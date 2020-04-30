"Ми вивели країну на 30 тис. тестів на тиждень із потенційним розширенням до 80 тис.", - Ляшко

Очікується поставка до нових апаратів, які розширять мережу ще на близько 150 апаратів, що дозволить прискорити тестування на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час погоджувальної ради заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Щодо тестування: Україна подає в офіційну статистику лише ПЛР-тестування. Як і обіцялося, ми вивели країну на 30 тис. тестів на тиждень із потенційним розширенням до 80 тис. Очікуємо постачання до нових апаратів, які розширять мережу ще на приблизно 150 апаратів, що дасть змогу нам прискорити тестування", - сказав він.

Ляшко додав, що незабаром запустять тестування ІФА-тестами - на наявність антитіл в організмі.

"Водночас ми наразі запускаємо пілот і найближчим часом запустимо тестування на наявність антитіл в організмі, щоб ефективно переглянути як реагувала система і чи вчасно вона виявляла випадки захворювання. Ми можемо робити 1 млн таких тестів на добу, але на сьогодні немає ухваленої рекомендації ВООЗ, що ці тести можуть використовуватися як діагностичні. Тому ми їх використовуватимемо лише для епіддосліджень", - додав він.

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