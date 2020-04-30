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Новини Коронавірус і карантин
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Із 2133 ліжок інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 зайняті 158: український лікар не робить вибір, кому допомагати, як це було в ЄС, - Ляшко

Із 2133 ліжок інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 зайняті 158: український лікар не робить вибір, кому допомагати, як це було в ЄС, - Ляшко

В Україні із 2,133 тис. ліжок інтенсивної терапії, виділених для лікування пацієнтів з COVID-19, зайнято 158, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході засідання погоджувальної ради Верховної Ради в четвер.

"Карантин працює. Сьогодні із 2,133 тис. ліжок інтенсивної терапії, обладнаних киснем і апаратами ШВЛ, зайняті 158. Сьогодні український лікар не робить вибір, щоб госпіталізувати і надавати медичну допомогу тій чи іншій категорії населення, як це було в ЄС", - сказав Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми всі маємо розуміти, що за два місяці підготувати систему охорони здоров'я, яка ефективно справлялася б з викликами пандемії, дуже важко. Сьогодні, на жаль, хворіють медпрацівники, ми ініціювали розгляд цього питання в уряді, і кожен випадок, коли лікар хворіє на коронавірус, розглядатиметься як випадок професійного інфікування з виплатами з фонду", - додав він.

За словами Ляшка, Кабмін додатково виділив кошти на доплати медикам за березень.

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"Уряд виділив кошти, щоб зробити в березні 300% надбавки медпрацівникам. Після аналізу виплат ми побачили, що в регіонах кожен порахував, як захотів, і не врахував проголосований закон і постанову Кабміну. Тому Кабмін додатково виділив кошти, які спрямували на медзаклади для того, щоб покрити витрати та виплатити анонсовані надбавки. За квітень оплачуватиметься інший тариф, і кожен медпрацівник отримає надбавку", - сказав він.

Санлікар наголосив, що також триває робота щодо забезпечення лікарів засобами індивідуального захисту.

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Автор: 

лікарня (1365) карантин (18172) лікарі (1290) лікування (607) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Наш врачи и не обладает адекватными средствами защиты. У нас рекорд по количеству заболевших врачей на 1000 зараженных.
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30.04.2020 14:00 Відповісти
+1
Койки пустуют, люди лишённые планового лечения, тихо умирают, дегенерат ляшко горд и хвастается.
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30.04.2020 14:02 Відповісти
+1
Так и в ЕС не делали врачи выбора . Просто приказ сверху душить стариков .остальное лирика .
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30.04.2020 14:04 Відповісти
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В течение недели, с 30 марта по 5 апреля, в Украине 105 116 человек заболели ОРВИ, среди них 39,5% случаев у детей. Об этом сообщает пресс-служба https://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-schodo-zahvorjuvanosti-na-grip-ta-grvi-3003%e2%80%9305042020 Министерства здравоохранения .
"За неделю (30.03-05.04.2020) ОРВИ заболели 105 116 человек, из них 39,5% - дети. В стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа", - говорится в сообщении.
Кроме того, известно об одном новом случае смерти от гриппа, подтвержденного ПЦР-диагностикой. Всего с начала эпидемического сезона зафиксирован 71 летальный случай. Ни один умерший не был привит против гриппа.
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30.04.2020 14:00 Відповісти
Наш врачи и не обладает адекватными средствами защиты. У нас рекорд по количеству заболевших врачей на 1000 зараженных.
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30.04.2020 14:00 Відповісти
Койки пустуют, люди лишённые планового лечения, тихо умирают, дегенерат ляшко горд и хвастается.
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30.04.2020 14:02 Відповісти
Так и в ЕС не делали врачи выбора . Просто приказ сверху душить стариков .остальное лирика .
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30.04.2020 14:04 Відповісти
А кто приказал - массоны, рептилоиды, ктулху или инопланетяне?
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30.04.2020 14:17 Відповісти
хунта маладая
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30.04.2020 14:45 Відповісти
Здравый смысл . иногда в лице вышестоящего начальника .
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30.04.2020 15:07 Відповісти
в ес тестируют и находят,а у нас..."неожиданно" все как всегда "по приколу"
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30.04.2020 14:05 Відповісти
Партия брехунов, так не бывает чтоб у всех стран было по 1000 больных в сутки, а Украину это минует. Просто еще ничего не началось, но вы брыхунишки уже хотите карантин снимать а то Тищенки нищают.
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30.04.2020 14:10 Відповісти
Врачи выбирали кого спасать когда был пик, -в январе-феврале. Только статистика ЦОЗ двухмесячной давности по "пневмонии," сильно отличается от статистики, которую озвучивает бывший сотрудник ЦОЗ, а ныне сидящий сразу на двух должностях в МОЗ - Ляшко.
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30.04.2020 14:31 Відповісти
Ляшко и Минздрав, в целом, молодцы в части карантинных мероприятий.
Умные люди это и так понимают
Дуракам, конечно, надо пояснять на пальцах. Но дураки любое объяснение перекрутят и примут в штыки.
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30.04.2020 14:37 Відповісти
правильно. карантин резко снимать нельзя.
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30.04.2020 20:43 Відповісти
Українські лікарі взагалі бояться приймати хворих через підозру на коронавірус. Сотні людей вже померли через це. А вибір лікарі вже давно зробили. Платиш гроші - будуть лікувати. Не платиш - помирай.
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30.04.2020 22:38 Відповісти
 
 