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Новини П'яні за кермом
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Суд позбавив водійських прав і оштрафував на 10 200 грн киянку Краснову, яка їздила зі швидкістю 200 км/год і пила за кермом

Суд позбавив водійських прав і оштрафував на 10 200 грн киянку Краснову, яка їздила зі швидкістю 200 км/год і пила за кермом

Печерський районний суд в особі судді Володимира Карабаня позбавив водійських прав терміном на рік і оштрафував Анну Краснову на 10 200 гривень за водіння в нетверезому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Ту саму Анну Краснову, яка любила їздити зі швидкістю під 200 км на годину і хвалитися цим у своїх соціальних мережах", - повідомив Геращенко, висловивши сподівання, що "ця історія з відомою в певних колах дівчиною-мажором охолодить і протверезить гарячі голови молодих людей, які вважали себе вище за Закон".

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Суд позбавив водійських прав і оштрафував на 10 200 грн киянку Краснову, яка їздила зі швидкістю 200 км/год і пила за кермом 01

Автор: 

алкоголь (1250) посвідчення водія (230) водії (432) Геращенко Антон (935) штраф (1884)


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Топ коментарі
+19
интересно..в ивропах, зам министры отчитываются в соц.сетях о штрафах, выписанных быдлоте за рулем???
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30.04.2020 15:17 Відповісти
+17
10.200 Грвн.!? Ты вы шо!?!? Для нее это - по ее манде - ладошкой!
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30.04.2020 15:15 Відповісти
+16
Этой курве на Мерсе штраф 10200грн, а за хождение без маски на улице 17000грн.
Вы там зелень поганая берегов не видите?
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30.04.2020 15:35 Відповісти
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10.200 Грвн.!? Ты вы шо!?!? Для нее это - по ее манде - ладошкой!
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30.04.2020 15:15 Відповісти
Так это вроде максимально возможная по закону сумма штрафа.
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30.04.2020 15:17 Відповісти
Да? А турбо-режимные сколько в ВР сидят? Почему до сих пор не повысили штрафы для вот таких шалав, но для простого люда по 17000грн выписывают?
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30.04.2020 15:37 Відповісти
да херня ихние законы, закон как дышло, куда повернёшь - туда и вышло.
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30.04.2020 16:24 Відповісти
Заради справедливості, все ж таки штраф та позбавлення прав - неприємні речі. А описана вами маніпуляція долонею - навпаки...
(козаки, цить!)
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30.04.2020 15:22 Відповісти
1. Ни штраф, ни лишения прав этой макаки - Не сопоставимы с гибелью \ увечьем ни в чем не винных людей.
2. Нарушения ее - ЗЛОСТНЫЕ и ОСОЗНАННЫЕ! Почувствуйте разницу.
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30.04.2020 15:30 Відповісти
Е-е-еее... В жодному разі не заперечую. Мій комент вище є просто похабщиною ))
(не міг пройти повз оце "по манді долонею")
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30.04.2020 16:20 Відповісти
Этой курве на Мерсе штраф 10200грн, а за хождение без маски на улице 17000грн.
Вы там зелень поганая берегов не видите?
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30.04.2020 15:35 Відповісти
Думаю більш серйозним покаранням є позбавлення права керування ТЗ,що ви до штрфу вчепились.
Я пару днів тому дивився як по бориспільській трасі якісь чмошники під 300км/год ганялись, є морди,номерні знаки і т.д. ще б їх "взули" то було б добре.
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30.04.2020 16:53 Відповісти
На ютубі.
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30.04.2020 16:54 Відповісти
интересно..в ивропах, зам министры отчитываются в соц.сетях о штрафах, выписанных быдлоте за рулем???
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30.04.2020 15:17 Відповісти
На правах рекламы!
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30.04.2020 15:25 Відповісти
наврядчи це додасть цій лахудрі мізків, на жаль. Краще б примусили підмітати Хрещатик впродовж місяця.. Ця мразота так піклується про свою "ізбранность", що така кара була б доречніша.
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30.04.2020 15:25 Відповісти
Интересное выражение:считали себя выше Закона...А я добавлю:негодяи считают себя выше Законов физики!Так вот,когда такие дохнут,я радуюсь!Об одном жалею-в могилу тянут за собой ни в чём не повинных людей!
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30.04.2020 15:25 Відповісти
она завтра новые права купит.
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30.04.2020 15:31 Відповісти
вже. Ше позавчора
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30.04.2020 16:17 Відповісти
или же вообще ездить будет без прав, мало ли таких сейчас хитроопых?
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30.04.2020 16:18 Відповісти
В бундесів за водіння авто , після того як відібрали права , виписують штраф , розмір якого відбиває всяке бажання їздити самому .
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30.04.2020 17:06 Відповісти
