdown-after-eliminating-coronavirus передає The Guardian.
Як зазначається, за минулу добу в країні зафіксували лише один випадок зараження COVID-19.
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна заявила, що в країні найближчим часом почнуть знімати жорсткі обмеження.
Так, з вівторка, 28 квітня, влада відкриє школи для дітей до десяти років і певні сфери бізнесу, де можливо дотримуватися заходів безпеки.
При цьому прем'єр зазначає, що все ще будуть діяти обмеження на соціальні контакти.
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30.04.2020 14:54 Відповісти
Не показово..у першому випадку острівна автономія, у другому острівна країна..та не "близький світ"..а у нас прохідний двір..
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30.04.2020 15:21 Відповісти
Вот смотрите какой это бред! Зазеркалье! Ещё вчера все студенты медики слышали на лекциях одно, а теперь в миг все поменялось. В Мире миллионы вирусных инфекций - ветрянка, ротовирус, Эпштейн-Барр, герпес, сотни и тысячи аденовирусов и риновирусов, миллионы коронавирусов разных типов. И мы в детстве все эти вирусы пропускали через себя и спокойно жили без намордников. А что теперь? Почему Наука так резко на 180 градусов измененила свое мнение и требует вакцину от совершенно безопасного вируса? Ну что, почитатели Ковида аки святого ДУха, вакцинироваться будем?
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30.04.2020 13:56 Відповісти
Тому що, ця зараза вражає "благародних гаспод" на відміну від туберкульозу за який вони не паряться хоча, смертність в Україні від нього на багато більша за ковід.
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30.04.2020 14:21 Відповісти
Наука так резко на 180 градусов измененила свое мнение и требует вакцину от совершенно безопасного вируса?

ольгінським придуркам..
тому що,на відміну від грипу смертність на порядок вища,і ліків не існує...
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30.04.2020 14:50 Відповісти
А від якого вірусу існують ліки?
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30.04.2020 15:03 Відповісти
Потому что вирус новый.
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30.04.2020 14:58 Відповісти
Ветрянка и ротовирус тоже были для каждого новыми. Так что это заведомо ложное объяснение.
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30.04.2020 15:14 Відповісти
Скажите ему уже кто-нибудь, что вакцины нет, а когда появится, незачто ее будет купить
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30.04.2020 13:59 Відповісти
Ляшко кто, вирусолог или может иммунолог?
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30.04.2020 14:06 Відповісти
Главный санврач лицемерит. Есть же пример вирусной инфекции, которая может быть и смертельна, и к которой не вырабатывается иммунитет, и с которой человечество сосуществует уже 3000 лет, при 200 лет наблюдений. Это 6 (минимум!) видов герпеса, но почему-то никакой паники не наблюдается, хоть это даже и не средневековье, а намного древнее.
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30.04.2020 14:06 Відповісти
Проблема в тому що, вакцини нема ніде в світі. То ж, фрази: "ми провакцинували..." доведеться чекати набагато довше ніж набувати "стадний імінітет". Сказав би простіше: ми його набудемо але повільніше ніж без карантину".
До того ж, за відсутності достовірних тестів і повального тестування громадян, ніхто не може сказати точно, скільки у нас вже перехворіло і скільки померло від ковід. Можна говорити тільки по вірогідність досліджуючи статистику захворюваності та смертності відносно минулих років.
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30.04.2020 14:18 Відповісти
Ляшко такой же идиот, как и всё прокоммунистически- китайское воз и такие же полезные идиоты- советники при правительствах ЕС. Шведы не побоялись ответственности, зато выработают этот самый стадный иммунитет, а тут, как отменят карантин, вспышка будет куда круче, а других больных как спасать? Кстати и умирают в Швеции как и при гриппе в последнее время. Не больше.
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30.04.2020 14:30 Відповісти
В Швеции умерло 2462 человека, выздоровели 1005
Ничего себе гриппы там в последнее время.
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30.04.2020 14:35 Відповісти
А скільки перенесли без симптомів?
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30.04.2020 14:39 Відповісти
Здорових нема, є недообстежені.
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30.04.2020 14:42 Відповісти
Посилювати карантинні заходи Швеція почала ще в березні.
На початку квітня влада https://ukranews.com/news/692867-shvetsiya-uslozhnyaet-karantin заборонила громадські збори Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5970Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3274Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2928Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2928 з участю понад 50 осіб. Проте в столиці Швеції, Стогкольмі, закривають 5 барів через порушення карантинних умов. Про це https://www.france24.com/en/20200426-sweden-cracks-down-on-bars-as-crowds-flout-corona-rules передає France24.
Дане рішення влада аргументувала тим, що в закладах, незважаючи на заборону, зібралася велика кількість людей. У той же час відзначається, що закриті заклади можуть подати заявку на відновлення роботи, якщо усунуть порушення, що призвели до закриття, і пройдуть перевірку з боку влади.
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30.04.2020 14:52 Відповісти
Невже Стокгольм залишився без барів!? Всі п'ять закривають!
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30.04.2020 15:01 Відповісти
Ну да. Рассудительность у Ляжка есть, вот только вакцины нет.
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30.04.2020 14:55 Відповісти
і найближчий рік не буде.

не лише в Ляшка.... ((
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30.04.2020 14:57 Відповісти
Береженного Бог береже, у шведів немає такої поговірки.
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30.04.2020 17:56 Відповісти
вакцина будет через год. значит, переболеем все.
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30.04.2020 21:04 Відповісти
Влада України свідомо організовує новий Голодомор, який унесе життя сотень тисяч людей.
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30.04.2020 22:36 Відповісти
 
 