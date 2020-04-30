МОЗ запустив сайт з інформацією про ліки, що застосовуються при COVID-19
В Україні запрацювала онлайн-платформа з інформацією про застосування ліків при COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак під час брифінгу.
Створений Державним експертним центром (ДЕЦ) Міністерства охорони здоров'я ресурс призначений для інформування громадян і лікарів щодо препаратів, які використовуються у лікуванні коронавірусної хвороби.
"Немає специфічної терапії, яка впливає на вірус, але є низка препаратів, які ми включили в протокол за рекомендацією офіційних інституцій США, Канади, ЄС, Японії, Австралії. І на цій платформі ви зможете отримати інформацію про дію ліків. Нагадую, що призначення медпрепаратів є виключно компетенцією лікаря", — зазначила Ірина Микичак.
Заступниця міністра також повідомила, що експерти МОЗ та українські лікарі постійно обмінюються досвідом з іноземними колегами щодо заходів у боротьбі з COVID-19.
"Постійно проводимо телемости з закордонними колегами. До прикладу, з китайськими лікарями, з українськими лікарями, які повернулися з Італії. Вчора провели телеміст з колегами з США. Найближчий такий захід заплановано з колегами з Польщі", — повідомила Ірина Микичак.
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К примеру.
* Украина закупила противомалярийные препараты Хлорохин и родственное средство гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19 - достаточно было рыжему самовлюбленному идиоту из Белого Дома прорекламировать "вот это - супер"
В действительности:
"Умерли 11 пациентов. В Бразилии прекратили тестирование препарата для лечения коронавируса, который хвалил Трамп"
https://nv.ua/world/countries/koronavirus-ispytaniya-hlorohina-v-brazilii-priveli-k-smertyam-pacientov-poslednie-novosti-50082473.html
* Препарат фавипиравир(фигурирует на указанном в статье сайте), используемый в Японии для лечения гриппа.
Однако, на данном этапе фавипиравир еще д.б. одобрен правительством для полномасштабного применения на пациентах с Covid-19, поскольку первоначально он был предназначен для лечения гриппа.
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/japanese-flu-drug-clearly-effective-in-treating-coronavirus-says-china?fbclid=IwAR2R3_-XMzWaRbj8ZvoNqJTmaYt5hjEGskA1VRU2d_HJwKVWtQ2RS_Qjhmg
Из той же серии, как закупаются с-ва защиты для медиков:
без тендера, без сертификатов, у недавно созданного под эту закупку непрофильной прокладки, на 40% дороже, чем на рынке, и вишенка на торте: с началом поставок начиная с конца марта...