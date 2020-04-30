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Новини Агресія Росії проти України
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Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти

Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти

Верховна Рада проголосувала за звернення до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Кримського півострова і окупації окремих районів Донбасу, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України.

За проєкт постанови №3068 "Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України" на позачерговому засіданні в четвер проголосували 309 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Єдині, хто проголосував проти ухвалення постанови про засудження збройної агресії Російської Федерації проти України були 28 нардепів від "Опозиційної платформи - За життя".

Постановою доручається голові Ради Дмитру Разумкову невідкладно направити текст звернення до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій.

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Авторами проєкту виступили 12 депутатів-членів комітету з питань закордонної політики і міжпарламентського співробітництва.

"На жаль, окупація Криму - тривалий процес, і нам треба звикати до того, що кожен рік ми змушені будемо підводити своєрідні підсумки того, що зроблено в плані деокупації Криму подібними заявами. Нинішня заява вже стає традиційною, але в ній є новаторські мотиви: ми не тільки звертаємо увагу на вже відомі аспекти окупації Криму, як-от порушення прав людини, порушення майнових прав громадян України, ми звертаємо увагу на те, що стосується міжнародної спільноти: мілітаризація Криму, військові аспекти окупації, на спроби РФ використовувати Крим для розміщення ядерної зброї, порушення правил міжнародного торгового мореплавання. Ми звертаємося до світу і наших громадян зі своєрідним бачення того, що потрібно робити, щоб Крим повернувся в Україну", - заявив депутат-доповідач Богдан Яременко ( СН).

ВР звертається до парламентів іноземних держав і парламентським асамблей міжнародних організацій із закликом посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення РФ збройної агресії і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Використовувати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо Російської Федерації з метою негайного звільнення нею всіх осіб, захоплення яких спричинене триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, а також усіх інших громадян України, яких Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, окремих районів Донецької і Луганської областей та на території Російської Федерації", - йдеться в постанові.

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Також Рада просить світову спільноту засудити дії Російської Федерації з переслідування осіб за вираження поглядів, думки, совісті та релігії, участь в мирних зібраннях, об’єднаннях, а також вимагати забезпечення вільного розвитку традицій та культурної самобутності на тимчасово окупованих територіях України;

"Вимагати від Російської Федерації припинити депортацію цивільного населення тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та переміщення громадян Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України", - закликають українські парламентарії.

Нардепи також просять застосовувати всі можливі види санкцій до фізичних та юридичних осіб, органів державної влади Російської Федерації, органів окупаційної влади Російської Федерації, причетних до провадження окупаційної політики на тимчасово окупованих територіях України та грубих порушень прав людини;

Рада закликає парламенти інших держав вимагати від Росії припинити спроби розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в анексованому Криму і використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості; а також припинити нарощування присутності військових сил у Чорному та Азовському морях.

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"Відмовитися від усіх видів військового співробітництва з Російською Федерацією, включно з проведенням спільних військових навчань та передачі оборонних технологій, а також утриматися від дій та заяв, які заохочуватимуть Російську Федерацію до продовження агресивної мілітаристичної зовнішньої політики, включно з продовженням збройної агресії проти України", - зазначається в  документі.

Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти 01

Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти 02
Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти 03
Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти 04
Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти 05
Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти 06
Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти 07
Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти 08
Рада звернулася до світу із закликом засудити агресію Росії проти України. ОПЗЖ проголосувала проти 09

Автор: 

ВР (15050) Крим (14192) росія (66175) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+47
На 9 мая всему зажиддя собраться наицентральном железнодорожном вокзале. С вещами
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30.04.2020 14:53 Відповісти
+31
Расстрелять предателей опа-жопа!
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30.04.2020 14:53 Відповісти
+28
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5379

Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против - Цензор.НЕТ 3013
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30.04.2020 15:08 Відповісти
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На 9 мая всему зажиддя собраться наицентральном железнодорожном вокзале. С вещами
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30.04.2020 14:53 Відповісти
Будем отправлять в ваш ватный рай-московию,в один конец
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30.04.2020 14:54 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5379

Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против - Цензор.НЕТ 3013
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30.04.2020 15:08 Відповісти
баба жЮля оказавлась консервой *****
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30.04.2020 15:35 Відповісти
Фарбована Лисиця відкрутиться і в цей раз.Зверне на техніку.
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30.04.2020 15:35 Відповісти
Баба Юля, баба Юля. Із гавна пуйловська куля.
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30.04.2020 16:41 Відповісти
От стара курва!!!
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30.04.2020 17:02 Відповісти
В телятниках - на істаріческую родіну !
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30.04.2020 16:04 Відповісти
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против - Цензор.НЕТ 1926
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30.04.2020 15:09 Відповісти
ОПЗЖ: "Нам, г**нюкам, негоже голосовать против Х**ла".
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30.04.2020 15:23 Відповісти
Расстрелять предателей опа-жопа!
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30.04.2020 14:53 Відповісти
Вместе с их создателем.
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30.04.2020 15:04 Відповісти
Ану и что скажет мир и ООН :"У вас есть Минский пакт. И его выполняйте"
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30.04.2020 14:53 Відповісти
Если, после голосования, упыри из Опа-за-ж..опы при этом спокойно покинут сессионный зал и расползутся по норам - Государства Украины больше нет...
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30.04.2020 14:54 Відповісти
А его и так нет, есть феодальная малоросия, без земли, производства и армии. А мы рабы в ней.
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30.04.2020 16:08 Відповісти
Україна - як держава - є ... вже которий раз ... і знову
Але ...як і колись , вилізають манкурти - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82 манкурти
Та чомусь з труднощами , через жопу , і їх переборимо !
А інші країни - прибалтика , поляки , чехи +слвоаки , ,.. вже давно це все пережили - і живуть !
Може гірше , ніж старіші демократії Європи , але порівнянно ...
А тут явне гімно пре зі запахом РФ ... , а їх прибрати - демократія не дозволяє
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30.04.2020 21:36 Відповісти
Пане Орест, слід переглянути закон про українське громадянство та право голосу, а також про ЗМІ.
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30.04.2020 22:54 Відповісти
опа-дупа курви.
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30.04.2020 14:58 Відповісти
А може спочатку потрібно провести референдум з цих питань?!
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30.04.2020 14:58 Відповісти
С каких? Является ли паРаша оккупантом Крыма и развязывании войны на Донбассе?
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30.04.2020 15:03 Відповісти
І це також....

