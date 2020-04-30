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Венедіктова взяла на роботу ексглаву прокуратури Києва Говду, який не проходив переатестацію, - Леменов

Венедіктова взяла на роботу ексглаву прокуратури Києва Говду, який не проходив переатестацію, - Леменов

Генпрокурор Ірина Венедіктова призначила на посаду керівника підрозділу з нагляду за ДБР в Офіс Генпрокурора Романа Говду, який раніше очолював столичну прокуратуру.

Про це повідомив член комісії, яка проводила переатестацію прокурорів, Олександр Леменов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, цінний досвід, широкі зв'язки, можливості для нового Генпрокурора. Власне, до Говди питань немає, ми про нього все і давно знаємо. Ірино Валентинівно, вас не хвилює те, що ви прямо порушуєте закладені в законі принципи? Говда не пройшов атестацію. Від слова взагалі. Він був звільнений ще в листопаді минулого року", - пише Леменов, нагадуючи, що Говда раніше безуспішно претендував на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора ДБР.

Також, за словами Леменова, Говду сьогодні через Раду прокурорів можуть рекомендувати на заступника прокурора Києва: "І Роман Михайлович знову стане виконувачем обов'язків головного столичного прокурора".

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Венедіктова взяла на роботу ексглаву прокуратури Києва Говду, який не проходив переатестацію, - Леменов 01

Автор: 

Венедіктова Ірина (829) Лємєнов Олександр (51) Говда Роман (9) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+22
Так Венедиктова сама аттестацию на судью не прошла. берет на работу,себе подобных.
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30.04.2020 14:08 Відповісти
+9
Ирина Валентиновна, вас не волнует то, что вы прямо нарушаете закон?
Врагам закон.
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30.04.2020 14:07 Відповісти
+8
Венедиктова взяла на работу не прошедшего аттестацию экс-главу прокуратуры Киева Говду, - Леменов - Цензор.НЕТ 323
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30.04.2020 14:16 Відповісти
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Ирина Валентиновна, вас не волнует то, что вы прямо нарушаете закон?
Врагам закон.
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30.04.2020 14:07 Відповісти
Нет, не волнует. У нее диплом правильный, не такой как у Луценко, ей можно.
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30.04.2020 14:12 Відповісти
Так Венедиктова сама аттестацию на судью не прошла. берет на работу,себе подобных.
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30.04.2020 14:08 Відповісти
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30.04.2020 14:11 Відповісти
Так она не судья, а прокурор, разницу улавливаешь, порохобот?
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30.04.2020 14:14 Відповісти
"не прошла" - пырдець повный
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30.04.2020 14:44 Відповісти
В морі гівна на поверхню завжди спливає сама легка фракція. Не обтяжена нічим.
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30.04.2020 19:16 Відповісти
Всьо нормально. Етот слишком мудрый нарид дожен быть сделан!
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30.04.2020 14:12 Відповісти
Венедиктова взяла на работу не прошедшего аттестацию экс-главу прокуратуры Киева Говду, - Леменов - Цензор.НЕТ 3727
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30.04.2020 14:16 Відповісти
Венедиктова взяла на работу не прошедшего аттестацию экс-главу прокуратуры Киева Говду, - Леменов - Цензор.НЕТ 323
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30.04.2020 14:16 Відповісти
Саблезубая кошка.
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30.04.2020 14:20 Відповісти
Саблезубые кошки (лат. Machairodontinae) - вымершее подсемейство кошачьих. Саблезубыми кошками также иногда ошибочно называют некоторые виды нимравид и барбурофелид, хотя они не принадлежали к семейству кошачьих. Саблезубые млекопитающие встречались и в других отрядах, к примеру у креодонтов (махероиды) или у сумчатых саблезубых (тилакосмил).🙀
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30.04.2020 14:23 Відповісти
да, все что Вы написали про махероидов, очень своевременно
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30.04.2020 14:47 Відповісти
Не прошедшая экзамены берет на работу других не прошедших.
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30.04.2020 14:19 Відповісти
У зебілів нема послідовного підходу, бо самі роблять те, що раніше критикували. Так була критика Луценка щодо освіти, а потім вони самі порушують закон!
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30.04.2020 14:20 Відповісти
А хіба при Порошенко не прийняли закон про атестацією з нормами відповідальності за його порушення? Яке там покарання передбачено законом у випадку прийняття на роботу тих, хто не пройшов атестацію?
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30.04.2020 14:45 Відповісти
Ну и правильно сделала. Как говорили древние, Abyssus abyssum invocat, что в переводе означает "дурак дурака видит издалека". Должны же они в конце концов как-то понимать друг друга?
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30.04.2020 14:21 Відповісти
ці уй..ки завтра ще й шарікова запросять в комітет по цензурі і фейкам. велика куча насєлєнія цього хотіли, коли за піськограя птички-плюсики на бюлетенях калякали
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30.04.2020 14:21 Відповісти
ось дивіться, вона так і іспити мабуть приймала - насравши на всі норми і закони. а ми дивуємося, чого у вузах така неякісна освіта.
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30.04.2020 14:26 Відповісти
В цьому немає нічого нового для України- стандартна процедура.
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30.04.2020 14:48 Відповісти
і що ти вумного сказав? у тебе виходить - так є і нехай буде. знаєш, як під час 2014 року можна було на форумі розпізнати мента? - воно таке саме мололо мантру, як оце ти "воно так є". а коли кажеш "пора міняти і то у ваших силах" воно уходіло в осадок і більше не писало.
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30.04.2020 14:51 Відповісти
А хіба щось змінилося з тих часів? Ті самі люди, на тих самих посадах, роблять ті самі речі?
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30.04.2020 15:17 Відповісти
Порушувати закони мають право тільки ті, хто має їх блюсти.
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30.04.2020 14:42 Відповісти
як же ця недолуга зелень любить усіляке говдо
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30.04.2020 14:44 Відповісти
Нагадаю що, перші посадовці, які мали бути люстровані отримали посади ще за Порошенко, як і прокурори, які не пройшли атестацію.
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30.04.2020 14:47 Відповісти
так, це чудовий привід щоб із порушенням закону усіляке говдо зібрати назад
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30.04.2020 15:45 Відповісти
Венедиктова / Недавно назначенного заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским./ Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике(нежной?) за разворовывание сельхозпредприятий
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30.04.2020 14:50 Відповісти
Будуть на одному дереві висіти.
Вона вже порушила гору законів. Залишилось тільки вернути смертну кару і можна вішати офіційно.
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30.04.2020 15:14 Відповісти
Вони вже перестали навіть сміятися з ваших обіцянок. Це, як імпотент погрожує згвалтуванням. У вас немає ні сил ні засобів для здійснення обіцянок.
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30.04.2020 15:19 Відповісти
Це добре що всі так думають.
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30.04.2020 17:10 Відповісти
ух как ты запел?)) а год назад за зелю рубашку так рвал)))) ну хорошо что понял что ошибся, бывает
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30.04.2020 19:19 Відповісти
Зе-реформы. Жрите.
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30.04.2020 15:45 Відповісти
порошенко=зеленский
В чё разница, один выхрест, другой не скрывает.
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30.04.2020 15:49 Відповісти
а свой ***** ближе тебе по духу?))
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30.04.2020 19:17 Відповісти
А венидиктовой как раз и нужны прокуроры-дебилы!! Ими легче управлять!
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30.04.2020 16:17 Відповісти
 
 