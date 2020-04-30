Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа. ВIДЕО
Комітет ВР з гуманітарної політики відправив на доопрацювання законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського про обмеження використання української мови в освіті.
Про це розповіла нардепка "Голосу" Наталія Піпа, передає Цензор.НЕТ.
Вона допустила, що "Бужанський, найімовірніше, з цим законопроєктом повернеться, але "плюс у тому, що найближчим часом він не впроваджуватиметься в дію".
При цьому Піпа нагадала про чітку позицію Міносвіти, згідно з якою продовження навчання в українських школах російською мовою не має сенсу.
Раніше про можливе винесення "антимовного" законопроєкту Бужанського в сесійний зал повідомив нардеп "ЄС" Микола Княжицький.
Законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.
18 березня комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту. Тоді Бужанський пропонував рекомендувати парламенту прийняти документ у першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький запропонував взагалі відхилити цей законопроєкт.
Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти Інна Совсун (фракція "Голос") повідомила, що "освітній" комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися щодо відповідного проєкту закону шляхом голосування.
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Источник: https://censor.net/n3192658"
А сам факт этой провокации, как и с вами любимым Саакашвили, не имеет минусов или у вас всё плюсы и... ничего о плохом?
Як тільки в Україні звертають увагу на економічні негаразди, завжди знаходиться якась падлюка, яка починає педалювати мовне питання і розганяє з нього несусвітній срач. Окрім збурення у суспільстві з того срачу жодного "вихлопу" не буде.
Вже прийняли закон, то тепер витримайте хоча б п'ять років паузи і нічого не міняйте - життя саме все скоригує.
В Україні - Українська ! Крапка!
І по друге - придур, мова це моя рідна мова така ж як і язик з самого дитинства,з самої колиски - просто я не одноязике і не одномовне козломорде бидло - я двомовний. Зрозумів?
Этот закон нужен не Вам или мне, а подрастающему поколению. Попробуйте не зацикливаться на наших временных неудобствах, а думать на перспективу.
Спробуйте для себе скласти портрет тих, хто після нас буде розрулювати проблеми і робити Україну придатною для життя людей, а не територією для пограбування.
Як не дивно, але частина студентів навіть бачила цей фільм-виставу...
Но еще ужаснее, что в Украине насаждают русский язык!
Язык агрессора и оккупанта, который убивает украинцев и грабит Украину уже 7й год!