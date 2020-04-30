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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський привітав прикордонників із професійним святом: "Віримо, що незабаром наші кордони знову стануть мирними"

Зеленський привітав прикордонників із професійним святом:

Президент України Володимир Зеленський побажав українським прикордонникам незламного духу.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських прикордонників з професійним святом, передає Цензор.НЕТ

"Українські прикордонники – справжні герої. Кожного дня – і вдень, і вночі – ви стоїте на сторожі нашої безпеки. Ви першими зустрічаєте гостей нашої країни та українських громадян, які повертаються додому. І завжди першими готові боронити Батьківщину від загроз – чи то атак ворога, чи нового вірусу.

І навіть сьогодні, у день професійного свята, ви продовжуєте стійко нести службу, щоб наші громадяни знали – рубежі країни перебувають під цілодобовим надійним захистом.

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Багато з вас віддали свої життя, боронячи кордони України. І всі ми віримо, що незабаром мир повернеться на наші рубежі.

А поки бажаю вам, дорогі прикордонники, незламного бойового духу та наснаги. Міцного здоров’я вам і вашим родинам!

Дякую за службу, яку ви несете з честю та гідністю.

Щиро вітаю з Днем прикордонника! Ми пишаємося вами!"- йдеться у привітанні Зеленського.

Зеленський привітав прикордонників із професійним святом: Віримо, що незабаром наші кордони знову стануть мирними 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6154) Зеленський Володимир (24409) прикордонники (1110) привітання (737)


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Топ коментарі
+7
Згадав,як у свого тезки мир в очах побачив ?
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 3639
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30.04.2020 15:29 Відповісти
+6
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 5193
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30.04.2020 15:35 Відповісти
+5
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 4925
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30.04.2020 15:23 Відповісти
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Тобто, шмаркля сказа, якщо перевести з віслючого, кордон стане мирний, коли ми ляжемо під мордор.
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30.04.2020 15:17 Відповісти
У той час коли Донецьк і Луганськ вже було захоплено російсько-терористичними військами і вже були перші сотні загиблих українських воїнів....
Зеленський прямо з Москви прикалується:
"...российские войска стоят на границе, просто украинскую границу отодвигают немножко вперед..."

https://fakty.ua/300167-zelenskomu-pripomnili-cinichnuyu-shutku-o-vojne-rossii-protiv-ukrainy-video
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30.04.2020 15:28 Відповісти
" И все мы верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными " а Московия куда денется ? Вовка что в школе уроки географии прогуливал ?
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30.04.2020 15:17 Відповісти
https://fakty.ua/300167-zelenskomu-pripomnili-cinichnuyu-shutku-o-vojne-rossii-protiv-ukrainy-video "...российские войска стоят на границе, просто украинскую границу отодвигают немножко вперед..."
В. Зеленский, 2014 год.
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30.04.2020 15:19 Відповісти
С какого это перепуга Роися откажется от мордования Украины?
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30.04.2020 15:19 Відповісти
Ну так він же заглянув о очі ***** і побачив там бажання миру.
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30.04.2020 15:22 Відповісти
то были не глаза. шмаркля заглянула и лизнула пуйла лишь в шоколадный глаз))

Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 302
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30.04.2020 15:29 Відповісти
прикольно, когда уклонист от службы поздравляет военных....
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30.04.2020 15:20 Відповісти
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 7727
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30.04.2020 15:31 Відповісти
столько Зелина "честь" и стоит...., хотя и это дорого конечно...
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30.04.2020 15:34 Відповісти
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 5193
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30.04.2020 15:35 Відповісти
Еще одно достижение. В то время, когда уряд закрывает границы для заробитчан в Европу, Зеленский и его окружение завтра проведут переговоры с РФ об открытии "линии соприкосновнения". Чтоб все больные с оккупированных территорий смогут приехать сюда.

Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 4687
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30.04.2020 15:20 Відповісти
В своем большинстве погранцы геройские ребята, с праздником! Но все же надо спросить, почему до сих пор не расстрелян Литвин, сдавший кацапам 431 км. Украинской границы фактически без одного выстрела, не погибший при защите Госсударственной границы, нарушивший устав, предавший Родину.
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30.04.2020 15:21 Відповісти
Нормальный президент должен добиваться чтобы границы были нашими согласно международных договоров, а это верит чтоб мирными Граница с Крымом мирная, устраивает все?
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30.04.2020 15:22 Відповісти
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 4925
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30.04.2020 15:23 Відповісти
Уважаемые порохоботы , он над нами издевается .
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30.04.2020 15:26 Відповісти
порохоботам не впервой. они живут перманентно соевой ж..пе.
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30.04.2020 15:52 Відповісти
"Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными"



ага твоими стараниями, шмаркля...
Янелох в Омане со своими кремлядскими кураторами уже все порешал.
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30.04.2020 15:27 Відповісти
З таким гамнокомандуючим скоро прикордонники на Дніпрі стоять будуть.Вірить воно.
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30.04.2020 15:27 Відповісти
На Дніпрі и в Дніпрі народ суровый . Своего не отдаст , может в азарте и историческое вернуть .
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30.04.2020 15:30 Відповісти
Згадав,як у свого тезки мир в очах побачив ?
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 3639
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30.04.2020 15:29 Відповісти


Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 9463
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30.04.2020 15:32 Відповісти
Наши границы станут мирными после развала недоимперии параша и когда будут отодвинуты до Пскова и Тулы, до Волги по Каме и на Кубань сол Ставропольским краем. Над этим и нужно работать, на это и должен тратится интеллект нации! Украина от Сяну до Дону? Не - Украина от Сяну до Волги-Ра!
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30.04.2020 15:32 Відповісти
шизофренік-пацифіст, peace блд
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30.04.2020 15:32 Відповісти
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 2226
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30.04.2020 15:32 Відповісти
Вопрос только где эти границы будут проходить с вашими мирными разведениями войск
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30.04.2020 15:34 Відповісти
Может быть. Только какие границы и в каком формате. Если в качестве субъекта *********. иди ты на хрен, зеленое убожество
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30.04.2020 15:36 Відповісти
Маладес, Зеленський! Треба закривати кордон. Щоб жоден українець не втік. Чучхе тобі в поміч, найвеличніший та сонцелікий!

Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 3025
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30.04.2020 15:38 Відповісти
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными" - Цензор.НЕТ 5749

...границы должны быть своими... и только тогда они будут мирными...
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30.04.2020 15:43 Відповісти
Зеленский - политический ИМПОТЕНТ !!!!!!!!!!!!!!!!
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30.04.2020 15:44 Відповісти
"Складається враження, що Росія чимось шантажує президента Володимира Зеленського, оскільки він фактично виконує її вказівки" - вважає політтехнолог Денис Богуш на прикладі здачі української території (в т.ч. в акваторії Чорного моря в районі Одеси), про що він висловився в ефірі "Прямого".

"Кожен день Росія відкушує частину акваторії Чорного моря. Якщо ви побачите карту, де вони рахують, що їх моря і всі родовища, які були українськими, навіть навколо Одеси, там вже стоять військові російські кораблі. І наша влада жодним чином про це нічого не говорить. Якщо говорити про цю ганебну історію з блокадою Азовського моря, повної блокади, то тут, ясна річ, влада нічого не робить. І я бачу в цьому деякий план і маю здогадки, що, може, Росія має на Зеленського якийсь великий компромат, що він зголосився на те, щоб це все виконувати", - сказав Богуш.
"Наприклад, я думаю, що в Омані, коли він був, там він зустрічався з якоюсь людиною, і росіяни відзняли на плівку, і зараз шантажують нашого президента цією плівкою. Це припущення. Тому що все, що відбувається, і деякі призначення на посади, і всі ці історії з тим, що звільняють з Нацради Сергія Костинського, який опікувався саме трансляцією українських каналів на окуповані території, на Крим, встановленням тих вишок радіо, які хоч якось доносили українську думку. І дуже багато таких системних дій відбувається", - звернув на це увагу політтехнолог. https://prm.ua/skladayetsya-vrazhennya-shho-rosiya-maye-na-zelenskogo-kompromat-polittehnolog/
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30.04.2020 15:53 Відповісти
- Мы, милостью божьей, царь всея Руси и Великая и Малая и Белая...….
- А на нас господь возложил...….
- Верим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции в военные действия ...
(царь Николай второй)

- Мы верим, что наши границы...…..
"гидрант Ваван первый)

ОНО кем себя вообще возомнило?
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30.04.2020 16:04 Відповісти
неужто зе - вернёт литвинов...чтоб "границы снова стали "мирными"???
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30.04.2020 16:13 Відповісти
 
 