Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти

Верховна Рада проголосувала за звернення до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Кримського півострова і окупації окремих районів Донбасу, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України.

За проєкт постанови №3068 "Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України" на позачерговому засіданні в четвер проголосували 309 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Єдині, хто проголосував проти ухвалення постанови про засудження збройної агресії Російської Федерації проти України були 28 нардепів від "Опозиційної платформи - За життя".

Постановою доручається голові Ради Дмитру Разумкову невідкладно направити текст звернення до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій.

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Авторами проєкту виступили 12 депутатів-членів комітету з питань закордонної політики і міжпарламентського співробітництва.

"На жаль, окупація Криму - тривалий процес, і нам треба звикати до того, що кожен рік ми змушені будемо підводити своєрідні підсумки того, що зроблено в плані деокупації Криму подібними заявами. Нинішня заява вже стає традиційною, але в ній є новаторські мотиви: ми не тільки звертаємо увагу на вже відомі аспекти окупації Криму, як-от порушення прав людини, порушення майнових прав громадян України, ми звертаємо увагу на те, що стосується міжнародної спільноти: мілітаризація Криму, військові аспекти окупації, на спроби РФ використовувати Крим для розміщення ядерної зброї, порушення правил міжнародного торгового мореплавання. Ми звертаємося до світу і наших громадян зі своєрідним бачення того, що потрібно робити, щоб Крим повернувся в Україну", - заявив депутат-доповідач Богдан Яременко ( СН).

ВР звертається до парламентів іноземних держав і парламентським асамблей міжнародних організацій із закликом посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення РФ збройної агресії і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Використовувати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо Російської Федерації з метою негайного звільнення нею всіх осіб, захоплення яких спричинене триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, а також усіх інших громадян України, яких Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, окремих районів Донецької і Луганської областей та на території Російської Федерації", - йдеться в постанові.

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Також Рада просить світову спільноту засудити дії Російської Федерації з переслідування осіб за вираження поглядів, думки, совісті та релігії, участь в мирних зібраннях, об’єднаннях, а також вимагати забезпечення вільного розвитку традицій та культурної самобутності на тимчасово окупованих територіях України;

"Вимагати від Російської Федерації припинити депортацію цивільного населення тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та переміщення громадян Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України", - закликають українські парламентарії.

Нардепи також просять застосовувати всі можливі види санкцій до фізичних та юридичних осіб, органів державної влади Російської Федерації, органів окупаційної влади Російської Федерації, причетних до провадження окупаційної політики на тимчасово окупованих територіях України та грубих порушень прав людини;

Рада закликає парламенти інших держав вимагати від Росії припинити спроби розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в анексованому Криму і використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості; а також припинити нарощування присутності військових сил у Чорному та Азовському морях.

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"Відмовитися від усіх видів військового співробітництва з Російською Федерацією, включно з проведенням спільних військових навчань та передачі оборонних технологій, а також утриматися від дій та заяв, які заохочуватимуть Російську Федерацію до продовження агресивної мілітаристичної зовнішньої політики, включно з продовженням збройної агресії проти України", - зазначається в документі.