За вождение пяным за рулём нужно давать сроки как за покушение на убийство - вот тогда пьяных за рулём очень быстро поубавится.
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30.04.2020 15:34 Відповісти
пока нет правовой державы, все эти штрафи и лишения до письки гвоздик!)))
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30.04.2020 18:17 Відповісти
всего то ? здесь статья за покушение на убийство, как в развитых странах, шалава бы уже в наручниках была увезена
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30.04.2020 15:43 Відповісти
для неё эти 10000, как простому человеку - 10 грн.
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30.04.2020 16:16 Відповісти
Ну так Зайцева отримала 10 років за те що летіла по місту 120, влетіла на перехрестя на червоне світло будучи під кайфом та вбила 6 людей
і
разом з нею отримав 10 років Дронов вся провина якого лише в тому що занадто енергійно розганявся на своє зелене
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30.04.2020 17:42 Відповісти
За езду 200 кмч и пьяной за рулём - 10 тыс.
А за то, что втроём люди встретились - 17 тыс.
Вот, законы классные в стране.
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30.04.2020 15:48 Відповісти
Так законы у нас сейчас клоунские, чего там скрывать.
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30.04.2020 16:12 Відповісти
вот тебе надо, правду писать, сейчас прочтут такие депусрасы как Гончаренко и фсё, будет за пьянку, минимально, 50тонн, по инициативе граждан!!
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30.04.2020 20:47 Відповісти
Какое дно...
Замминистра так будет отчитываться о каждом лишении прав или он выделил гражданку Краснову в отдельную касту, так что это наказание стало поводом для целого поста?
Или это первый и единственный случай лишения прав в 2020 году?
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30.04.2020 15:53 Відповісти
Закрой вафельницу, ***** масковская.
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30.04.2020 15:55 Відповісти
Есть статья - покушение на убийство.. Так почему бы ее не применять к пьяным водителям?
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30.04.2020 15:58 Відповісти
Тепер ця курка буде в своїх кругах вважатися опущеною... Ніякий поважаючий себе мажор чи мажорка навіть її по манді не погладить ))
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30.04.2020 16:03 Відповісти
та херня всё это...
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30.04.2020 16:09 Відповісти
І навіть бойфренд не погладить мовою по манді. Журбинка... *плак-плак*
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30.04.2020 16:17 Відповісти
доречніше використовувати тут естетичніші синоніми - вульва, вагіна, кіска
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30.04.2020 16:20 Відповісти
Смешные деньги для таких. Если кого-то убьют, внесут залог в несколько миллионов грн и будет через время свободны "за недоказанностью". Стыдно стране иметь такие законы и такие суды, которые оправдывают "недоторканих" при наличии снятии такой недосторканности
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30.04.2020 16:05 Відповісти
Идиотские законы у зеленского, пьянь за рулём гоняет со скоростью 200 км/час и штраф для неё 10 тысяч, которая в любую секунду может врезаться в толпу народа, как зайцева и энное количество людей может погибнуть. А вот если застали человека без маски, то придётся ему заплатить от 17000 до 34000 грн. и как вы считаете - нормально всё это??? А что прав её лишили, то это не значит, что она больше не будет ездить, а вот если бы авто забрали, это совсем другое дело. Ну конечно, чего хорошего можно ожидать от президента, когда он из квартала 95???
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30.04.2020 16:07 Відповісти
Это несомненно прорыв и успех!
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30.04.2020 16:37 Відповісти
А она с водительскими ездила?
Не то помню одного, который 2 года катался без прав.
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30.04.2020 16:45 Відповісти
Суд прийняв чітко передбачене законом рішення.Просто неймовірно.Мабудь,завтра випаде сніг...
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30.04.2020 17:00 Відповісти
і всьо?...та краще наложіть на неї запрєт по бутікам ходить...і то жостчє буде...
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30.04.2020 18:50 Відповісти
хорошо. правильно.
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30.04.2020 20:21 Відповісти
Штраф должен быть за каждое нарушение!
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30.04.2020 20:30 Відповісти
Эту силиконовую ху..соску нужно было посадить в мужской строгач, что бы она **** успокоилась. Похоже ее бойфренд очень "вяленький". Из-за этого у нее крышу сносит. Вообще, мое мнение, таких бахнутых, нужно только садить, иначе, эти конченные, зайцевы-губошлепки, потянут на тот свет, других людей.
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30.04.2020 21:37 Відповісти
Ця сцикавка підітреться тими тищами і не помітить того...
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01.05.2020 01:09 Відповісти
 
 