Поправки до закону про банки за спрощеною процедурою теоретично можливо пройти за один день, - Разумков

Рада може за один день пройти всі поправки, підтримані профільним комітетом, до законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у разі застосування спецпроцедури розгляду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Насправді питання, які виносяться на позачергові засідання, мають бути повністю розглянуті. Тому я думаю, що Верховна Рада буде йти за цією процедурою, за повною таблицею. Зараз мені важко сказати, скільки там буде в кінцевому варіанті поправок, скільки враховано. Я думаю, що там виходить близько 300-400 правок - це теоретично можливо пройти за день", - зазначив він.

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

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Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.

27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.

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Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський порівнював транші МВФ із "кров'ю для організаму". МВФ називав дві умови для надання першого траншу Україні - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже ухвалено, і він підписаний Зеленським, за другий голосуватимуть.