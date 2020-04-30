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Ідеально було б, якби Саакашвілі став радником президента з реформ, - "слуга народу" Качура

Ідеально було б, якби Саакашвілі став радником президента з реформ, -

Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура вважає, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі ідеально б підійшов на посаду радника президента з реформ.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Думаю, що ідеально було б, якби він став радником президента з реформ. Або керівником координаційної ради з реформ при Кабінеті Міністрів", - сказав Качура, відповідаючи на запитання про те, на якій посаді Міхеіл Саакашвілі приніс би найбільшу користь українській державі.

"Що стосується майбутньої кар'єри - я вважаю, що у Саакашвілі вже все в житті склалося. Він - насамперед президент Грузії, його Трамп назвав одним з найкращих реформаторів світу. Тому думати про те, як складеться його кар'єра, маємо передусім ми. Це нам потрібен Саакашвілі, а не Саакашвілі потрібні ми. Тому його таланти і вміння нам потрібно застосувати максимально. А яка це буде посада, я зараз сказати не готовий. Гадаю, це буде щось близьке до посад, які я навів вище", - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення Саакашвілі Рада не розглядатиме через брак голосів, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+8
Идеально было бы, если бы Саакашвили стал П Р Е З И Д Е Н Т О М...
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30.04.2020 14:04 Відповісти
+7
Идеально было бы, если бы Саакашвили стал советником президента по реформам, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8640
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30.04.2020 14:04 Відповісти
+7
грузии
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30.04.2020 14:05 Відповісти
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Идеально было бы, если бы Саакашвили стал советником президента по реформам, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8640
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30.04.2020 14:04 Відповісти
Выше бери, давайте его сразу в президенты
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30.04.2020 14:04 Відповісти
А тут були і такі, тільки зараз мовчать.
Ідеально було б, якби Саакашвілі став радником президента з реформ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7550
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30.04.2020 14:24 Відповісти
Идеально было бы, если бы Саакашвили стал П Р Е З И Д Е Н Т О М...
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30.04.2020 14:04 Відповісти
грузии
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30.04.2020 14:05 Відповісти
якої ще Грузії?
він громадянин України!
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30.04.2020 14:06 Відповісти
страна такая. его родина. где он провел очень крутые реформы. вот пусть там становится кем хочет. мне не нужен президент грузин
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30.04.2020 14:08 Відповісти
И как он туда сможет поехать если он в Грузии уже заочно осуждён на тюремный срок, плюс на нём там ещё несколько уголовных дел висит )))
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30.04.2020 14:11 Відповісти
это его половые проблемы
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30.04.2020 14:21 Відповісти
Быдло из телевизора "знает про грузинские реформы" от идиота:

"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил Саакашвили.
Пенсия в Грузии в 2020 = 80$=2200грн.
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30.04.2020 14:15 Відповісти
И чего-то в родной Грузии "благодарные" соотечественники не горят особенным желанием видеть его нигде кроме тюрьмы.
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30.04.2020 14:19 Відповісти
Як тільки Вальцман став презом , пенсія зменшилась в три рази.
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30.04.2020 14:34 Відповісти
А вальцман у нас в Грузии кто?
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30.04.2020 14:52 Відповісти
ну ще би - там концентрація злодіїв в законі, їх родичів, державних казнокрадів на 1 кв метр аж зашкалює

чого б це раптом вони захотіли *видеть его нигде кроме тюрьмы.* ?
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30.04.2020 14:39 Відповісти
А как-же проведенные мега-супер-пупер реформы от Саака, если до сих там количество воров и казнокрадов зашкаливает? Когнитивный диссонанс, батенька, однако
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30.04.2020 14:54 Відповісти
а як давно Саака вже не президент?
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30.04.2020 15:02 Відповісти
Как только стал паханом-уголовником. Так и перестал для грузин быть президентом.
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30.04.2020 20:17 Відповісти
ох дурачье...
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30.04.2020 20:30 Відповісти
Действительно -- ох дурачье. Не хотят пахана уголовника с 2 приговорами по уголовке видеть своим президентом. Ишь что надумали? Съезди просвети как им будет хорошо.
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30.04.2020 20:44 Відповісти
** мне не нужен президент грузин **

