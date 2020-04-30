Медперсонал лікарні №8 у Києві вийшов на протест: хворих на COVID-19 приймають, але доплати не отримують. ФОТОрепортаж

Медперсонал Київської міської клінічної лікарні №8 вийшов на протест. У лікарні приймають хворих на коронавірус, але доплати за це медики не отримують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пабліку "Життя Мінського масиву - Оболонський район" у соцмережі Facebook.

"Як ми і казали. Персонал 8-ї лікарні вийшов на бойкот і відмовляється працювати за 3-5 тисяч в умовах коронавірусу. Ми передали інформацію в ЗМІ. На місці ICTV та 112. Незабаром будуть сюжети", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в ЗМІ не потрапляла інформація про те, скільки лікарів і молодшого персоналу звільнилися з лікарні за ці місяці, а звільнилося дуже багато.

Зазначається, що вчора 2 працівники лікарні вже заразилися коронавірусом і потенційно могли заразити ще 42 своїх колег.

Також читайте: Київ виділив на доплати медикам майже 900 млн гривень, - Кличко

Крім того, з середини березня лікарня прийняла близько 150 заражених, але до переліку лікарень, які працюють з короновірусом, не потрапила і ні копійки не отримала.



Фото: Життя Мінського масиву - Оболонський район" / Facebook.

Як повідомляється, вчора молодші медсестри і лікарі отримали "довгоочікувані" зарплати, розраховуючи на хоч якісь доплати за роботу з інфікованими коронавірусом. Однак вони не лише не отримали ні копійки доплати за роботу в епідемію, а й отримали на 30-40% менші зарплати, ніж до епідемії, через медреформу, яка стартувала 1 квітня, після якої ставки й оклади всіх медпрацівників впали.

Медсестри отримали 4-5 тисяч гривень, молодші сестри - 3-4 тисячі гривень, лікарі - від 6 до 9 тисяч.

"Суть навіть не в цьому, а в лицемірстві влади і бюрократів з КМДА і МОЗ та Кличка, які вирішили, що наша лікарня "не є опорною в прийомі інфікованих COVID" і тому жодних доплат не отримають. Вчора два відділення вже оголосили про відмову працювати в таких умовах і з такою оплатою. Завтра ще кілька відділень готується страйкувати. Завтра закриється одна лікарня. Післязавтра їхній приклад наслідують усі лікарні міста. А через тиждень плюнуть лікарі у всій країні. Або МОЗ, Віталій Кличко, КМДА, Максим Степанов, Команда Зеленського, Денис Шмигаль починають називати речі своїми іменами і давати гідну оплату всім лікарям - включають Восьму лікарню і багато інших в перелік тих, де лікують від коронавірусу, і скасовують або змінюють цю убогу реформу, яка забрала останні копійки в і так бідних лікарів, або завтра всі ці чиновники будуть лікувати собі пневмонію вдома за допомогою малини і часнику!" - йдеться в повідомленні.



На фото розрахунки зарплат медсестри і молодшої сестри за останній місяць в умовах щоденного контакту з коронавірусом

"Де 300%? Де хоча б ті зарплати, які були ДО реформи??" - обурюються користувачі соцмережі.

Зазначимо, Київська міська клінічна лікарня № 8 - лікувально-профілактичний заклад надання допомоги в стаціонарі цілодобової невідкладної медичної допомоги населенню при гострих хірургічних і терапевтичних захворюваннях. Виконуючи функцію багатопрофільної лікарні, вона є базою підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу, а також базою проходження інтернатури з хірургії.

Лікарня розрахована на одночасне перебування 940 хворих. Щорічно в лікарні надається медична допомога близько 55 тисячам хворих. За час існування лікарні вражаюче зріс потік хворих, які звертаються по медичну допомогу.