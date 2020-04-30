СБУ підозрює в зраді експідполковника ЗСУ, який перейшов на бік окупантів РФ
Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру в державній зраді колишньому підполковнику Збройних сил, який в 2014 році зрадив військову присягу і перейшов на бік окупанта.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Слідство встановило, що мешканець Житомира проходив службу в Національному космічному агентстві. У 2012 році його призначили на посаду в Національний центр управління та випробування космічних засобів у Євпаторії. В рамках виконання обов'язків він мав доступ до важливої оборонної та економічної інформації.
У 2014 році офіцер перейшов на бік окупантів, отримав громадянство РФ і вступив у війська повітряно-космічної оборони країни-агресора.
Його позбавили звання "підполковник" рішенням Міноборони України.
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Само государство Украина прекратило выполнять свои обязанности. Пещерный суд тому пример.