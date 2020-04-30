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СБУ підозрює в зраді експідполковника ЗСУ, який перейшов на бік окупантів РФ

СБУ підозрює в зраді експідполковника ЗСУ, який перейшов на бік окупантів РФ

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру в державній зраді колишньому підполковнику Збройних сил, який в 2014 році зрадив військову присягу і перейшов на бік окупанта.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що мешканець Житомира проходив службу в Національному космічному агентстві. У 2012 році його призначили на посаду в Національний центр управління та випробування космічних засобів у Євпаторії. В рамках виконання обов'язків він мав доступ до важливої ​​оборонної та економічної інформації.

У 2014 році офіцер перейшов на бік окупантів, отримав громадянство РФ і вступив у війська повітряно-космічної оборони країни-агресора.

Також читайте: Експрокурор АР Крим, який брав участь у "судах" над українцями після окупації півострова, постане перед судом

Його позбавили звання "підполковник" рішенням Міноборони України.

Автор: 

СБУ (12998) державна зрада (1718)


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Топ коментарі
+15
Подозревает ? Он в 2014 году изменил военной присяге и перешел на сторону оккупанта ? Как в немом кино . Удивляет оперативность .
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30.04.2020 15:42 Відповісти
+12
А Медвежчука і весь Жопоблок не підозрюють?
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30.04.2020 15:42 Відповісти
+11
СБУ - капитан очевидность...
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30.04.2020 15:40 Відповісти
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СБУ - капитан очевидность...
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30.04.2020 15:40 Відповісти
Мне тоже шота стало подозрительно, не изменил ли... не, ну там, кто не переходил на сторону оккупанта, подумаешь. Но этот полкан... шота дюже подозрительно...
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30.04.2020 15:48 Відповісти
Чи він зрадник, чи якийсь дуже таємний агент!
?
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30.04.2020 15:41 Відповісти
Подозревает ? Он в 2014 году изменил военной присяге и перешел на сторону оккупанта ? Как в немом кино . Удивляет оперативность .
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30.04.2020 15:42 Відповісти
Влада змінилася і за зрадників взялися.
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30.04.2020 15:49 Відповісти
Та мы в курсе: Ефремов гуляет на воле, Портнов генпрокуратурой управляет, Богатырева по киеву гуляет, министр Яныка вчера налоговую возглавил без конкурса. Борцуны млять, когда Азирова в премьеры поборите?)))
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30.04.2020 15:59 Відповісти
Один из министров Яныка руководил Украиной с 2014 по 2019 год. Но он нормальный, вишиванку одевает, безвиз и Томос для украинцев оформил.
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30.04.2020 16:17 Відповісти
Только как то под люстрацию не попадал и конкурс за три минуты не выигрывал на должность.
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30.04.2020 16:21 Відповісти
А Медвежчука і весь Жопоблок не підозрюють?
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30.04.2020 15:42 Відповісти
Там он один, а ОПЗЖ оппых тысячи.
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30.04.2020 15:46 Відповісти
Анекдот вспомнился.
- Подозреваю, что моя жена изменяет мне с булочником.
- ?
- Каждый день дома свежие булочки.
- Подозреваю, что жена изменяет мне с цветочником.
- ?
- Каждый день дома свежие розы.
- Подозреваю, что жена изменяет мне с полицейским.
- ?
- Каждый вечер прихожу домой. В прихожей - полицейские ботинки. На стуле висит полицейская форма. В спальне в постели - жена с полицейским.
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30.04.2020 15:44 Відповісти
Молниеносно сработали...
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30.04.2020 15:46 Відповісти
"Л" - логика
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30.04.2020 15:47 Відповісти
Позбавили звання? За зраду? Віходить що, зраджувати безпечніше ніж протистояти зрадникам.
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30.04.2020 15:48 Відповісти
Так это пока еще полкан не подал в Пещерный суд о восстановлении в должности и выплате компенсации за вынужденный прогул. А потом и восстановление в звании и на работе.
Само государство Украина прекратило выполнять свои обязанности. Пещерный суд тому пример.
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30.04.2020 16:45 Відповісти
с такой красивой фигурой , 29 лет спать рядом с любвеобильным мужиком, совершенно голой? хм... вполне допускаю, что так , вы могли и ...забеременеть
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30.04.2020 15:52 Відповісти
Но это пока не точно.. Может и не было госизмены... Ну и что что военный.. Ну и что что гражданство. Ну и что что *********
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30.04.2020 16:14 Відповісти
Не прошло и пол года !!!
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30.04.2020 16:11 Відповісти
Ну-ну...Это всего лишь подозрение, истину еще предстоит установить в суде, а это процесс ой как длительный...
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30.04.2020 16:15 Відповісти
А Печерський суд встановить, що зради не було. І край.
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30.04.2020 16:38 Відповісти
Там 98 відсотків в Криму перйшли як в армії, так із СБУ та міліції. Судді і прокурори також. Це та "еліта", на яку народ витрачає саме більше коштів із свого бідного бюджету. А вони зпахотіли ще більше і зрадили народ. В цьому бюджеті також на отримання такої "еліти" виділили багато коштів, навіть забрали з культури, щоб вони вже точно не орієнтувались, якому народу служать.
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30.04.2020 16:30 Відповісти
Танунах, это совсем не то,что вы подумали...
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30.04.2020 16:54 Відповісти
Ти диви, капітан, а туди ж!
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30.04.2020 18:46 Відповісти
Мля, какая очевидность однако !?
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30.04.2020 19:33 Відповісти
Смешной заголовок. Поржал)
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30.04.2020 19:39 Відповісти
 
 