Зеленський привітав прикордонників із професійним святом: "Віримо, що незабаром наші кордони знову стануть мирними"
Президент України Володимир Зеленський побажав українським прикордонникам незламного духу.
Президент України Володимир Зеленський привітав українських прикордонників з професійним святом, передає Цензор.НЕТ
"Українські прикордонники – справжні герої. Кожного дня – і вдень, і вночі – ви стоїте на сторожі нашої безпеки. Ви першими зустрічаєте гостей нашої країни та українських громадян, які повертаються додому. І завжди першими готові боронити Батьківщину від загроз – чи то атак ворога, чи нового вірусу.
І навіть сьогодні, у день професійного свята, ви продовжуєте стійко нести службу, щоб наші громадяни знали – рубежі країни перебувають під цілодобовим надійним захистом.
Багато з вас віддали свої життя, боронячи кордони України. І всі ми віримо, що незабаром мир повернеться на наші рубежі.
А поки бажаю вам, дорогі прикордонники, незламного бойового духу та наснаги. Міцного здоров’я вам і вашим родинам!
Дякую за службу, яку ви несете з честю та гідністю.
Щиро вітаю з Днем прикордонника! Ми пишаємося вами!"- йдеться у привітанні Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
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Зеленський прямо з Москви прикалується:
"...российские войска стоят на границе, просто украинскую границу отодвигают немножко вперед..."
https://fakty.ua/300167-zelenskomu-pripomnili-cinichnuyu-shutku-o-vojne-rossii-protiv-ukrainy-video
В. Зеленский, 2014 год.
ага твоими стараниями, шмаркля...
Янелох в Омане со своими кремлядскими кураторами уже все порешал.
...границы должны быть своими... и только тогда они будут мирными...
"Кожен день Росія відкушує частину акваторії Чорного моря. Якщо ви побачите карту, де вони рахують, що їх моря і всі родовища, які були українськими, навіть навколо Одеси, там вже стоять військові російські кораблі. І наша влада жодним чином про це нічого не говорить. Якщо говорити про цю ганебну історію з блокадою Азовського моря, повної блокади, то тут, ясна річ, влада нічого не робить. І я бачу в цьому деякий план і маю здогадки, що, може, Росія має на Зеленського якийсь великий компромат, що він зголосився на те, щоб це все виконувати", - сказав Богуш.
"Наприклад, я думаю, що в Омані, коли він був, там він зустрічався з якоюсь людиною, і росіяни відзняли на плівку, і зараз шантажують нашого президента цією плівкою. Це припущення. Тому що все, що відбувається, і деякі призначення на посади, і всі ці історії з тим, що звільняють з Нацради Сергія Костинського, який опікувався саме трансляцією українських каналів на окуповані території, на Крим, встановленням тих вишок радіо, які хоч якось доносили українську думку. І дуже багато таких системних дій відбувається", - звернув на це увагу політтехнолог. https://prm.ua/skladayetsya-vrazhennya-shho-rosiya-maye-na-zelenskogo-kompromat-polittehnolog/
- А на нас господь возложил...….
- Верим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции в военные действия ...
(царь Николай второй)
- Мы верим, что наши границы...…..
"гидрант Ваван первый)
ОНО кем себя вообще возомнило?