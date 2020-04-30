"Укрспирт" припинив виробляти сировину для антисептиків - закінчився термін дії закону, встигли поставити близько 4 млн літрів сировини
Сьогодні, 30 квітня, закінчується термін, на який було законодавчо запроваджено виробництво дезінфекційного засобу на базі заводів підприємства. З 2 по 30 квітня ДП "Укрспирт" поставило українським виробникам 4 млн літрів сировини для антисептиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрспирту".
З 2 квітня 12 заводів "Укрспирту" виробляли сировину для антисептиків.
"Станом на сьогодні ми поставили 4 мільйони літрів дезінфекційного засобу українським виробникам. З цієї сировини компанії виготовляють антисептики, які потім потрапляють на полиці магазинів та аптек по всій країні. Сьогодні останній день роботи "Укрспирту" у цьому напрямку, згідно із законодавством. Вдячний усім представникам Кабміну, Офісу Президента та народним депутатам, які працювали над розробкою цього закону та сприяли роботі підприємства задля насичення українського ринку антисептиками", - зазначив в.о. директора підприємства Сергій Блескун.
Так, у період з 2 по 30 квітня дезінфекційний засіб у ДП "Укрспирт" закупали 41 український виробник антисептиків. Процес виробництва та відвантаження дезінфекційного засобу контролював представник податкової, який складав відповідний акт.
Нагадаємо, Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-I набрав чинності 2 квітня. Згідно з Законом, ДП "Укрспирт" дозволили виготовляти дезінфекційний засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів підприємства до 30 квітня 2020 року включно.
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Но, когда он попадает в клетку человека, например, в гортани, он внедряется в неё и клетка массово клонирует вирус. Потом новые клетки клонируют миллионы новых вирусов.
Поэтому, чтобы нейтрализовать вирус, надо повредить его жировую плёнку.
Как это возможно:
1. Спиртовой раствор (для разной поверхности разной концентрации: руки - 60%, металл - 96%). Не рекомендуют протирать руки концентрированным, т.к. растворённые белки кожного покрова закупоривают поры и мешают спирту полностью выполнить свою функцию. Оптимальная концентрация для кожи - 60-65%
2. Мыло и горячая вода (30 секунд действия)
3. Ультрафиолет (от 30 минут на солнце)
4. Сухой тёплый воздух (от нескольких часов до нескольких дней)
меняю формулировку для особо одарённых: вирус, собранный с поверхностей не размножается. так дошло?
Обсуждайте тему, а не меня.
Иначе, путь - в бан.
Зачем мне высказывать вам мою личную позицию, если это всё может закончиться с вашей стороны фразами: "достал, склифасовский", "всё ясно?" и т.д.
Я первую попытку сделал - написал достаточно корректный комментарий, а теперь воздержусь от продолжения дискуссии.
Общайтесь с теми, кто обсуждает в таком же тоне, как и вы.
Всего хорошего.
Для этого и существует форум, чтобы люди могли разные точки зрения высказать.
Но мой полностью корректный и этичный комментарий, оказывается, воспринимается как грубость и вызвал "адекватную реакцию на грубость". Адекватность заключалась, наверное, в переходе на личности фразой "любитель посидеть под плинтусом".
А что у вас тогда не вызывает "адекватную реакцию на грубость"?
Согласие с вашим мнением и нетерпимость к иным?
В Украине - плюрализм.
Грубости бояться - в Интернет не ходить. Меня часто вполне устраивает общение без соблюдения этикета.
Моя мысль была очень простая: согласно последним исследованиям вирус с поверхностей нежизнеспособен. Когда я спросил, ясно ли это, прочитал, что такой стиль неприемлем. Куда дальше?
Переливать из пустого в порожнее на тему, что вирус не живой, но через абзац всё-таки немного живой, мне неинтересно. Если вирус неживой (на чём сходится большинство полуидиотов), то слова "жизнеспособный", "мёртвый" и др. становятся некорректными. Т.е. меня приглашают к использованию удивительно громоздких лингвистических конструкций. Такие вещи я называю лингвобандитизмом или коммуникационным бандитизмом...
дебилы запутались в своих решениях
когда вы уже перестанете в собственных ногах путаться ?