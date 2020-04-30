Порошенко закликає проголосувати за закон про страхування медиків від коронавірусу: Захворіло вже понад 2 тис. медпрацівників

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко закликав парламентські фракції сьогодні на позачерговому засіданні ухвалити законопроєкт 3376, який передбачає страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Під час погоджувальної ради він наголосив, що парламент має розглядати лише найважливіші питання, які стосуються протистояння пандемії і захисту людей, оборони держави та порятунку економіки.

За словами Порошенка, захист лікарів, які від початку епідемії становлять п’яту частину всіх захворілих, є одним з найголовніших питань.

"Менше двох місяців минуло з появи першого захворілого в Україні 3 березня. Сьогодні вже понад 10 400 захворілих. І хочу окремо наголосити, що 2063 з цих захворілих – це лікарі. Більше того, за останні шість днів медиків захворіло понад 600. 16 лікарів померли", – наголосив Порошенко.

"Ми запропонували 22 квітня законопроєкт, який був зареєстрований і який передбачав забезпечення і визначення обсягів страхування лікарів на випадок захворювання і, не дай Боже, на випадок смерті. Так, як ми це зробили у 2014 році, коли ми застрахували наших воїнів. Наголошую: з часу реєстрації законопроєкту захворіло понад 600 лікарів, які, на жаль, страховку не отримають", – зазначив він.

Порошенко поінформував, що фракція отримала підписні листи щодо проведення позачергового засідання для ухвалення закону про страхування медиків, і закликав лідерів інших депутатських фракцій та груп підтримати цю ініціативу.

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