оголоси тоді перелік тих, хто нужен
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30.04.2020 14:16 Відповісти
ну уж точно не клоун с членом во рту. ты вообще понимаешь его когда он говорит?
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30.04.2020 14:20 Відповісти
ок... бачу, тобі складно... давай упростимо все - назви хоч ОДНОГО
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30.04.2020 14:23 Відповісти
я неясно выразился или до тебя туго доходит?
мне НЕ нужен президент грузин. тем более если это карлсон. Что в этой фразе тебе непонятно?
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30.04.2020 14:25 Відповісти
назви хоч одного кандидата, йо ба ний ти дибіл, шо тобі не зрозуміло?
тобі складно зробити над собою це зусилля?
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30.04.2020 14:27 Відповісти
нах пшел дебил кон чен ый
вместе со своим галстукожуем
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30.04.2020 14:28 Відповісти
є бать висрав креатив

шмарк тобі в харю скот
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30.04.2020 14:35 Відповісти
А мені не подобаються Стрєлкі кацапозалежні.
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30.04.2020 15:07 Відповісти
Говорите прямым текстом, что реформы никому не нужны.
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30.04.2020 14:05 Відповісти
мишу в советники!
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30.04.2020 14:05 Відповісти
Ідеально було б на будівництво доріг з зарплатою 6000 грн.
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30.04.2020 14:36 Відповісти
Це було б просто супер.Через місяць, другий Міха б почав водить імпічменти проти зебариги))).
Идеально было бы, если бы Саакашвили стал советником президента по реформам, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 7551
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30.04.2020 14:07 Відповісти
при Саакашвілі сиділи би і зебариги і сивогриві мародери... тому й верещать в єдиному екстазі... ну і кацапи аж на гівно зійшли від такої перспективи...
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30.04.2020 14:11 Відповісти
Мішка сам сидіть повинен, по приговору самого реформованого і чесного в світі грузинського суда.Але проти його призначення я не проти.Хуженєбудєт))).Два клоуни,чи один.Какаяразніца.Жопа повинна буть повною,що до самих тупих дійшло шо вони наобирали.
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30.04.2020 14:17 Відповісти
так... так... але впершу чергу за вбивства російських миротворців...
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30.04.2020 14:45 Відповісти
Не бреши.Йому інкримінують перевищення службових повноваженнь.Його мусора вбили людину,їх засудили,а він їх амністував.І там ще цілий букет,катування в тюрьмах,переслідування політичних противників і т.д.Не все довели.Коли він варнякає що це на догоду кцпам-бреше.Грузія і безвіз отримала,і з НАТО співпрацює і т.д.Мало вам одного клоуна-месії,то ви другого знайшли.
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30.04.2020 15:06 Відповісти
Авжеж.Разгонял митинги грузинских Моторыл и Захарастов.Теперь за это реваншисты,на него дело завели.Кто б в Украине,так погонял Медведчука с московскими попами,як це робив Миха
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30.04.2020 15:45 Відповісти
та ти шо? цілий букет?
** Грузія і безвіз отримала, і з НАТО співпрацює ** ... а з Інтерполом Грузія співпрацює?
то чого ж його не затримають і не видадуть за те, що ВЖЕ ДОВЕЛИ?

