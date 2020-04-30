Суд позбавив водійських прав і оштрафував на 10 200 грн киянку Краснову, яка їздила зі швидкістю 200 км/год і пила за кермом

Печерський районний суд в особі судді Володимира Карабаня позбавив водійських прав терміном на рік і оштрафував Анну Краснову на 10 200 гривень за водіння в нетверезому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Ту саму Анну Краснову, яка любила їздити зі швидкістю під 200 км на годину і хвалитися цим у своїх соціальних мережах", - повідомив Геращенко, висловивши сподівання, що "ця історія з відомою в певних колах дівчиною-мажором охолодить і протверезить гарячі голови молодих людей, які вважали себе вище за Закон".

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