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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрспирт" припинив виробляти сировину для антисептиків - закінчився термін дії закону, встигли поставити близько 4 млн літрів сировини

Сьогодні, 30 квітня, закінчується термін, на який було законодавчо запроваджено виробництво дезінфекційного засобу на базі заводів підприємства. З 2 по 30 квітня ДП "Укрспирт" поставило українським виробникам 4 млн літрів сировини для антисептиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрспирту".

З 2 квітня 12 заводів "Укрспирту" виробляли сировину для антисептиків.

"Станом на сьогодні ми поставили 4 мільйони літрів дезінфекційного засобу українським виробникам. З цієї сировини компанії виготовляють антисептики, які потім потрапляють на полиці магазинів та аптек по всій країні. Сьогодні останній день роботи "Укрспирту" у цьому напрямку, згідно із законодавством. Вдячний усім представникам Кабміну, Офісу Президента та народним депутатам, які працювали над розробкою цього закону та сприяли роботі підприємства задля насичення українського ринку антисептиками", - зазначив в.о. директора підприємства Сергій Блескун.

Так, у період з 2 по 30 квітня дезінфекційний засіб у ДП "Укрспирт" закупали 41 український виробник антисептиків. Процес виробництва та відвантаження дезінфекційного засобу контролював представник податкової, який складав відповідний акт.

Нагадаємо, Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-I набрав чинності 2 квітня. Згідно з Законом, ДП "Укрспирт" дозволили виготовляти дезінфекційний засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів підприємства до 30 квітня 2020 року включно.

Читайте також: Гострий дефіцит антисептиків в Україні подолано, - Укрспирт

Автор: 

карантин (18172) Укрспирт (301) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) антисептик (27)


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Топ коментарі
+5
Не срок истёк , мозги истекли и жаба душу изгрызла антисептик производить, его же не толкнешь на левое пойло !!!!
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30.04.2020 13:56 Відповісти
+5
этил самый эфективный антисептик против короны !
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30.04.2020 13:58 Відповісти
+3
Не переходите на личности.
Обсуждайте тему, а не меня.
Иначе, путь - в бан.
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30.04.2020 14:44 Відповісти
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Не успели выяснить, что эффективность антисептиков находится на уровне "до жопы", так и...
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30.04.2020 13:54 Відповісти
этил самый эфективный антисептик против короны !
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30.04.2020 13:58 Відповісти
зачем убивать мёртвый вирус!
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30.04.2020 14:00 Відповісти
Вирус сам по себе "неживой". Это белок в жировой плёнке.
Но, когда он попадает в клетку человека, например, в гортани, он внедряется в неё и клетка массово клонирует вирус. Потом новые клетки клонируют миллионы новых вирусов.
Поэтому, чтобы нейтрализовать вирус, надо повредить его жировую плёнку.
Как это возможно:
1. Спиртовой раствор (для разной поверхности разной концентрации: руки - 60%, металл - 96%). Не рекомендуют протирать руки концентрированным, т.к. растворённые белки кожного покрова закупоривают поры и мешают спирту полностью выполнить свою функцию. Оптимальная концентрация для кожи - 60-65%
2. Мыло и горячая вода (30 секунд действия)
3. Ультрафиолет (от 30 минут на солнце)
4. Сухой тёплый воздух (от нескольких часов до нескольких дней)
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30.04.2020 14:29 Відповісти
достал, склифасовский. любитель посидеть под плинтусом?
меняю формулировку для особо одарённых: вирус, собранный с поверхностей не размножается. так дошло?
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30.04.2020 14:35 Відповісти
Не переходите на личности.
Обсуждайте тему, а не меня.
Иначе, путь - в бан.
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30.04.2020 14:44 Відповісти
по теме всё ясно?
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30.04.2020 14:45 Відповісти
Я не вижу смысла с вами продолжать дискуссию, т.к. вы не соблюдаете правила форума.
Зачем мне высказывать вам мою личную позицию, если это всё может закончиться с вашей стороны фразами: "достал, склифасовский", "всё ясно?" и т.д.
Я первую попытку сделал - написал достаточно корректный комментарий, а теперь воздержусь от продолжения дискуссии.
Общайтесь с теми, кто обсуждает в таком же тоне, как и вы.
Всего хорошего.
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30.04.2020 14:51 Відповісти
право на менторский тон ещё надо заслужить... иначе оный воспринимается как грубость. а потом идут обиды на адекватную реакцию на грубость.
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30.04.2020 14:54 Відповісти
Был не "менторский тон", а несогласие с вашей мыслью "зачем убивать мёртвый вирус!".
Для этого и существует форум, чтобы люди могли разные точки зрения высказать.
Но мой полностью корректный и этичный комментарий, оказывается, воспринимается как грубость и вызвал "адекватную реакцию на грубость". Адекватность заключалась, наверное, в переходе на личности фразой "любитель посидеть под плинтусом".
А что у вас тогда не вызывает "адекватную реакцию на грубость"?

