Венедіктова взяла на роботу ексглаву прокуратури Києва Говду, який не проходив переатестацію, - Леменов

Генпрокурор Ірина Венедіктова призначила на посаду керівника підрозділу з нагляду за ДБР в Офіс Генпрокурора Романа Говду, який раніше очолював столичну прокуратуру.

Про це повідомив член комісії, яка проводила переатестацію прокурорів, Олександр Леменов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, цінний досвід, широкі зв'язки, можливості для нового Генпрокурора. Власне, до Говди питань немає, ми про нього все і давно знаємо. Ірино Валентинівно, вас не хвилює те, що ви прямо порушуєте закладені в законі принципи? Говда не пройшов атестацію. Від слова взагалі. Він був звільнений ще в листопаді минулого року", - пише Леменов, нагадуючи, що Говда раніше безуспішно претендував на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора ДБР.

Також, за словами Леменова, Говду сьогодні через Раду прокурорів можуть рекомендувати на заступника прокурора Києва: "І Роман Михайлович знову стане виконувачем обов'язків головного столичного прокурора".

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