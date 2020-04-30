"Ми вивели країну на 30 тис. тестів на тиждень із потенційним розширенням до 80 тис.", - Ляшко
Очікується поставка до нових апаратів, які розширять мережу ще на близько 150 апаратів, що дозволить прискорити тестування на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час погоджувальної ради заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Щодо тестування: Україна подає в офіційну статистику лише ПЛР-тестування. Як і обіцялося, ми вивели країну на 30 тис. тестів на тиждень із потенційним розширенням до 80 тис. Очікуємо постачання до нових апаратів, які розширять мережу ще на приблизно 150 апаратів, що дасть змогу нам прискорити тестування", - сказав він.
Ляшко додав, що незабаром запустять тестування ІФА-тестами - на наявність антитіл в організмі.
"Водночас ми наразі запускаємо пілот і найближчим часом запустимо тестування на наявність антитіл в організмі, щоб ефективно переглянути як реагувала система і чи вчасно вона виявляла випадки захворювання. Ми можемо робити 1 млн таких тестів на добу, але на сьогодні немає ухваленої рекомендації ВООЗ, що ці тести можуть використовуватися як діагностичні. Тому ми їх використовуватимемо лише для епіддосліджень", - додав він.
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Результаты таковы - реальное количество проведенных тестов ПЦР завышено в 2,6 раза.
Во-вторых лабораторные возможности региональных подразделений, разве что кроме Киевской и Харьковской областей, очень ограничены и персонал там работающий имеет низкий уровень подготовки для работы с такими системами. Точнее само обучение этих специалистов практически не проводилось и свелось к изучению инструкций выполнения процедуры анализа.
В-третьих оглашение полученных нами данных серьезно осложнено нашими принципами работы с источниками - "безопасность источника превыше оглашения данных".
Поэтому мы решили провести проверочную одномоментную акцию оглашения данных со случайно выбранной датой. Такой датой было выбрано 23 апреля 2020 года.
Безусловно такая схема завышения количества использованных тест систем, для списывания материальных ценностей, имеет свои недостатки - ограниченный объем возможного списания не проведенных тестов. Предельные возможности лабораторий не превышают 10 000 в день, а списать нужно миллионы.
Для этого умные люди с коммерческими наклонностями разработали новую схему.
Следующим этапом реализации этой же схемы является оглашенное зам. министта Ляшко проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом. Эта схема просто идеальна. Списать можно сколько угодно, в любом количестве и вне всякой фиксации. проверит невозможно, ибо любые повторные проверки в случае противоположного результата можно списать на лабильность организма.
Но есть маленький нюанс. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения категорически не рекомендует использовать тест на антитела для определения уровня иммунитета после заболевания, анонсированный украинским МОЗ.
Мнение ВОЗ https://www.cnbc.com/2020/04/17/who-issues-warning-on-coronavirus-testing-theres-no-evidence-antibody-tests-show-immunity.html?__source=twitter%7Cmain
Но разве может остановить какое то "ВОЗ" наше великое МОЗ в его безудержном стремлении с сияющим высотам банковских счетов с многими нолями?
При том при полной благосклонности к этим шалостям г-на Зеленского ?
вот потому оно и орёт про "1 млн таких тестов в сутки" .. нужно СПИСАТЬ миллионы тест систем (и их цену), а могут делать - ОТ СИЛЫ - 10 тысяч в сутки
Всемирная организация здравоохранения категорически не рекомендует использовать тест на антитела для определения уровня иммунитета после заболевания, анонсированный украинским МОЗ.
Мнение ВОЗ https://www.cnbc.com/2020/04/17/who-issues-warning-on-coronavirus-testing-theres-no-evidence-antibody-tests-show-immunity.html?__source=twitter%7Cmain
Но разве может остановить какое то "ВОЗ" наше великое МОЗ в его безудержном стремлении с сияющим высотам банковских счетов с многими нолями?
При том при полной благосклонности к этим шалостям г-на Зеленского ?
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(настораживает?! хотя... начал бы он уже скорее с рашки...испытания))))
Прочитали?
Но это Украина, детка!
Есть только долгие тесты, а экспресс - ""В то же время мы сейчас запускаем пилот и в ближайшее время запустим тестирование на наличие антител в организме"
Немцы уже 147 тыс. в сутки.