Зеленський привітав прикордонників із професійним святом: "Віримо, що незабаром наші кордони знову стануть мирними"

Президент України Володимир Зеленський побажав українським прикордонникам незламного духу.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських прикордонників з професійним святом, передає Цензор.НЕТ

"Українські прикордонники – справжні герої. Кожного дня – і вдень, і вночі – ви стоїте на сторожі нашої безпеки. Ви першими зустрічаєте гостей нашої країни та українських громадян, які повертаються додому. І завжди першими готові боронити Батьківщину від загроз – чи то атак ворога, чи нового вірусу.

І навіть сьогодні, у день професійного свята, ви продовжуєте стійко нести службу, щоб наші громадяни знали – рубежі країни перебувають під цілодобовим надійним захистом.

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Багато з вас віддали свої життя, боронячи кордони України. І всі ми віримо, що незабаром мир повернеться на наші рубежі.

А поки бажаю вам, дорогі прикордонники, незламного бойового духу та наснаги. Міцного здоров’я вам і вашим родинам!

Дякую за службу, яку ви несете з честю та гідністю.

Щиро вітаю з Днем прикордонника! Ми пишаємося вами!"- йдеться у привітанні Зеленського.