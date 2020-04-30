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Суд позбавив водійських прав і оштрафував на 10 200 грн киянку Краснову, яка їздила зі швидкістю 200 км/год і пила за кермом
Печерський районний суд в особі судді Володимира Карабаня позбавив водійських прав терміном на рік і оштрафував Анну Краснову на 10 200 гривень за водіння в нетверезому стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник міністра МВС Антон Геращенко.
"Ту саму Анну Краснову, яка любила їздити зі швидкістю під 200 км на годину і хвалитися цим у своїх соціальних мережах", - повідомив Геращенко, висловивши сподівання, що "ця історія з відомою в певних колах дівчиною-мажором охолодить і протверезить гарячі голови молодих людей, які вважали себе вище за Закон".
Топ коментарі
+19 Nikos KGB
показати весь коментар30.04.2020 15:17 Відповісти Посилання
+17 Alex Kat
показати весь коментар30.04.2020 15:15 Відповісти Посилання
+16 Kamate Kaora
показати весь коментар30.04.2020 15:35 Відповісти Посилання
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(козаки, цить!)
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(не міг пройти повз оце "по манді долонею")
Вы там зелень поганая берегов не видите?
Я пару днів тому дивився як по бориспільській трасі якісь чмошники під 300км/год ганялись, є морди,номерні знаки і т.д. ще б їх "взули" то було б добре.
і
разом з нею отримав 10 років Дронов вся провина якого лише в тому що занадто енергійно розганявся на своє зелене
А за то, что втроём люди встретились - 17 тыс.
Вот, законы классные в стране.
Замминистра так будет отчитываться о каждом лишении прав или он выделил гражданку Краснову в отдельную касту, так что это наказание стало поводом для целого поста?
Или это первый и единственный случай лишения прав в 2020 году?
Не то помню одного, который 2 года катался без прав.