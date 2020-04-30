Порошенко закликає проголосувати за закон про страхування медиків від коронавірусу: Захворіло вже понад 2 тис. медпрацівників
Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко закликав парламентські фракції сьогодні на позачерговому засіданні ухвалити законопроєкт 3376, який передбачає страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Під час погоджувальної ради він наголосив, що парламент має розглядати лише найважливіші питання, які стосуються протистояння пандемії і захисту людей, оборони держави та порятунку економіки.
За словами Порошенка, захист лікарів, які від початку епідемії становлять п’яту частину всіх захворілих, є одним з найголовніших питань.
"Менше двох місяців минуло з появи першого захворілого в Україні 3 березня. Сьогодні вже понад 10 400 захворілих. І хочу окремо наголосити, що 2063 з цих захворілих – це лікарі. Більше того, за останні шість днів медиків захворіло понад 600. 16 лікарів померли", – наголосив Порошенко.
"Ми запропонували 22 квітня законопроєкт, який був зареєстрований і який передбачав забезпечення і визначення обсягів страхування лікарів на випадок захворювання і, не дай Боже, на випадок смерті. Так, як ми це зробили у 2014 році, коли ми застрахували наших воїнів. Наголошую: з часу реєстрації законопроєкту захворіло понад 600 лікарів, які, на жаль, страховку не отримають", – зазначив він.
Порошенко поінформував, що фракція отримала підписні листи щодо проведення позачергового засідання для ухвалення закону про страхування медиків, і закликав лідерів інших депутатських фракцій та груп підтримати цю ініціативу.
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Народу украины, чтобы отменить соевый реформизм под названием "медицинская реформа", и наказать фельдшера смерть супруншу?
Просто треба привселюдно тикнути писоком, у те що він збрехав.
Обов'язково !
Если бы врач понимал что он застрахован на случай болезни вообще, и на случай тяжелых последствий в частности, было бы очень неплохо для доп. мотивации.
или он два года назад должен был про страхование медиков от ковид заявить?
кумирашыкаладного цеха ибо это все от лукавогомыролюбного .
Задача
Потрібно мінімальним коштом, промотивувати лікарів, щоб вони не порозбігались і медицина не сколапсувала.
Рішення - Страховка.
(Тобто гроші не візразу, а після івенту, який не факт що відбудеться(більшість хворіють без симтомів). До того ж витрати розтягнуті в часі , і реально це набагато менше витрат ніж давати кожномісячні доплати всім лікарям.)
Ну а про всіх - а деж стільки каси взяти? (Кодерів мало, на всіх бідних і нещасних, ще не в стані заробити.)
А еще нужно страховать стоматологов от кариеса...
Нє, ну, можеш мати іншу думку, мовляв, "моя твоя непанимает" - але, тим не менше...
"Сьогоднішнє позачергове засідання не розглядало найважливіші питання - а це питання обороноздатності держави, захисту лікарів і порятунку економіки", - сказав він.
За його словами, законопроєкт про страхування медиків, який підготувала "Європейська Солідарність" не вноситься у порядок денний, хоча він готовий ще з 22 квітня
"Я переконаний, що чим швидше ми проголосуємо, тим не тільки 2 тисячі медиків, які вже заражені коронавірусом, а ще багато медиків будуть захищені від епідемії, і стануть тоді на захисті людей", - сказав депутат.
"Ми переконані, що звільнення від оподаткування медиків - це важливе рішення. Але не зрозуміло як стосується під це рішення те, що партія влади намагається внести ще й рішення про скорочення статутного капіталу банків", - додав депутат.
https://prm.ua/u-zelenskogo-ne-hochut-rozglyadati-pitannya-strahuvannya-medikiv-a-priymayut-drugoryadni-rishennya-sinyutka/