А питання перше: "майдан" - державний переворот чи революція гідності.
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30.04.2020 15:17 Відповісти
Ты что, на мухоморах сидишь?
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30.04.2020 15:21 Відповісти
На бутылке он сидит.
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30.04.2020 15:31 Відповісти
Звіздуй до Рязані та там проводь.
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30.04.2020 15:09 Відповісти
Звіздуй в свої недорубані Карпати і там розповідай - кому і як жити!
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30.04.2020 15:18 Відповісти
Ти не замислюєшься, сепаре, чому твої *********** тезіси не зустрічають підтримки? Тебе в черговий раз прогнозуємо зіллють в унітаз.
Що до Карапат - я з Харкова.
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30.04.2020 15:23 Відповісти
Свого часу заробітчан (особливо заробітчанок) з тих країв було безліч по всій Україні.
Так що ублюдків вистачає скрізь.
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30.04.2020 15:25 Відповісти
Ще багато ублюдків та старих совкодрочерів, які тягнуть Україну в русский мир.
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30.04.2020 15:27 Відповісти
А ти раб, підніжка чи грязь москви?
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30.04.2020 15:31 Відповісти
Шо опять напихали тебе андруша по самые гланды?Но ты это,приходи опять😂😂😂
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30.04.2020 16:08 Відповісти
Хіба це не явка з повинной у справі Державної Зради?Жопоблок повинен сісти у всьому складі.
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30.04.2020 14:59 Відповісти
За что может голосовать жопаблок только за жопу!
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30.04.2020 14:59 Відповісти
позиция зажоповцев в принципе давно известна . удивительно что слуги Коломойского все проголосовали за
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30.04.2020 15:00 Відповісти
Проросійський єврей Бужанський точно не голосував...
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30.04.2020 15:14 Відповісти
тоже мне новость... жоппоблок за рашку... тышо-тышо... ниможетбыть...
Мне интересно другое - как это у зелёных соплей рука поднялась на рашку тявкнуть? Не за то Коломон бензин проливал. "Слуги" с цепи сорвались? Кусают кормящую руку?
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30.04.2020 15:02 Відповісти
Это маскировка ,прикрытие
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30.04.2020 15:12 Відповісти
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против - Цензор.НЕТ 432
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30.04.2020 15:03 Відповісти
Откровенные враги Украины. ИЧСХ, законные.
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30.04.2020 15:04 Відповісти
Жопоблок уже сколько десятилетий голосует против Украины. Не проще ли 28 жопоблоковцев вывести в посадку и прикопать чем нам всем десятилетиями барахтаться в дерьме что они заварили?
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30.04.2020 15:04 Відповісти
А их избирателей куда денешь? Ведь они такие же как и зебилы, только с перламутровыми пуговицами.
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30.04.2020 15:07 Відповісти
Дать им селедки и по бутылке водки и они будут довольны. А так же забрать у них паспорта и выдать белые билеты. Потому что они хуже животных. Ни одно нормальное существо не будет всю жизнь голосовать за тех кто их же уничтожает и грабит. Жопоблок привел на дамбас и крым, где его главный електорат, врага и войну, а сам убежал в Киев. Кроме того половина жопоблоковцев имеет росийское гражданство и не имеет законного права занимать государственные посты.
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30.04.2020 15:22 Відповісти
Нехай живуть з паспортами негромадян як у Латвії.
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30.04.2020 22:56 Відповісти
не выйдет. Если этих прикопать то новых дамбасня из шахт нароет.
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30.04.2020 15:10 Відповісти
Так ето же отлично. Если СБУ у нас не может отрыть кремлевских червей сидящих в Украине то пускай даунбасня их нам на блюдечке предоставит. Нам останется их только поджарить и закопать
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30.04.2020 15:25 Відповісти
И вообще, даунбаситы любят силу и жесткую руку. Помнится как Ефремов с Бойком разогнали шахтеров которые пришли просить у него повышения зарплаты, кровью залили всю площадь. Так теперь ети же даунбаситские шахтеры на Ефремова и Бойка еще и молятся.
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30.04.2020 15:32 Відповісти
Умножай количество ОПЗЖ оппых подлежащих уничтожению на десять, или сразу на сто.
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30.04.2020 15:13 Відповісти
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против - Цензор.НЕТ 9305
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30.04.2020 15:05 Відповісти
опзж , это за жыддя? это подельники винницких реформистов?
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30.04.2020 15:05 Відповісти
Подельники 🤡🤢👃🏻🎹членограя
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30.04.2020 15:14 Відповісти
опзж на вакзал и в мордор... с вещами !!!!
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30.04.2020 15:06 Відповісти
А бужанский с дубинским как голосовали?
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30.04.2020 15:06 Відповісти
