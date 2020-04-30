"Укрспирт" припинив виробляти сировину для антисептиків - закінчився термін дії закону, встигли поставити близько 4 млн літрів сировини

Сьогодні, 30 квітня, закінчується термін, на який було законодавчо запроваджено виробництво дезінфекційного засобу на базі заводів підприємства. З 2 по 30 квітня ДП "Укрспирт" поставило українським виробникам 4 млн літрів сировини для антисептиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрспирту".

З 2 квітня 12 заводів "Укрспирту" виробляли сировину для антисептиків.

"Станом на сьогодні ми поставили 4 мільйони літрів дезінфекційного засобу українським виробникам. З цієї сировини компанії виготовляють антисептики, які потім потрапляють на полиці магазинів та аптек по всій країні. Сьогодні останній день роботи "Укрспирту" у цьому напрямку, згідно із законодавством. Вдячний усім представникам Кабміну, Офісу Президента та народним депутатам, які працювали над розробкою цього закону та сприяли роботі підприємства задля насичення українського ринку антисептиками", - зазначив в.о. директора підприємства Сергій Блескун.

Так, у період з 2 по 30 квітня дезінфекційний засіб у ДП "Укрспирт" закупали 41 український виробник антисептиків. Процес виробництва та відвантаження дезінфекційного засобу контролював представник податкової, який складав відповідний акт.

Нагадаємо, Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-I набрав чинності 2 квітня. Згідно з Законом, ДП "Укрспирт" дозволили виготовляти дезінфекційний засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів підприємства до 30 квітня 2020 року включно.

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