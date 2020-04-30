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Новини Коронавірус і карантин
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"Ми вивели країну на 30 тис. тестів на тиждень із потенційним розширенням до 80 тис.", - Ляшко

Очікується поставка до нових апаратів, які розширять мережу ще на близько 150 апаратів, що дозволить прискорити тестування на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час погоджувальної ради заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Щодо тестування: Україна подає в офіційну статистику лише ПЛР-тестування. Як і обіцялося, ми вивели країну на 30 тис. тестів на тиждень із потенційним розширенням до 80 тис. Очікуємо постачання до нових апаратів, які розширять мережу ще на приблизно 150 апаратів, що дасть змогу нам прискорити тестування", - сказав він.

Ляшко додав, що незабаром запустять тестування ІФА-тестами - на наявність антитіл в організмі.

"Водночас ми наразі запускаємо пілот і найближчим часом запустимо тестування на наявність антитіл в організмі, щоб ефективно переглянути як реагувала система і чи вчасно вона виявляла випадки захворювання. Ми можемо робити 1 млн таких тестів на добу, але на сьогодні немає ухваленої рекомендації ВООЗ, що ці тести можуть використовуватися як діагностичні. Тому ми їх використовуватимемо лише для епіддосліджень", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 2133 ліжок інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 зайняті 158: український лікар не робить вибір, кому допомагати, як це було в ЄС, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
"Мы можем делать 1 млн таких тестов в сутки" Вот ведь звездобол!
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30.04.2020 14:13 Відповісти
+2


"Уничтожает всю заразу сразу":
Создатель "Новичка" предложил средство против COVID-19...

Доктор химических наук Леонид Ринк, который стоял у истоков создания советского боевого яда "Новичок", предложил свою схему борьбы с коронавирусом.

"Я жду вакцину. Но мой вариант уничтожает всю заразу сразу, новое, старое - всё!"

.....
(настораживает?! хотя... начал бы он уже скорее с рашки...испытания))))
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30.04.2020 14:14 Відповісти
+1
Лучшее лекарство против перхоти- гильотина?
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30.04.2020 15:24 Відповісти
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"Мы можем делать 1 млн таких тестов в сутки" Вот ведь звездобол!
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30.04.2020 14:13 Відповісти
Умышленно созданный хаос с учетом этих тест-систем (мы писали в Хронике 10.04) когда большинство тест-систем передающихся в регионы не имеют товарных накладных с указанием точного количества тестов, а в накладных указывается лишь количество коробок, количество тестов в которых не соответствует количеству по учету в МОЗ - это эо не только сигнал о возможных хищениях, но и точный показатель того, что официальная статистика проведенных тестов может быть искажена.
Результаты таковы - реальное количество проведенных тестов ПЦР завышено в 2,6 раза.

Во-вторых лабораторные возможности региональных подразделений, разве что кроме Киевской и Харьковской областей, очень ограничены и персонал там работающий имеет низкий уровень подготовки для работы с такими системами. Точнее само обучение этих специалистов практически не проводилось и свелось к изучению инструкций выполнения процедуры анализа.

В-третьих оглашение полученных нами данных серьезно осложнено нашими принципами работы с источниками - "безопасность источника превыше оглашения данных".

Поэтому мы решили провести проверочную одномоментную акцию оглашения данных со случайно выбранной датой. Такой датой было выбрано 23 апреля 2020 года.

Безусловно такая схема завышения количества использованных тест систем, для списывания материальных ценностей, имеет свои недостатки - ограниченный объем возможного списания не проведенных тестов. Предельные возможности лабораторий не превышают 10 000 в день, а списать нужно миллионы.

Для этого умные люди с коммерческими наклонностями разработали новую схему.
Следующим этапом реализации этой же схемы является оглашенное зам. министта Ляшко проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом. Эта схема просто идеальна. Списать можно сколько угодно, в любом количестве и вне всякой фиксации. проверит невозможно, ибо любые повторные проверки в случае противоположного результата можно списать на лабильность организма.

Но есть маленький нюанс. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения категорически не рекомендует использовать тест на антитела для определения уровня иммунитета после заболевания, анонсированный украинским МОЗ.

Мнение ВОЗ https://www.cnbc.com/2020/04/17/who-issues-warning-on-coronavirus-testing-theres-no-evidence-antibody-tests-show-immunity.html?__source=twitter%7Cmain

Но разве может остановить какое то "ВОЗ" наше великое МОЗ в его безудержном стремлении с сияющим высотам банковских счетов с многими нолями?
При том при полной благосклонности к этим шалостям г-на Зеленского ?
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30.04.2020 14:39 Відповісти
///такая схема завышения количества использованных тест систем, для списывания материальных ценностей, имеет свои недостатки - ограниченный объем возможного списания не проведенных тестов. Предельные возможности лабораторий не превышают 10 000 в день, а списать нужно миллионы.

