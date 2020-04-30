Із 2133 ліжок інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 зайняті 158: український лікар не робить вибір, кому допомагати, як це було в ЄС, - Ляшко
В Україні із 2,133 тис. ліжок інтенсивної терапії, виділених для лікування пацієнтів з COVID-19, зайнято 158, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході засідання погоджувальної ради Верховної Ради в четвер.
"Карантин працює. Сьогодні із 2,133 тис. ліжок інтенсивної терапії, обладнаних киснем і апаратами ШВЛ, зайняті 158. Сьогодні український лікар не робить вибір, щоб госпіталізувати і надавати медичну допомогу тій чи іншій категорії населення, як це було в ЄС", - сказав Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми всі маємо розуміти, що за два місяці підготувати систему охорони здоров'я, яка ефективно справлялася б з викликами пандемії, дуже важко. Сьогодні, на жаль, хворіють медпрацівники, ми ініціювали розгляд цього питання в уряді, і кожен випадок, коли лікар хворіє на коронавірус, розглядатиметься як випадок професійного інфікування з виплатами з фонду", - додав він.
За словами Ляшка, Кабмін додатково виділив кошти на доплати медикам за березень.
"Уряд виділив кошти, щоб зробити в березні 300% надбавки медпрацівникам. Після аналізу виплат ми побачили, що в регіонах кожен порахував, як захотів, і не врахував проголосований закон і постанову Кабміну. Тому Кабмін додатково виділив кошти, які спрямували на медзаклади для того, щоб покрити витрати та виплатити анонсовані надбавки. За квітень оплачуватиметься інший тариф, і кожен медпрацівник отримає надбавку", - сказав він.
Санлікар наголосив, що також триває робота щодо забезпечення лікарів засобами індивідуального захисту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"За неделю (30.03-05.04.2020) ОРВИ заболели 105 116 человек, из них 39,5% - дети. В стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа", - говорится в сообщении.
Кроме того, известно об одном новом случае смерти от гриппа, подтвержденного ПЦР-диагностикой. Всего с начала эпидемического сезона зафиксирован 71 летальный случай. Ни один умерший не был привит против гриппа.
Умные люди это и так понимают
Дуракам, конечно, надо пояснять на пальцах. Но дураки любое объяснение перекрутят и примут в штыки.