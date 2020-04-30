Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа. ВIДЕО

Комітет ВР з гуманітарної політики відправив на доопрацювання законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського про обмеження використання української мови в освіті.

Про це розповіла нардепка "Голосу" Наталія Піпа, передає Цензор.НЕТ.

Вона допустила, що "Бужанський, найімовірніше, з цим законопроєктом повернеться, але "плюс у тому, що найближчим часом він не впроваджуватиметься в дію".

При цьому Піпа нагадала про чітку позицію Міносвіти, згідно з якою продовження навчання в українських школах російською мовою не має сенсу.

Раніше про можливе винесення "антимовного" законопроєкту Бужанського в сесійний зал повідомив нардеп "ЄС" Микола Княжицький.

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Законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.

18 березня комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту. Тоді Бужанський пропонував рекомендувати парламенту прийняти документ у першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький запропонував взагалі відхилити цей законопроєкт.

Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти Інна Совсун (фракція "Голос") повідомила, що "освітній" комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися щодо відповідного проєкту закону шляхом голосування.