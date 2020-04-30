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Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа. ВIДЕО

Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського

Комітет ВР з гуманітарної політики відправив на доопрацювання законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського про обмеження використання української мови в освіті.

Про це розповіла нардепка "Голосу" Наталія Піпа, передає Цензор.НЕТ.

Вона допустила, що "Бужанський, найімовірніше, з цим законопроєктом повернеться, але "плюс у тому, що найближчим часом він не впроваджуватиметься в дію".

При цьому Піпа нагадала про чітку позицію Міносвіти, згідно з якою продовження навчання в українських школах російською мовою не має сенсу.

Раніше про можливе винесення "антимовного" законопроєкту Бужанського в сесійний зал повідомив нардеп "ЄС" Микола Княжицький.

Читайте: Яценюк про законопроєкт Бужанського: Якщо не захистимо українську мову зараз, скоро не впізнаємо культурного обличчя країни

Законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.

18 березня комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту. Тоді Бужанський пропонував рекомендувати парламенту прийняти документ у першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький запропонував взагалі відхилити цей законопроєкт.

Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти Інна Совсун (фракція "Голос") повідомила, що "освітній" комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися щодо відповідного проєкту закону шляхом голосування.

Автор: 

ВР (15050) законопроєкт (3624) комітет (370) українська мова (836) Бужанський Максим (104) Піпа Наталя (11)


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Топ коментарі
+38
Українська мова робить всіїх громадян країни українцями, навіть тих хто на ній не розмовляя але ж розуміє (навіть Бужанського). Якщо іти за Бужанським, то ким же ми станемо !? Скоріш за все населенням Сибіру, про що мріє наш ворог.
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30.04.2020 13:42 Відповісти
+35
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 1526
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30.04.2020 13:49 Відповісти
+30
В Украине рассматривается законопроект о об ограничении использования украинского языка в образовании................. Ущипните меня.
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30.04.2020 13:45 Відповісти
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они хотели разговаривать на руском

Комитет ВР отправил на доработку законопроект Бужанского "об отмене закона о языке", - нардеп "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 7913
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30.04.2020 13:42 Відповісти
спасибо росися что услышала домбас
Комитет ВР отправил на доработку законопроект Бужанского "об отмене закона о языке", - нардеп "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 8998
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30.04.2020 13:43 Відповісти
Каждые рептилии, когда приходят в Раду начинают трепать закон о языке. Сколько можно? !Давно пора бы уже оставить государственный язык украинцев в покое. Хватит протягивать мерзкие грязные руки к тому, что дал украинцам Бог. Никакие нечисти не смогут ничего сделать с языком Украины как бы не хотели как бы не сатанились и не истерили рогатые .Будете сатанить вечно в Аду.
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30.04.2020 14:05 Відповісти
Українська мова робить всіїх громадян країни українцями, навіть тих хто на ній не розмовляя але ж розуміє (навіть Бужанського). Якщо іти за Бужанським, то ким же ми станемо !? Скоріш за все населенням Сибіру, про що мріє наш ворог.
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30.04.2020 13:42 Відповісти
Зачекався бузина напарника
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30.04.2020 13:54 Відповісти
Українці повинні самі захищати українську мову. Це дуже просто - використовувати її всюди. І на Цензорі теж.
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30.04.2020 18:53 Відповісти
Украинцы, запомните - БУЖАНСКИЙ. Зайдите в интернет, скачайте фото. Что бы не сног сдрыснуть.
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30.04.2020 13:43 Відповісти
Фотку дубинского тоже можна скачать шо не ушел гад. Фотку владимира зеленских можна не скачивать, этого мелкого утырка каждая собака знает в лицо
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30.04.2020 13:46 Відповісти
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 4788
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30.04.2020 14:19 Відповісти
шо тут смотреть типичный еврейский мальчик
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30.04.2020 13:53 Відповісти
язык буж мрази 👅 - мат и феня
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30.04.2020 14:04 Відповісти
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 540

Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 2042 Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 8323
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30.04.2020 14:18 Відповісти
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 6146
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30.04.2020 15:23 Відповісти
В Украине рассматривается законопроект о об ограничении использования украинского языка в образовании................. Ущипните меня.
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30.04.2020 13:45 Відповісти
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 1526
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30.04.2020 13:49 Відповісти
В Україні навіть мають "громадянство"=Виборче право ті особи ,що ненавидять все українське і мають ідеологію,цілі і цінності ворожої Держави ! Вони навіть мають право обиратись до Верховної Ради і писати "закони" ,які скасовують використання Державної Української Мови. ! Хоча б ніколи не отримали Громадянство в будь якій країні Світу без ІСПИТУ на Знання Мови країни в якій плануєш жити і бути Громадянином! Про працювати в Державних установах - це взагалі фантастика , як і мати Виборче Право . Але українці толерантні ... як і СБУ !
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30.04.2020 17:52 Відповісти
"плюс в том, что в ближайшее время он вводиться в действие не будет".
Источник: https://censor.net/n3192658"

А сам факт этой провокации, как и с вами любимым Саакашвили, не имеет минусов или у вас всё плюсы и... ничего о плохом?
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30.04.2020 13:46 Відповісти
Зелохторат...
Комитет ВР отправил на доработку законопроект Бужанского "об отмене закона о языке", - нардеп "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 3489
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30.04.2020 13:46 Відповісти
Если Дубинский говорящая жопа Коломойского, то Бужанский йизык у жопы Коломойского,
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30.04.2020 13:47 Відповісти
Этот депутат хоть школу закончил? Такое впечатление, что он прямо с горшка в КВН пошел к Зеленскому юморить.
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30.04.2020 13:47 Відповісти
якщо відлупцювати цього бужанського, то це буде:1. Самозахистом від скаженної тварюки. 2. Захистом української мови. 3. Чи доброю європейською традицією?
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30.04.2020 13:48 Відповісти
І 4. (продовження життя України) також.
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30.04.2020 13:53 Відповісти
Закон о языке это предвыборная взятка от проворовавших свинарчуков для закомплексованных в комплексах мэньшэвартости восьмипроцентных свидетелей мовы - 92% украинцев не спросили. Этот закон на радость ***** раскалывает Украину по мове и должен быть отменён и написан новый. Сепарская тварь бужанский кремлёвская антиукраиская мразь и враг народа Украины, но он и кремлёвская пропаганда ***** тонко чувствуют настроения украинцев и играют на этом. Поэтому новый закон о языках с учётом того, что более половины украинцев русскоязычные и согласно переписи населения, а не в угоду восьмипроцентного меньшинства должны написать сами украинцы, чтоб забрать пропагандистские рычаги у кремлёвских холуёв в Украине. Так будет умно и мудро.
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30.04.2020 13:49 Відповісти
йди найох, кацап з своїми виригами
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30.04.2020 13:52 Відповісти
долго он готовился! ))
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30.04.2020 14:20 Відповісти
Якщо Ви розумієте те, що я пишу, і розумієте, що загострення мовного питання грає на користь ворогу, то навіщо йому підігруєте?
Як тільки в Україні звертають увагу на економічні негаразди, завжди знаходиться якась падлюка, яка починає педалювати мовне питання і розганяє з нього несусвітній срач. Окрім збурення у суспільстві з того срачу жодного "вихлопу" не буде.
Вже прийняли закон, то тепер витримайте хоча б п'ять років паузи і нічого не міняйте - життя саме все скоригує.
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30.04.2020 14:04 Відповісти
не мовне питання, а "прітіснєніє рюзьгеізичних". На мову цім покидькам начхати, як і на їхній ізиг. Головне щоб чубились через це.
В Україні - Українська ! Крапка!
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30.04.2020 14:06 Відповісти
Этот закон свинарчуков для одномовного восьмипроцентного мракобесия нарушает мои права как вольного и свободного украинца. И если мы не поменяем этот пропагандонский закон, который я уверен был, согласован потрохом с ****** - могу логически доказать если меня не будет банить восьмипроцентный админ, ***** и его холуи в Украине будут через день поднимать мовно-языковое пытанняя и без меня. Этим законом потрох сам дал ***** рычаги для раскола Украины по мове - чи вы нэ бачытэ?
І по друге - придур, мова це моя рідна мова така ж як і язик з самого дитинства,з самої колиски - просто я не одноязике і не одномовне козломорде бидло - я двомовний. Зрозумів?
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30.04.2020 15:07 Відповісти
Нет, ты не двуязычный, ты - двужопый. И не нужно тебе напрягать ту жопу, что сверху- все равно не поймешь . І, таки, слава Україні, та смерть ворогам, а зебілам дулю!)
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30.04.2020 15:23 Відповісти
Я уверен, ты до потрохосоства был кремлёвским говно-троллем - стиль один.
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30.04.2020 15:47 Відповісти
Ну, и зачем стараться в переписке оскорбить собеседника? Или это поможет кого-то убедить принять Вашу точку зрения?
Этот закон нужен не Вам или мне, а подрастающему поколению. Попробуйте не зацикливаться на наших временных неудобствах, а думать на перспективу.
Спробуйте для себе скласти портрет тих, хто після нас буде розрулювати проблеми і робити Україну придатною для життя людей, а не територією для пограбування.
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30.04.2020 17:51 Відповісти
йди нах на засраху, там рюзьге. Будеш там квакати по рюзьге.
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30.04.2020 14:05 Відповісти
Спочатку думав що ви зебіл. Тепер бачу що помилявся. Ви, нєуважаємий, повний дебіл!
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30.04.2020 14:05 Відповісти
Фєдєрастове нарєчіє повинно зникнути з України назавжди - це одна з найголовніших умов для того, щоби українці стали українцями, а не совковими ідіотами...
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30.04.2020 13:49 Відповісти
Казав Стецько якщо в голові не всі вдома, то скоро посходяться
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30.04.2020 13:51 Відповісти
"Сватання на Гончарівці"...

