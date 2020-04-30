"Слуга народа" Потураев: Саакашвили может принести пользу Украине на должности, которая даст ему возможность бороться с коррупцией и облегчать жизнь бизнесу
Народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев считает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может принести пользу Украине на должности, которая даст ему возможность бороться с коррупцией и облегчать жизнь предпринимателям.
Об этом сказал Потураев, отвечая на вопрос, на какой должности Михеил Саакашвили принес бы наибольшую пользу украинскому государству, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Михеил Саакашвили может принести пользу Украине на любой должности, которая даст ему возможность делать две вещи, которые у него точно отлично получаются: 1) разрушать коррупционные системы и схемы; 2) облегчать жизнь всем предпринимателям – что называется от мала до велика", - отметил Потураев.
"Поэтому дело не в должности, а в полномочиях для постановки целей и инструментах для выполнения задач", - добавил нардеп.
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