вот потому оно и орёт про "1 млн таких тестов в сутки" .. нужно СПИСАТЬ миллионы тест систем (и их цену), а могут делать - ОТ СИЛЫ - 10 тысяч в сутки
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30.04.2020 14:40 Відповісти
"мы сейчас запускаем пилот и в ближайшее время запустим тестирование на наличие антител в организме, ..... Мы можем делать 1 млн таких тестов в сутки, но на сегодня нет принятой рекомендации ВОЗ, что эти тесты могут использоваться как диагностические."



Всемирная организация здравоохранения категорически не рекомендует использовать тест на антитела для определения уровня иммунитета после заболевания, анонсированный украинским МОЗ.
Мнение ВОЗ https://www.cnbc.com/2020/04/17/who-issues-warning-on-coronavirus-testing-theres-no-evidence-antibody-tests-show-immunity.html?__source=twitter%7Cmain

Но разве может остановить какое то "ВОЗ" наше великое МОЗ в его безудержном стремлении с сияющим высотам банковских счетов с многими нолями?
При том при полной благосклонности к этим шалостям г-на Зеленского ?
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30.04.2020 14:43 Відповісти


"Уничтожает всю заразу сразу":
Создатель "Новичка" предложил средство против COVID-19...

Доктор химических наук Леонид Ринк, который стоял у истоков создания советского боевого яда "Новичок", предложил свою схему борьбы с коронавирусом.

"Я жду вакцину. Но мой вариант уничтожает всю заразу сразу, новое, старое - всё!"

.....
(настораживает?! хотя... начал бы он уже скорее с рашки...испытания))))
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30.04.2020 14:14 Відповісти
Лучшее лекарство против перхоти- гильотина?
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30.04.2020 15:24 Відповісти
так и не поспоришь ))))
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30.04.2020 15:26 Відповісти
Это надо больше 2 лет чтоб протестировать всё население, а если смогут 80 тыс. делать то около 1 года.
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30.04.2020 14:14 Відповісти
Всё население Киева, да.
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30.04.2020 14:18 Відповісти
Якщо в Києві понад 20 млн, то при 30 тис за два роки.
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30.04.2020 14:22 Відповісти
80 тыс. х 4 недели х 12 месяцев = 3840 тыс. тестов.
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30.04.2020 14:25 Відповісти
"Ми вивели країну на 30 тис. тестів на тиждень із потенційним розширенням до 80 тис.", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6343
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30.04.2020 14:34 Відповісти
Ну......а количество лабораторий? Где ускорение результата диагноза? Где оборудование для ПЦР. Что тяжело самим сделать? Тяжело два ТЭНа склепать с терморегулятором????
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30.04.2020 14:36 Відповісти
Простудку лохам тестить надо, они никак без неё )))
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30.04.2020 14:41 Відповісти
и сколько лет будем делать тесты? около 4 лет, все население протестировать
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30.04.2020 14:41 Відповісти
Які ви молодці, які здобутки. А скажіть будь ласка, що робити з "легкими" психічно хворими людьми, яких виявили коронавірус. Їх відправляють на самоізоляцію, але із-за свого стану не виконують "накази" зверху. Вони ходять ппоряд з нами, розносять заразу Куди їх подіти? Що ви робите з населенням країни. Зате кожно дня "побєдно" рапортуєте про свої здобутки. Чим більше тестувати населення, тим більше буде виявлятися хворих. Так може зовсім не треба тестувати. Не про те рапортуєте. Ви в краще розповідали що зробили для збереження життя населення країни
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30.04.2020 14:46 Відповісти
"Есть два вида тестов. Есть основной - для исследования методом ПЦР. Он выявляет, есть ли вирус через биологический материал. ПЦР-тест дает более точный результат. Он выявляет РНК вируса. Эти тесты могут дать результат с первого дня заболевания, еще до того, как могут проявиться симптомы. И есть быстрый - или экспресс-тест, который выявляет наличие антител к коронавирусу, которые могут проявляться на 3-7 день после инфицирования. То есть, они не с первого дня могут дать результат",

Прочитали?
Но это Украина, детка!
Есть только долгие тесты, а экспресс - ""В то же время мы сейчас запускаем пилот и в ближайшее время запустим тестирование на наличие антител в организме"
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30.04.2020 15:02 Відповісти
Весь мир говорит о сутках, а этот о неделях, давай ляшко за квартал.
Немцы уже 147 тыс. в сутки.
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30.04.2020 15:47 Відповісти
хорошо.
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30.04.2020 20:44 Відповісти
 
 