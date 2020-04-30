Суд відмовився знімати арешт з ексміністра Кожари, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Старицького

Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисника ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари Олександра Шири щодо зміни Кожарі запобіжного заходу.

Таке рішення оголосив суддя в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд ухвалив рішення в задоволенні клопотання захисника Шири відмовити", - сказав суддя.

Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку в Київському апеляційному суді протягом 5 днів з дня його ухвалення.

Повний текст постанови буде оголошено 4 травня 2020 року.

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Нагадаємо, минуле засідання суду було перенесено на 28 квітня у зв'язку з клопотанням сторони захисту про доставку підозрюваного в судове засідання.

Як повідомлялося, 27 березня Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 14 млн 82 тис. грн Леоніду Кожарі, який підозрюється у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка.