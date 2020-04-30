Історія з коронавірусом не має заважати працювати бізнесу, - "слуга народу" Корнієнко
Адаптивний карантин має стосуватися послаблення обмежень роботи малого бізнесу.
Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, в регіонах мають відкриватися всі невеликі заклади, де немає скупчення людей.
"Я думаю, що адаптивний карантин за регіонами має стосуватися і малого бізнесу. Там, де не дуже велика динаміка захворювань, давайте відкривати ринки, кав'ярні, де немає великих скупчень людей. Давайте відкривати малі магазини. Зокрема, непродуктові. Давайте відкривати все, що стосується краси і здоров'я. Невеликі. Ми не кажемо зараз про великі фітнес-центри, де по 300-500 (осіб. - Ред.) збирається. А це про салон краси, де може зайти одна дівчина, а інша почекати на вулиці", - заявив Корнієнко.
Також нардеп зазначив, що робота малого бізнесу має супроводжуватися карантинними обмеженнями.
"Важливо - це дистанція, це масковий режим. Але я думаю, що за 60 днів українці до цього вже звикли. Плюс-мінус усі розуміють, що ця історія не на день. Але це не має заважати бізнесу", - сказав Корнієнко
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що після 11 травня будуть запускати адаптивний карантин. При цьому він зазначив, що в разі спалаху коронавірусу уряд буде посилювати заходи саме в конкретному регіоні, а не по всій країні.
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13:12 | 30.04.2020
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Медиаресурсы Коломойского принялись распространять фейк, призванный настроить украинцев против Пентагона, а значит, и против НАТО.
Об этом пишет политический обозреватель https://www.dsnews.ua/politics/v-znak-vernosti-putinu-zachem-kolomoyskiy-nachal-biovoynu-29042020220000 Юрий Вишневский для еженедельной киевской газеты «Деловая столица».
О том, что Игорь Коломойский очень хочет разрыва отношений между Украиной и МВФ, известно давно. Также не секрет, что для этого он не прочь посильнее поссорить Киев и Вашингтон. Но сейчас его активность в этом направлении вышла на новый уровень.
Информационный коронавирус
Медиаресурсы Коломойского развернули информационную войну одновременно против США и против Украины, выступив заодно с ОПЗЖ и беглым премьером Азаровым. Совместными усилиями они разгоняют фейк о «секретных биолабораториях США в Украине». Подробностей этого фейка мы коснемся чуть позже. Но сначала отметим, зачем он понадобился олигарху.
В частности, информагентство Коломойского УНИАН опубликовало большой материал под заглавием «Журналисты узнали, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США». Телеканал Коломойского «1+1» выпустил целую передачу под названием «Американские биологические лаборатории в Украине».
Немаловажно, что медиаресурсы Коломойского стали разгонять этот фейк уже после того, как посольство США в Украине выступило с официальным релизом об американо-украинском партнерстве в уменьшении биологических угроз. Более того, передача на «1+1» использовала фразы из релиза посольства в качестве якобы подтверждения фейка. То есть на «1+1» даже не попытались сыграть в объективную журналистику, а откровенно и специально осуществили антиамериканскую информационную атаку (кстати, в посольстве, по некоторым сведениям, именно так ее и расценили).
Насколько топорно состряпан фейк, можно увидеть из рассказа на сайте tsn.ua: «Европейские журналисты нашли около 400 лабораторий в мире, где под прикрытием исследований американцы создают новые вирусы. Некоторые из этих лабораторий находятся в Украине, что уже подтвердило Минобороны США». Но ни на сайте, ни в передаче не приводится ни одного доказательства того, что Минобороны США подтвердило наличие в Украине хоть одной «лаборатории, где под прикрытием исследований американцы создают новые вирусы».
Заметим, что если бы в распоряжении «1+1» действительно имелся такой документ, то это была бы сенсация мирового уровня: дескать, Пентагон раскрыл телеканалу Коломойского страшную тайну о секретных биолабораториях США в Украине, где американцы создают вирусы. Об этом трубили бы уже все мировые телеканалы. Но нет, не трубят - наверное, стесняются распространять столь топорно состряпанные фейки.
Однако именно такой фейк превосходно заходит в головы зрителей «1+1». Особенно сейчас, когда все информпространство забито темой коронавируса. В нынешних условиях вирусы - это самое страшное пугало. И благодаря фейку «1+1» это пугало намертво привязывается к США и конкретно к Пентагону. По сути, медиаресурсы Коломойского запустили в украинское общественное сознание информационный коронавирус. Инфекция проникает в головы зрителей «1+1» - и далее передается всем, кто не соблюдает информационную гигиену.