Як не дивно, але частина студентів навіть бачила цей фільм-виставу...
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30.04.2020 13:56 Відповісти
класика
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01.05.2020 06:26 Відповісти
Розстріляти всіх бужанських науй!!!
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30.04.2020 13:58 Відповісти
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 7319
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30.04.2020 14:03 Відповісти
****** блохєри оці. Понабирали в "слуги" гидоти різної неукраїнської, то тепер вони і дрищуть отими антиукраїнськими "законопроєктами" ..
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30.04.2020 14:03 Відповісти
Як у нас все повільно. У Каталонії дозволили викладати в школі каталонською мовою тільки після смерті Франко, в 70-х рр. А зараз вже вони знаходяться ближче ніж Україна до своєї незалежності, лише тому що у них не було олігархів, і у них найвищий рівень життя в Іспанії.
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30.04.2020 14:11 Відповісти
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 924
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30.04.2020 14:11 Відповісти
мразота..
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30.04.2020 15:01 Відповісти
Опять по кругу, ******* раиськи челюсти крокодила.
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30.04.2020 14:55 Відповісти
А хто відправить на нари самого Бужанського. Дістав цей кацаполюб.
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30.04.2020 15:11 Відповісти
Мля, надо это животное на доработку отправить, вместе с его бредом сумасшедшего...
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30.04.2020 15:23 Відповісти
хто б цього корєша на доработку отправив ...
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30.04.2020 15:25 Відповісти
Зе-реванш успешно продолжается.
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30.04.2020 15:49 Відповісти
Коли вже того бужанського скасуют разом з дубінським?
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30.04.2020 16:04 Відповісти
В Украине ограничивают изучение украинского языка! Это какой то сюр!
Но еще ужаснее, что в Украине насаждают русский язык!
Язык агрессора и оккупанта, который убивает украинцев и грабит Украину уже 7й год!
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30.04.2020 16:47 Відповісти
Как можно было вообще принимать во внимание такой закон. Гнать вместе с Бужанским такие законы. Пусть едет в рашку и там ограничивает!
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30.04.2020 18:32 Відповісти
Коментатори на Цензорі в більшості пишуть російською. а не українською мовою. Чи можна вірити в їх щирість щодо захисту української мови? Я не вірю. Бо захист мови - це її використання. Я дуже добре знаю російську.
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30.04.2020 19:01 Відповісти
 
 