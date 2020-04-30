Історія з коронавірусом не має заважати працювати бізнесу, - "слуга народу" Корнієнко

Адаптивний карантин має стосуватися послаблення обмежень роботи малого бізнесу.

Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в регіонах мають відкриватися всі невеликі заклади, де немає скупчення людей.

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"Я думаю, що адаптивний карантин за регіонами має стосуватися і малого бізнесу. Там, де не дуже велика динаміка захворювань, давайте відкривати ринки, кав'ярні, де немає великих скупчень людей. Давайте відкривати малі магазини. Зокрема, непродуктові. Давайте відкривати все, що стосується краси і здоров'я. Невеликі. Ми не кажемо зараз про великі фітнес-центри, де по 300-500 (осіб. - Ред.) збирається. А це про салон краси, де може зайти одна дівчина, а інша почекати на вулиці", - заявив Корнієнко.

Також нардеп зазначив, що робота малого бізнесу має супроводжуватися карантинними обмеженнями.

"Важливо - це дистанція, це масковий режим. Але я думаю, що за 60 днів українці до цього вже звикли. Плюс-мінус усі розуміють, що ця історія не на день. Але це не має заважати бізнесу", - сказав Корнієнко

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що після 11 травня будуть запускати адаптивний карантин. При цьому він зазначив, що в разі спалаху коронавірусу уряд буде посилювати заходи саме в конкретному регіоні, а не по всій країні.