Согласие с вашим мнением и нетерпимость к иным?
В Украине - плюрализм.
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30.04.2020 15:15 Відповісти
Вежливость - весьма сложный предмет. Вы им не владеете. Даже если вы 1 000 раз напишете "этичный и корректный", он таковым не станет.
Грубости бояться - в Интернет не ходить. Меня часто вполне устраивает общение без соблюдения этикета.
Моя мысль была очень простая: согласно последним исследованиям вирус с поверхностей нежизнеспособен. Когда я спросил, ясно ли это, прочитал, что такой стиль неприемлем. Куда дальше?
Переливать из пустого в порожнее на тему, что вирус не живой, но через абзац всё-таки немного живой, мне неинтересно. Если вирус неживой (на чём сходится большинство полуидиотов), то слова "жизнеспособный", "мёртвый" и др. становятся некорректными. Т.е. меня приглашают к использованию удивительно громоздких лингвистических конструкций. Такие вещи я называю лингвобандитизмом или коммуникационным бандитизмом...
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30.04.2020 15:33 Відповісти
а тебе чого з підлоги підбирають, невже зяблики на закусь закінчились?
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30.04.2020 14:48 Відповісти
сама ефективна царська горілка
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30.04.2020 14:46 Відповісти
ах, оставьте! в первый раз, что ли?
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30.04.2020 13:54 Відповісти
Гораздо ☝🏻☝🏻☝🏻, гораздо дешевле купить спирт самому и сделать антисептик. Литр стоит от 95 , 110 грн в среднем . Бутылочка антисептика 50 мл - 50- 60 грн. Идите вы на пу с такими. Ценами . На антисептик.
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30.04.2020 13:55 Відповісти
так спирта ж не будет
дебилы запутались в своих решениях
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30.04.2020 13:59 Відповісти
а где можно купить литр спирта? в аптеках только 100-миллиграммовые булыточки.
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30.04.2020 15:20 Відповісти
На цензоре рекламу нельзя размещать☝🏻☝🏻☝🏻 , скажем так , зашёл в Гугл и выбрал фирму , которая наложкой отсылает , но мин. от 5 литров. Название похоже на спирт ин юа
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30.04.2020 20:42 Відповісти
понятно.
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30.04.2020 21:10 Відповісти
3,14здец вашу ЗЕЛЕбобскую власть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

когда вы уже перестанете в собственных ногах путаться ?
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30.04.2020 13:56 Відповісти
Не срок истёк , мозги истекли и жаба душу изгрызла антисептик производить, его же не толкнешь на левое пойло !!!!
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30.04.2020 13:56 Відповісти
💯 % !!!
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30.04.2020 14:04 Відповісти
Если бы ещё полгода назад кто из студентов заикнулся об использовании антисептиков на руки при лёгочных инфекциях - его бы отправили сразу на пересдачу. Сейчас это тренд и модно. Некоторые религиозные фанатики ковидианства мажут себя антисептиком пять раз в день
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30.04.2020 13:59 Відповісти
А вот Андрюха Дидовик руки не дезинфицировал, маску не носил и... переболел и с ним вся его семья. А скольких людей он при этом еще заразил ему начхать. Он стал союзником вируса. Агитирует за отказ от средств противодействия эпидемии. Может ли коронавирус так сильно повредить мозг? Или это случилось до того?
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30.04.2020 14:34 Відповісти
Это наглая циничная ложь. Я не союзник Вируса! Я его сам создал и вот уже несколько месяцев заставляю под угрозой Смерти поклоняться Ковиду. Если не будешь носить намордник на харе и на заду - тебя и твоих родных ждёт мучительная Смерть под ИВЛ. Ну а конкретно ты умеешь потому что пользователь руки спиртом моешь.
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30.04.2020 14:53 Відповісти
Походу, коронавирус уже спинной мозг Андрюхи доедает...
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30.04.2020 14:58 Відповісти
И чё теперь ? Укр спирта теперь не будет никогда ??? Или как понимать эту статью ?!?
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30.04.2020 14:03 Відповісти
Понимать так, что им некогда, "Укрспирт" готовят к приватизации в авральном режиме уже пару месяцев. Это же не хиханьки пристроить своих на 41 предприятие .
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30.04.2020 14:09 Відповісти
Давайте еще! Антисептики нужны! Тем более, на международном рынке спрос на спирт очень высок. А нужно ведь чтобы и в Украине что-то оставалось. И желательно немало оставалось, чтобы без дефицита.
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30.04.2020 15:24 Відповісти
надо продлевать закон.
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30.04.2020 20:41 Відповісти
 
 