Ідеально було б, якби Саакашвілі став радником президента з реформ, - "слуга народу" Качура
Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура вважає, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі ідеально б підійшов на посаду радника президента з реформ.
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Думаю, що ідеально було б, якби він став радником президента з реформ. Або керівником координаційної ради з реформ при Кабінеті Міністрів", - сказав Качура, відповідаючи на запитання про те, на якій посаді Міхеіл Саакашвілі приніс би найбільшу користь українській державі.
"Що стосується майбутньої кар'єри - я вважаю, що у Саакашвілі вже все в житті склалося. Він - насамперед президент Грузії, його Трамп назвав одним з найкращих реформаторів світу. Тому думати про те, як складеться його кар'єра, маємо передусім ми. Це нам потрібен Саакашвілі, а не Саакашвілі потрібні ми. Тому його таланти і вміння нам потрібно застосувати максимально. А яка це буде посада, я зараз сказати не готовий. Гадаю, це буде щось близьке до посад, які я навів вище", - додав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
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він громадянин України!
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил Саакашвили.
Пенсия в Грузии в 2020 = 80$=2200грн.
чого б це раптом вони захотіли *видеть его нигде кроме тюрьмы.* ?
оголоси тоді перелік тих, хто нужен
мне НЕ нужен президент грузин. тем более если это карлсон. Что в этой фразе тебе непонятно?
тобі складно зробити над собою це зусилля?
вместе со своим галстукожуем
шмарк тобі в харю скот
** Грузія і безвіз отримала, і з НАТО співпрацює ** ... а з Інтерполом Грузія співпрацює?
то чого ж його не затримають і не видадуть за те, що ВЖЕ ДОВЕЛИ?
** Не бреши... **
я дивився соловьева з марковим ... кажуть цей негідник має відповісти за вбивства російських миротворців...... - невже брешуть на нього??? марков (це той що Одеський Марадона) закликав вбити його при першій можливості...
http://antifashist.online/item/markov-zelenskij-*******-v-lico-rossii.html
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Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZXyjtxztlJtdhWjf5gCx935btdRCsu10iOQB9W6mZt_J-zWPl0quvJsvkChl83KmHl2R2mYzAFEl7MqkV-5Xt30Fu4DKqu1gKdkqSUkeW7ORD3FMGrbxykM9c11xC3D5Ro&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
4 ч.
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Смотрю за последними действиями Шмыгаля и понимаю,что этому чуваку пора или в тюрьму или как минимум к ПСИХИАТРУ.Вначале он издал распоряжение о том,что КАЖДЫЙ украинец,у которого на карточке есть более пяти тысяч гривен,должен объяснить происхождение этой ГИГАНТСКОЙ СУММЫ,в противном случае,его деньги будут ЗАБЛОКИРОВАНЫ.Шмыгаль,а чего ты не обязал ЧИНОВНИКОВ и твоих хозяев ОЛИГАРХОВ,объяснить откуда у них взялись дома за МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ??Откуда взялись машины за СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ??Откуда у них взялась НЕДВИЖИМОСТЬ за границей на СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ??Откуда деньги на ЧАСТНЫЕ АРМИИ,которые их ОХРАНЯЮТ???Ты не хочешь поинтересоваться,откуда Ахметов берет деньги,что бы тебе Шмыгаль платить МИЛЛИОНЫ???Тебе ПЛЯТЬ важнее знать,где человек взял ПЯТЬ ТЫСЯЧ ГРИВЕН(менее 200 долларов)????НЕТ.НЕТ Шмыгаль,ты вначале сходи к тем КТО ГРАБИЛ,а уж потом ДОКАПЫВАЙСЯ до ЛЮДЕЙ.Ты же ИДИОТ убиваешь банковскую систему.Теперь люди вынуждены даже такую мелочь,пересылать друг другу по почте или отдавать при встрече.То,что ты Шмыгаль ВРЕДИТЕЛЬ,то уже понятно.Ну вот твое вчерашнее действие,заставило меня РЕАЛЬНО засомневаться в твоем психическом здоровье.Вчера Шмыгаль НЕ МНОГО НЕ МАЛО,решил,что УКРАИНЦЫ это его Шмыгаля КРЕПОСТНЫЕ.И это он БАРИН Шмыгаль будет решать,МОЖНО ли НАМ КРЕПОСТНЫМ ехать работать за границей или оставаться дома и РАБОТАТЬ на ШМЫГАЛЯ.Он не выпустил самолет,который прислал за СВОИ деньги работодатель из Англии,что бы УКРАИНЦЫ полетели на работу в Англию...Мало того,он вчера встретился с послом ЕС,с американским послом,что бы обговорить ЦЕНУ на УКРАИНСКУЮ РАБОЧУЮ СИЛУ.Ну это НЕ ПИСТЕЦ???ШМЫГАЛЬ ЗДОРОВ????.....Понимаешь Шмыгаль,что бы люди не уезжали работать за границу,ты можешь сделать только ОДНО,это предложить им зарплату,которую они получают за бугром.Ты можешь ПРЕДЛОЖИТЬ ТАКУЮ ЗАРПЛАТУ???НЕТ???Тогда пошел НА ХЕР...Что бы люди не уезжали,тебе Шмыгаль надо работать ДЕНЬ и НОЧЬ.Тебе идиот надо НЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ малый и средний бизнес,а ПОМОГАТЬ ему.Тебе надо бороться с коррупцией.Тебе надо найти деньги там,где нашел их Пашинян(у чиновников,коррупционеров и олигархов)А вообще тебе лучше всего подобру поздорову СВАЛИТЬ и освободить свое место Мише.Вот ему объяснять не надо,как СПАСАТЬ СТРАНУ..
Да, после таких публикаций карантин будет вечным... Прямо божественная комедия и круги ада... Держать и не пущать!...
- отпусти..я не могу дышать!
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Все они связаны по рукам и ногам обстоятельствами, окружением,денежными потоками от олигархов, международной обстановкой и т д.
Даже уверенный в себе Путин, с ЯО пошел на поводу "пандемии" международной закваски!
Мир театр, а люди актеры. И чем выше должность политика, тем сильнее выражены артистические способности. Зубожіла бабуся Юля вам для примера.
Есть безответственный популистский и пропагандистский треп и шоу зеленой сопли - вот стану презом, сниму десяток роликов и сразу все засияет, засверкает, расцветет и запахнет ! Кто-нибудь видел, читал или слышал хоть какую то программу зеленого труса ?
Вот на это девственно пустое место от безысходности решили поставить скандалиста и такого же популиста тов. карлсона чтобы спасти рейтинг клоуна … умным людям результат понятен …
Да, после таких публикаций карантин будет вечным... Прямо божественная комедия и круги ада... Держать и не пущать!...
слуги вы с катушек поехавшие.