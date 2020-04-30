Рада продовжила роботу ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців

Верховна Рада продовжила роботу парламентської тимчасової слідчої комісії, яка вивчала обставини пожеж на п'яти складах боєприпасів у 2014-2018 роках у містах Ічня, Калинівка, Балаклія, Сватове і Кривий Ріг, на пів року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За продовження роботи ТСК проголосували 332 нардепи.

Ухвалення проєкту постанови дозволило продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії на 6 місяців з метою подальшого вивчення відомостей з розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів в м.Ічня (Чернігівська обл.), Калинівка (Вінницька обл.), Балаклія (Харківська обл.), Сватове, (Луганська обл.), Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 рік.

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року близько 22:00 до ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка. 27 вересня було евакуйовано понад 30 тисяч людей. Військова прокуратура розслідує пожежу на артскладах ЗСУ в Калинівці за статтею "диверсія".

11 вересня 2019 року на території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів унаслідок займання сухої трави.

Поверхневе розмінування технічної території 48-го арсеналу поблизу Калинівки Вінницької області завершено в грудні 2019 року.