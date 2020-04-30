Медперсонал лікарні №8 у Києві вийшов на протест: хворих на COVID-19 приймають, але доплати не отримують. ФОТОрепортаж
Медперсонал Київської міської клінічної лікарні №8 вийшов на протест. У лікарні приймають хворих на коронавірус, але доплати за це медики не отримують.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пабліку "Життя Мінського масиву - Оболонський район" у соцмережі Facebook.
"Як ми і казали. Персонал 8-ї лікарні вийшов на бойкот і відмовляється працювати за 3-5 тисяч в умовах коронавірусу. Ми передали інформацію в ЗМІ. На місці ICTV та 112. Незабаром будуть сюжети", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в ЗМІ не потрапляла інформація про те, скільки лікарів і молодшого персоналу звільнилися з лікарні за ці місяці, а звільнилося дуже багато.
Зазначається, що вчора 2 працівники лікарні вже заразилися коронавірусом і потенційно могли заразити ще 42 своїх колег.
Крім того, з середини березня лікарня прийняла близько 150 заражених, але до переліку лікарень, які працюють з короновірусом, не потрапила і ні копійки не отримала.
Фото: Життя Мінського масиву - Оболонський район" / Facebook.
Як повідомляється, вчора молодші медсестри і лікарі отримали "довгоочікувані" зарплати, розраховуючи на хоч якісь доплати за роботу з інфікованими коронавірусом. Однак вони не лише не отримали ні копійки доплати за роботу в епідемію, а й отримали на 30-40% менші зарплати, ніж до епідемії, через медреформу, яка стартувала 1 квітня, після якої ставки й оклади всіх медпрацівників впали.
Медсестри отримали 4-5 тисяч гривень, молодші сестри - 3-4 тисячі гривень, лікарі - від 6 до 9 тисяч.
"Суть навіть не в цьому, а в лицемірстві влади і бюрократів з КМДА і МОЗ та Кличка, які вирішили, що наша лікарня "не є опорною в прийомі інфікованих COVID" і тому жодних доплат не отримають. Вчора два відділення вже оголосили про відмову працювати в таких умовах і з такою оплатою. Завтра ще кілька відділень готується страйкувати. Завтра закриється одна лікарня. Післязавтра їхній приклад наслідують усі лікарні міста. А через тиждень плюнуть лікарі у всій країні. Або МОЗ, Віталій Кличко, КМДА, Максим Степанов, Команда Зеленського, Денис Шмигаль починають називати речі своїми іменами і давати гідну оплату всім лікарям - включають Восьму лікарню і багато інших в перелік тих, де лікують від коронавірусу, і скасовують або змінюють цю убогу реформу, яка забрала останні копійки в і так бідних лікарів, або завтра всі ці чиновники будуть лікувати собі пневмонію вдома за допомогою малини і часнику!" - йдеться в повідомленні.
На фото розрахунки зарплат медсестри і молодшої сестри за останній місяць в умовах щоденного контакту з коронавірусом
"Де 300%? Де хоча б ті зарплати, які були ДО реформи??" - обурюються користувачі соцмережі.
Зазначимо, Київська міська клінічна лікарня № 8 - лікувально-профілактичний заклад надання допомоги в стаціонарі цілодобової невідкладної медичної допомоги населенню при гострих хірургічних і терапевтичних захворюваннях. Виконуючи функцію багатопрофільної лікарні, вона є базою підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу, а також базою проходження інтернатури з хірургії.
Лікарня розрахована на одночасне перебування 940 хворих. Щорічно в лікарні надається медична допомога близько 55 тисячам хворих. За час існування лікарні вражаюче зріс потік хворих, які звертаються по медичну допомогу.
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Так я їх заспокоюю, кажу ;не хвилюйтеся, 73; населення має IQ середній і нижче, не всі здатні критично мислити;
Шкварчать, суки.
знову набреЗЕхав людям
Вы не поняли,
Могу ли я?
Не можете"
ибо
главное правило любого медика - НЕ НАВРЕДИ,
Они и людей точно так же лечат рандомными лекарствами по принципу "Хуже не будет"
Украинские СМИ устроили больницам информационную блокаду. Сравните с рашкой, где с информацией даже перебор(слишком много фейков).
"Кроме того, с средины марта больница приняла около 150 зараженных, но в перечень работающих с короновирусом больниц не попала и ни копейки не получила."
Как не попавшая в список для доплаты больница может получать доплату из бюджета?
Если стационар не выбран опорным для госпитализации ковидла, то туда никто бы не привозил поцыентов.
Но цифра в 150 говорит об обратном. Везли намеренно, значит больничка была определена как опорная.
Как-то симптоматика учитывается?
Передайте этим неучам фото этой мудрой женсчины.
https://tvrain.ru/teleshow/notes/eto_shtorm_spetsialnye_korrespondenty_elena_kostjuchenko_i_jurij_kozyrev_vedut_prjamoj_reportazh_iz_krasnoj_zony_52_j_klinicheskoj_bolnitsy_moskvy-507884/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr https://tvrain.ru/teleshow/notes/eto_shtorm_spetsialnye_korrespondenty_elena_kostjuchenko_i_jurij_kozyrev_vedut_prjamoj_reportazh_iz_krasnoj_zony_52
Яка у тебе машина?