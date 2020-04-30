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"Слуга народу" Юраш про законопроєкт, що передбачає позбавлення волі за критику ЛГБТ: "Спроба знищити свободу слова, зібрань та релігії"

Нардеп фракції "Слуга народу" Юраш заявив, що Верховна Рада вже отримала 3 варіанти законопроєкту "Про впорядкування відповідальності за злочини, вчинені з мотивів нетерпимості", що своєю чергою є спробою знищити свободу слова.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За цим ховається спроба знищити свободу слова, зібрань та релігії. Законопроєкти під грифом 3316 це погано, гірше і найгірше. Вони стараються замилити всім очі тим, що в останній версії вони заберуть не всі Ваші права, а лиш частину з них", - йдеться в повідомленні.

"Всім авторам нагадую, що в українському кримінальному кодексі вбивство, погроза вбивства, цькування і переслідування вже є. Найбільше міжфракційне об‘єднання в історії парламенту "Цінності. Гідність. Родина" не буде стояти осторонь. Направляємо офіційні листи-звернення першим особам держави з адекватним аналізом ситуації та кроками які потребуємо щоб зупинити це постмодерне мракобісся", - наголосив Юраш.

За його словами, зазначені законопроєкти різною мірою обмежують свободу слова в Україні, як зазначено в рішенні Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, раніше в Раді зареєстрували законопроєкт №3316 про криміналізацію злочинів ненависті за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Також читайте: На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду

Автор: 

ВР (15050) ЛГБТ-спільнота (270) Юраш Святослав (15)


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Топ коментарі
+17
"Слуга народа" Юраш о законопроекте, предусматривающем лишение свободы за критику ЛГБТ: "Попытка уничтожить свободу слова, собраний и религии" - Цензор.НЕТ 1069
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30.04.2020 15:39 Відповісти
+11
В зиндан за критику лэгэбэтэ?? Уху ели штоле, ссуки?!
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30.04.2020 15:34 Відповісти
+9
Автор законопроекта 3316 Василевская-Смаглюк. Что можно ждать от слуги урода, заявляющей такое:
"Господин Портнов оказывает нынешней власти неоценимую услугу. Именно его руками сейчас происходит восстановление справедливости. Люди действительно хотят перемен и хотят справедливости и если власть сегодня не находит в себе сил этим заниматься, то я благодарю Андрея Портнова за его вклад в востановление справедливости в Украине"
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30.04.2020 15:42 Відповісти
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ну так Януковича с Азаровым снесли именно из-за того, что они тормозили со вступлением в ЕС. Люди погибли. Ради чего они погибли?
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01.05.2020 15:52 Відповісти
Ну это печально что так всё повернулось. ЕС, по-моему этого явно не стоит. Просто какие либо экономические договора облегчающие торговлю были бы полезны, а вступление в ЕС где прийдется придерживаться политики и каких то правил устанавливаемых в Брюсселе?
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01.05.2020 16:09 Відповісти
та отож...
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01.05.2020 22:27 Відповісти
а за критику алкашей і наркєш вообще розстрілювати треба...
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30.04.2020 18:48 Відповісти
А если нетрадиционные будут оскорблять нормальных закон как будет работать?
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30.04.2020 20:04 Відповісти
в сторону защиты угнетенных, то есть нетрадиционных. во всем виноват белый натурал.
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01.05.2020 12:55 Відповісти
"Слуга народу" Юраш про законопроєкт, що передбачає позбавлення волі за критику ЛГБТ: "Спроба знищити свободу слова, зібрань та релігії" - Цензор.НЕТ 953
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30.04.2020 20:38 Відповісти
Для начала прочитайте, ******** ванючие, о чём речь-то идёт:

«Стаття 1611. Публічні заклики до ворожнечі, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності
1.Публічні заклики до ворожнечі, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності осіб чи груп осіб або до пошкодження чи знищення їх майна за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Ті самі дії, вчинені посадовою (службовою) особою, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.».
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01.05.2020 10:25 Відповісти
https://parfentiev.ru/obshhestvo/517 Как гомосексуализм исключали из списка псих. расстройств

http://parfentiev.ru/obshhestvo/99 Пропаганда под видом науки
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01.05.2020 10:43 Відповісти
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