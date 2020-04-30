ВАКС призначив заставу в 168 тис. підозрюваному в "паливній" корупції ексзаступнику міністра оборони Павловському

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в 168 тисяч гривень ексзаступнику міністра оборони Ігорю Павловському, який підозрюється в причетності до схем з поставками палива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Повідомляється, що суддя застосувала щодо Павловського запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тисяч 160 гривень. Його підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем з тяжкими наслідками.

Запобіжний захід триватиме до 29 червня 2020 року. Фігурант справи має прибувати до слідчого і в суд на першу вимогу, не виїжджати з Києва без дозволу, повідомляти слідчого, прокурора і суд про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи. Суд зобов'язав його здати паспорт і документи, які дають право на перетин кордону України.

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11 жовтня 2017 р. детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП провели низку обшуків, унаслідок яких за підозрою в причетності до злочину затримали двох осіб: заступника міністра оборони України і директора Департаменту державних закупівель та поставок матеріальних ресурсів МОУ. Пізніше стало відомо, щозатриманим заступником міністра оборони виявився генерал-лейтенант Ігор Павловський.



Керівник САП Назар Холодницький повідомив журналістам на брифінгу, що в справі про корупційні схеми із закупівлею палива для армії затримали чотирьох осіб, включно з Павловським, а також директора Департаменту держзакупівель Міноборони Володимира Гулевича.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше про готовність взяти на поруки Павловського заявив заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Затримання чиновників Міноборони вже прокоментував Президент, заявивши, що "нікому не дозволить красти в армії".

Більш детальний аналіз інформації у цій справі читайте в статті "НАБУ затримало Павловського і вдарило по компанії друзів Президента".