а их в Раду не пустили что бы не портили зеленую статистику
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30.04.2020 15:10 Відповісти
Когда дела плохи украинские власти всегда вспоминают о России и врагах народа.
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30.04.2020 15:09 Відповісти
во первых у нас давно не было хорошо а во вторых о москалях хер забудешь . они о себе что ни день напоминают . обстрелами
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30.04.2020 15:13 Відповісти
Что бы сделал Сталин, которого так любит Жопоблок, если бы в 1941 году 28 депутатов и членов правительства проголосовали против сопротивления немецким окупантам? Может нужно против Жопоблока и другим дрочерам совка использовать ихние же законы против них? Ето ведь было бы справедливо
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30.04.2020 15:12 Відповісти
Так ведь по их мнению в данной ситуации Сталин тебя бы расстрелял.
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30.04.2020 20:43 Відповісти
Я имею в виду, если ты не понял, не ситуацию 41-го, а ситуацию 20-го.
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30.04.2020 20:45 Відповісти
ОПЗЖ / сопредседатель ОПЗЖ Рабинович и хозяин слуг путинские пропагандисты, глисты, отравляющие Украину заявлениями: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь(украинцев) забудут(в Израиле? В РФ?). Россия все равно сильнее, - Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы(!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. /Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву./ 10.02.20 Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: "Люди очень благожелательны".
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30.04.2020 15:12 Відповісти
комуняцьку секту знайшли, як заборонити, то чому ніяких дій немає щодо заборони цієї кремлівської х*йловської партії на чолі з кумом путлєра??? чому дозволяється існування партії, що підтримує вбивство українців, агресію кремля у Верховній Раді??? Це взагалі повний звиздець!!! Чи запалу на фальсифікацію справ вистачає тільки на патріотів, волонтерів, воїнів наших!!! Парашинськи гниди при владі добивають та ******** все тем, чим найбагатша земля українська- патріотів!!!
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30.04.2020 15:13 Відповісти
колоборанты и пособники рашистов чувствуют близкую развязку и учитывая вскрытие связей в т.ч. и финансовых с агрессором, святятся открыто, терять уже нечего. С этой группой изменников необходимо поступать по законам военного времени без дискуссий и венецианской комиссии. Так было всегда.
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30.04.2020 15:13 Відповісти
так нема у нас военного времени благодаря потужному шыкаладному глазу.
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30.04.2020 15:16 Відповісти
Почему мы терпим представителей страны-агрессора прямо в высшем законодательном органе?
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30.04.2020 15:25 Відповісти
Так выборы же были. Их люди выбрали в депутаты.
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30.04.2020 20:48 Відповісти
Чому вони ще ні разу не ОтПіЗЖені?
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30.04.2020 15:27 Відповісти
кремлёвские жопомои, это всё что нужно знать о наследниках сталинских вертухаев, которых бздит их зелёный оманский слуга
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30.04.2020 15:30 Відповісти
зажопистов на последних выборах сколько было?13-15...
а ведь те люди,которые за них голосовали,прекрасно понимают, что рашка рвет нашу землю и все равно голосовали...
жаль,что рядом живет столько уродов и недалеких тупарей
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30.04.2020 15:44 Відповісти
сразу же нужно было поставить на голосование о лишении депутатских мандатов для тех кто голосовал против...
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30.04.2020 15:44 Відповісти
вот и проявили себя российские фашисты в Украине -это партия Опожоповцев, во главе с пророссийскими сепаратистами рабиновичем и медведчуком.
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30.04.2020 15:45 Відповісти
Ось вона п'ята колона, вороги України і жодних справ проти цих агентів кремля ніхто не порушує.
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30.04.2020 15:48 Відповісти
Розстрільний список.
Вони фанати совка тому судити їх будем по законах совка. РОЗСТРІЛЯТИ.
Сімей як не благонадійних на уранові рудники, бо Сибіру у нас немає.
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30.04.2020 15:51 Відповісти
- Посмотрите направо, перед вами памятник неизвестному солдату Изе Рабиновичу.
- Позвольте, но почему же неизвестному?
- Потому что неизвестно, был ли Изя Рабинович солдатом. )))
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30.04.2020 16:09 Відповісти
****** на ******e i ******om погоняет. Молодежь, бегите ***** из этой страны. Любыми способами
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30.04.2020 18:02 Відповісти
а хіба по іншому могло бути? одним словом- жопоблок.
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30.04.2020 21:14 Відповісти
Вы знаете, если этого прокацапского шизофрена выберут президентом Украины, я не удивлюсь. К моему, глубочайшему, сожалению, в нашей Нации, практически разачаровался. Количество семкоплюев "какая разница" просто зашкаливает!
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30.04.2020 21:19 Відповісти
 
 