** Не бреши... **
я дивився соловьева з марковим ... кажуть цей негідник має відповісти за вбивства російських миротворців...... - невже брешуть на нього??? марков (це той що Одеський Марадона) закликав вбити його при першій можливості...
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30.04.2020 15:50 Відповісти
Ну так, наверное , он сюда в Украину и приперся, чтоб его выдать не могли- у него ж гражданство есть
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30.04.2020 19:36 Відповісти
на... просвіщайся

http://antifashist.online/item/markov-zelenskij-*******-v-lico-rossii.html
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30.04.2020 16:09 Відповісти
на каком основании? он бы переписал уголовный кодекс?
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30.04.2020 14:22 Відповісти
С ним и так посоветоваться могут ,без статуса и он даст совет . Качура - качур , качка .утка . срущая утка !
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30.04.2020 14:08 Відповісти
Да, Михо человек простой, ему нежалко!
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30.04.2020 14:14 Відповісти
У Михо есть большой опыт + большое желание ! А наши бездари сидят и щелкают!
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30.04.2020 14:12 Відповісти
Лишь бы на должность не ставить....
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30.04.2020 14:12 Відповісти
Какой советник? Михо нужно сверкать, ему нужно внимание, скандал, разрушение. Советник - это скучно для него.
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30.04.2020 14:13 Відповісти
Как кто-то уже шутил - одного клоуна мало!
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30.04.2020 14:13 Відповісти
Идеально было бы, чтобы этот клоун вернулся в Грузию, а второй обратно в Квартал 95.
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30.04.2020 14:15 Відповісти
Єксперт, советнік-найкраща робота.Ні за що не відповідаеш...Но як казав мій товаріщ сама найкраща робота " Єврей резонер при барине самодуре"
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30.04.2020 14:15 Відповісти
так у нас никто ни за что не отвечал и не отвечает . только разговоры об этом .
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30.04.2020 15:23 Відповісти
Респект пану президенту, респект пану Саакашвили!
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30.04.2020 14:17 Відповісти
Пусть по крышам побегает ещё раз. На бис.
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30.04.2020 14:18 Відповісти
Назначьте его хоть кем-то, а то скучно ...
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30.04.2020 14:18 Відповісти
Taмадой в офисе Ермака.
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30.04.2020 14:23 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXyjtxztlJtdhWjf5gCx935btdRCsu10iOQB9W6mZt_J-zWPl0quvJsvkChl83KmHl2R2mYzAFEl7MqkV-5Xt30Fu4DKqu1gKdkqSUkeW7ORD3FMGrbxykM9c11xC3D5Ro&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXyjtxztlJtdhWjf5gCx935btdRCsu10iOQB9W6mZt_J-zWPl0quvJsvkChl83KmHl2R2mYzAFEl7MqkV-5Xt30Fu4DKqu1gKdkqSUkeW7ORD3FMGrbxykM9c11xC3D5Ro&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZXyjtxztlJtdhWjf5gCx935btdRCsu10iOQB9W6mZt_J-zWPl0quvJsvkChl83KmHl2R2mYzAFEl7MqkV-5Xt30Fu4DKqu1gKdkqSUkeW7ORD3FMGrbxykM9c11xC3D5Ro&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZXyjtxztlJtdhWjf5gCx935btdRCsu10iOQB9W6mZt_J-zWPl0quvJsvkChl83KmHl2R2mYzAFEl7MqkV-5Xt30Fu4DKqu1gKdkqSUkeW7ORD3FMGrbxykM9c11xC3D5Ro&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .

