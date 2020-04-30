"Слуга народу" Юраш про законопроєкт, що передбачає позбавлення волі за критику ЛГБТ: "Спроба знищити свободу слова, зібрань та релігії"

Нардеп фракції "Слуга народу" Юраш заявив, що Верховна Рада вже отримала 3 варіанти законопроєкту "Про впорядкування відповідальності за злочини, вчинені з мотивів нетерпимості", що своєю чергою є спробою знищити свободу слова.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За цим ховається спроба знищити свободу слова, зібрань та релігії. Законопроєкти під грифом 3316 це погано, гірше і найгірше. Вони стараються замилити всім очі тим, що в останній версії вони заберуть не всі Ваші права, а лиш частину з них", - йдеться в повідомленні.

"Всім авторам нагадую, що в українському кримінальному кодексі вбивство, погроза вбивства, цькування і переслідування вже є. Найбільше міжфракційне об‘єднання в історії парламенту "Цінності. Гідність. Родина" не буде стояти осторонь. Направляємо офіційні листи-звернення першим особам держави з адекватним аналізом ситуації та кроками які потребуємо щоб зупинити це постмодерне мракобісся", - наголосив Юраш.

За його словами, зазначені законопроєкти різною мірою обмежують свободу слова в Україні, як зазначено в рішенні Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, раніше в Раді зареєстрували законопроєкт №3316 про криміналізацію злочинів ненависті за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

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