Понятно, зачем распространяют этот вирус https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/trebuem_nemedlenno_opechatat_biolaboratorii_ssha_v_ukraine.html ОПЗЖ и https://twitter.com/AzarovNikolay_/status/1254814428354273280 Азаров . Они выслуживаются перед Кремлем. И если Коломойскому нужно было доказать Путину свою верность, то вряд ли можно было бы придумать лучший способ, чем распространить фейк, направленный одновременно против США и против Украины. Фейк, который будет настраивать украинцев против Пентагона, а значит, и против НАТО.
Гигиена против заразы
С подробным факт-чекингом фейка об «американских биолабораториях в Украине» выступил просветительский проект https://www.facebook.com/inforules/posts/149795106556945 «Как не стать овощем» . Мы приведем этот анализ, поскольку он превосходно демонстрирует, в какую кампанию (и компанию) вляпались Коломойский и его медиаресурсы с этим фейком.
Прежде всего, откуда пошел этот фейк. 13 апреля депутаты от пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин (это прокурор, который отправил за решетку Юлию Тимошенко) направили обращение к президенту Зеленскому. Они просили предоставить им информацию о функционировании «15 американских биологических лабораторий в Украине».
Откуда они вообще взяли эту информацию о «лабораториях»? В своем обращении они дают ссылки на две статьи 2017 и 2018 года. Одна из них «Тайные биолаборатории Пентагона» опубликована на болгарском (!) сайте «Центр ближневосточных исследований».
Статья вышла в 2018 году. В ней, в частности, рассказывают о массовых смертях в Украине и привязывают их к деятельности «американских лабораторий». В общем, этот ресурс последний раз активно наполнялся материалами в 2016 году. Свежих текстов там нет. Тематика этого сайта - демонизация США, НАТО, военные операции на Ближнем Востоке. Большинство контента выглядит как мед на уши любителей теорий заговоров.
Еще одна статья «Почему США превращают Украину в биологическую бомбу» вышла в 2017 году на сербском (!) сайте «Печат». Краткий анализ контента сразу дает понять общий тон этого медиа - анти-ЕС, поддержка Сербской православной церкви (фактически филиал Русской православной церкви), даже есть тексты о коронавирусе в стиле «не все так однозначно». Напомним, Россия имеет очень сильное влияние на Сербию.
Теперь - что на самом деле. Посольство США в Украине отреагировало на эту тему и опубликовало релиз «Американо-украинское партнерство в уменьшении биологических угроз». Они рассказали о программе уменьшения биологической угрозы, которую реализуют США вместе с украинским Минздравом, службой безопасности продуктов и другими государственными организациями.
По https://ua.usembassy.gov/uk/embassy-uk/kyiv-uk/sections-offices-uk/defense-threat-reduction-office-uk/biological-threat-reduction-program-uk/?fbclid=IwAR0ucjgpRGtwPSGprC9-gSriqfGJC1V_4eKD-PTJY7G3IXCknNOe5ysXeMk ссылке есть вся открытая информация на украинском языке об этом проекте. На самом деле США выделяли в среднем по $2-4 млн на модернизацию лабораторий в украинских городах. В основном деньги шли на ремонт и оборудование. Об этом подробно есть на сайте посольства. По каждой больнице есть документ.
Также в Украине с 2019 года только строятся (!) две лаборатории для Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, одна в Киеве и одна в Одессе.
Цель этого сотрудничества США и Украины - проекты по исследованию вируса африканской чумы свиней, возбудителей птичьего гриппа, которые потенциально переносятся мигрирующими птицами над Украиной, хантавирусов и других. То есть изучение вирусов, которые распространяются от зверей.
Грузинский прецедент
В качестве бонуса проект «Как не стать овощем» рассказывает о том, как аналогичная информоперация была проведена в Грузии.
«Американцы могут создавать бактериологическое оружие», «Грузия специально заражает комаров и отправляет их в Россию», «Опубликованы данные о массовых смертях в грузинской лаборатории».
Это отрывки сообщений российских СМИ об
- Товарищ замполит, а крокодилы летают?
- Да вы что?! Они еле на брюхе, по болоту, ползают!!!...
- А командир говорит, что летают...
- Ну, как вам сказать... Они не то летают по-настоящему, а так, подпрыгивают...
- А командир говорил, что видел их в облаках, когда летел на самолёте...
- Ну, это только настоящие асы...
(Між іншим, ствердження Корнієнка, стосовно Києва - "Я думаю, что адаптивный карантин по регионам должен касаться и малого бизнеса. Там, где не сильно большая динамика заболеваний, давайте открывать рынки, кофейни, где нет больших скоплений людей. Давайте открывать малые магазины. В частности, непродуктовые. Давайте открывать все, что касается красоты и здоровья. Небольшие. Мы не говорим сейчас о больших фитнес-центрах, где по 300-500 (человек. - Ред.) собирается. А это о салоне красоты, где может зайти одна девушка, а другая подождать на улице", - "ні в дугу...". Київ, після західноукраїнських земель - на другому місці по захворюваності...).