4 ч.
·

Смотрю за последними действиями Шмыгаля и понимаю,что этому чуваку пора или в тюрьму или как минимум к ПСИХИАТРУ.Вначале он издал распоряжение о том,что КАЖДЫЙ украинец,у которого на карточке есть более пяти тысяч гривен,должен объяснить происхождение этой ГИГАНТСКОЙ СУММЫ,в противном случае,его деньги будут ЗАБЛОКИРОВАНЫ.Шмыгаль,а чего ты не обязал ЧИНОВНИКОВ и твоих хозяев ОЛИГАРХОВ,объяснить откуда у них взялись дома за МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ??Откуда взялись машины за СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ??Откуда у них взялась НЕДВИЖИМОСТЬ за границей на СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ??Откуда деньги на ЧАСТНЫЕ АРМИИ,которые их ОХРАНЯЮТ???Ты не хочешь поинтересоваться,откуда Ахметов берет деньги,что бы тебе Шмыгаль платить МИЛЛИОНЫ???Тебе ПЛЯТЬ важнее знать,где человек взял ПЯТЬ ТЫСЯЧ ГРИВЕН(менее 200 долларов)????НЕТ.НЕТ Шмыгаль,ты вначале сходи к тем КТО ГРАБИЛ,а уж потом ДОКАПЫВАЙСЯ до ЛЮДЕЙ.Ты же ИДИОТ убиваешь банковскую систему.Теперь люди вынуждены даже такую мелочь,пересылать друг другу по почте или отдавать при встрече.То,что ты Шмыгаль ВРЕДИТЕЛЬ,то уже понятно.Ну вот твое вчерашнее действие,заставило меня РЕАЛЬНО засомневаться в твоем психическом здоровье.Вчера Шмыгаль НЕ МНОГО НЕ МАЛО,решил,что УКРАИНЦЫ это его Шмыгаля КРЕПОСТНЫЕ.И это он БАРИН Шмыгаль будет решать,МОЖНО ли НАМ КРЕПОСТНЫМ ехать работать за границей или оставаться дома и РАБОТАТЬ на ШМЫГАЛЯ.Он не выпустил самолет,который прислал за СВОИ деньги работодатель из Англии,что бы УКРАИНЦЫ полетели на работу в Англию...Мало того,он вчера встретился с послом ЕС,с американским послом,что бы обговорить ЦЕНУ на УКРАИНСКУЮ РАБОЧУЮ СИЛУ.Ну это НЕ ПИСТЕЦ???ШМЫГАЛЬ ЗДОРОВ????.....Понимаешь Шмыгаль,что бы люди не уезжали работать за границу,ты можешь сделать только ОДНО,это предложить им зарплату,которую они получают за бугром.Ты можешь ПРЕДЛОЖИТЬ ТАКУЮ ЗАРПЛАТУ???НЕТ???Тогда пошел НА ХЕР...Что бы люди не уезжали,тебе Шмыгаль надо работать ДЕНЬ и НОЧЬ.Тебе идиот надо НЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ малый и средний бизнес,а ПОМОГАТЬ ему.Тебе надо бороться с коррупцией.Тебе надо найти деньги там,где нашел их Пашинян(у чиновников,коррупционеров и олигархов)А вообще тебе лучше всего подобру поздорову СВАЛИТЬ и освободить свое место Мише.Вот ему объяснять не надо,как СПАСАТЬ СТРАНУ..
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30.04.2020 14:19 Відповісти
СВАЛИТЬ и освободить свое место Мише.

Да, после таких публикаций карантин будет вечным... Прямо божественная комедия и круги ада... Держать и не пущать!...
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30.04.2020 14:29 Відповісти
Хвощевський,це той шо сидів на бомжмайдані,просив светер і писав що Трамп дасть Мішкі 1 ТРИЛЬЙОН доларів на рехворми в Україні. Такий самий полудурок, як і всі лохи шо там морозили жопи.
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30.04.2020 14:32 Відповісти
- тссс...молчи...потом возьмешь советником...хотя бы..
- отпусти..я не могу дышать!
Идеально было бы, если бы Саакашвили стал советником президента по реформам, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 2112

