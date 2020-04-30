Ідеально було б, якби Саакашвілі став радником президента з реформ, - "слуга народу" Качура

Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура вважає, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі ідеально б підійшов на посаду радника президента з реформ.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Думаю, що ідеально було б, якби він став радником президента з реформ. Або керівником координаційної ради з реформ при Кабінеті Міністрів", - сказав Качура, відповідаючи на запитання про те, на якій посаді Міхеіл Саакашвілі приніс би найбільшу користь українській державі.

"Що стосується майбутньої кар'єри - я вважаю, що у Саакашвілі вже все в житті склалося. Він - насамперед президент Грузії, його Трамп назвав одним з найкращих реформаторів світу. Тому думати про те, як складеться його кар'єра, маємо передусім ми. Це нам потрібен Саакашвілі, а не Саакашвілі потрібні ми. Тому його таланти і вміння нам потрібно застосувати максимально. А яка це буде посада, я зараз сказати не готовий. Гадаю, це буде щось близьке до посад, які я навів вище", - додав нардеп.

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