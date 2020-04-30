"Слуга народу" Юраш про законопроєкт, що передбачає позбавлення волі за критику ЛГБТ: "Спроба знищити свободу слова, зібрань та релігії"
Нардеп фракції "Слуга народу" Юраш заявив, що Верховна Рада вже отримала 3 варіанти законопроєкту "Про впорядкування відповідальності за злочини, вчинені з мотивів нетерпимості", що своєю чергою є спробою знищити свободу слова.
Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"За цим ховається спроба знищити свободу слова, зібрань та релігії. Законопроєкти під грифом 3316 це погано, гірше і найгірше. Вони стараються замилити всім очі тим, що в останній версії вони заберуть не всі Ваші права, а лиш частину з них", - йдеться в повідомленні.
"Всім авторам нагадую, що в українському кримінальному кодексі вбивство, погроза вбивства, цькування і переслідування вже є. Найбільше міжфракційне об‘єднання в історії парламенту "Цінності. Гідність. Родина" не буде стояти осторонь. Направляємо офіційні листи-звернення першим особам держави з адекватним аналізом ситуації та кроками які потребуємо щоб зупинити це постмодерне мракобісся", - наголосив Юраш.
За його словами, зазначені законопроєкти різною мірою обмежують свободу слова в Україні, як зазначено в рішенні Європейського суду з прав людини.
Нагадаємо, раніше в Раді зареєстрували законопроєкт №3316 про криміналізацію злочинів ненависті за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.
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«Стаття 1611. Публічні заклики до ворожнечі, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності
1.Публічні заклики до ворожнечі, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності осіб чи груп осіб або до пошкодження чи знищення їх майна за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Ті самі дії, вчинені посадовою (службовою) особою, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.».
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