..
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30.04.2020 14:21 Відповісти
Ідеально було б, якби Саакашвілі став радником президента з реформ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 2668
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30.04.2020 14:47 Відповісти
Неискоренимая вера в доброго царя, мудрого советника, хорошего президента итд
Все они связаны по рукам и ногам обстоятельствами, окружением,денежными потоками от олигархов, международной обстановкой и т д.
Даже уверенный в себе Путин, с ЯО пошел на поводу "пандемии" международной закваски!
Мир театр, а люди актеры. И чем выше должность политика, тем сильнее выражены артистические способности. Зубожіла бабуся Юля вам для примера.
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30.04.2020 14:21 Відповісти
Нехай призначає.Зєля має право на помилку.Він сам помилка природи.
Идеально было бы, если бы Саакашвили стал советником президента по реформам, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4354
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30.04.2020 14:22 Відповісти
После все анонсов о назначении и потом кидалово, Саакашвили лучше повернуться и уйти, дав "команде Зе" катиться дальше. ( все таки так с бывшими президентами не поступают,как бы к персоне Саакашвили не относиться, если предложили работу и он дал согласие, то нужно действовать согласно договоренностей, поэтому они и на должность министров людей найти не могут, идут отказы..)
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30.04.2020 14:22 Відповісти
На советника много не спишешь. В отличие от вице-премьера. А потому "советник Саакашвили" для скомороха не прокатит. Ведь берут грузина под то, чтобы списать на него тотальные провалы зеленского.
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30.04.2020 14:28 Відповісти
Идеально было бы выполнить запрос Грузии и отправить его на историческую родину ,отбывать наказание ,8 лет грузинского режима.
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30.04.2020 14:30 Відповісти
А хіба Грузія надсилала офіційний запит? Чому ж Порошенко вивіз його до Польщі, а не видав Грузії?
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30.04.2020 14:35 Відповісти
тому що смердіж такого рівня б піднявся, що зніс би країну з мапи світу..
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30.04.2020 15:06 Відповісти
идеальный идиот … о каких реформах речь ? разве есть поэтапный план реформ с утвержденными сроками, эффективным контролем исполнения и самими исполнителями ?
Есть безответственный популистский и пропагандистский треп и шоу зеленой сопли - вот стану презом, сниму десяток роликов и сразу все засияет, засверкает, расцветет и запахнет ! Кто-нибудь видел, читал или слышал хоть какую то программу зеленого труса ?
Вот на это девственно пустое место от безысходности решили поставить скандалиста и такого же популиста тов. карлсона чтобы спасти рейтинг клоуна … умным людям результат понятен …
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30.04.2020 14:32 Відповісти
СВАЛИТЬ и освободить свое место Мише.

Да, после таких публикаций карантин будет вечным... Прямо божественная комедия и круги ада... Держать и не пущать!...
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30.04.2020 14:32 Відповісти
Україні потрібен президент українець , від ж2 Україна стала бідна як церковна миша.
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30.04.2020 14:40 Відповісти
Вже був українець ; змiнили на блазеня.
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30.04.2020 15:53 Відповісти
"Радником президента"? А воно йому потрібне? У Зеленського і так до біса "радників".
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30.04.2020 14:34 Відповісти
какой президент, такой и советник.
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30.04.2020 14:35 Відповісти
Вдвоем будет веселее! Общей дорогой пойдут, или может сразу двумя...Ідеально було б, якби Саакашвілі став радником президента з реформ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 3838
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30.04.2020 14:39 Відповісти
ідеально було б, якби ссакашвілі пішов у дупу..
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30.04.2020 15:04 Відповісти
за "радництво" кокаїну не накупишся ))
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30.04.2020 15:05 Відповісти
шо ви свої жопи пробками позатуляли і теревените якусь лабуду...треба щоб людина могла працювати, показувати результати і несла відповідальність за свої дії...а шо таке "совєтник" - вірно --туфта...
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30.04.2020 15:23 Відповісти
Идеальное место саакашвили в тюрьме!!!
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30.04.2020 15:46 Відповісти
Устройте его в буфет советником.
слуги вы с катушек поехавшие.
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30.04.2020 15:50 Відповісти
Качура 2013-2014 року очолював проросійську партію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80 «Український вибір» ‎ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Медведчука , також був лідером осередку організації у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Солом'янському районі Києва. В 2015 році він займався юридичним супроводом щодо реєстрації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F партії Шарія .
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30.04.2020 15:53 Відповісти
 
 