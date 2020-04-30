Із 2133 ліжок інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 зайняті 158: український лікар не робить вибір, кому допомагати, як це було в ЄС, - Ляшко

В Україні із 2,133 тис. ліжок інтенсивної терапії, виділених для лікування пацієнтів з COVID-19, зайнято 158, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході засідання погоджувальної ради Верховної Ради в четвер.

"Карантин працює. Сьогодні із 2,133 тис. ліжок інтенсивної терапії, обладнаних киснем і апаратами ШВЛ, зайняті 158. Сьогодні український лікар не робить вибір, щоб госпіталізувати і надавати медичну допомогу тій чи іншій категорії населення, як це було в ЄС", - сказав Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми всі маємо розуміти, що за два місяці підготувати систему охорони здоров'я, яка ефективно справлялася б з викликами пандемії, дуже важко. Сьогодні, на жаль, хворіють медпрацівники, ми ініціювали розгляд цього питання в уряді, і кожен випадок, коли лікар хворіє на коронавірус, розглядатиметься як випадок професійного інфікування з виплатами з фонду", - додав він.

За словами Ляшка, Кабмін додатково виділив кошти на доплати медикам за березень.

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"Уряд виділив кошти, щоб зробити в березні 300% надбавки медпрацівникам. Після аналізу виплат ми побачили, що в регіонах кожен порахував, як захотів, і не врахував проголосований закон і постанову Кабміну. Тому Кабмін додатково виділив кошти, які спрямували на медзаклади для того, щоб покрити витрати та виплатити анонсовані надбавки. За квітень оплачуватиметься інший тариф, і кожен медпрацівник отримає надбавку", - сказав він.

Санлікар наголосив, що також триває робота щодо забезпечення лікарів засобами індивідуального захисту.

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