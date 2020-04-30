40% українських ресторанів, кафе і барів ліквідовано через коронавірус, - нардеп СН Потураєв

До початку карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу, в Україні діяли 30 тисяч закладів громадського харчування. 12 тисяч з них ліквідовані як суб'єкти господарської діяльності.

Про це депутат "Слуги народу" Микита Потураєв заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з даними за HoReCa (готелі, ресторани, кафе/кейтеринг, - ред.) до карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування в Україні: від маленького кафе/бару до великого ресторану. 12 тис. із цих 30 - ліквідовані. Не в сенсі "закрилися на карантин", а в сенсі "ліквідувалися як підприємства", - заявив Потураєв.

Нардеп не виключає закриття 40% бізнесів галузі, зокрема з тим, що Верховна Рада не змогла з першого разу ухвалити зміни до державного бюджету.

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"Можливо, це пов'язано з тим, що нам не вдалося з першого разу ухвалити бюджет, а саме у тому пакеті, який був пов'язаний із бюджетом, було відповідне законодавче підґрунтя для запуску процедури форс-мажору. Тож люди могли закритися, бо вони не в змозі виконувати свої зобов'язання з оренди", - додав заступник голови комітету.

За словами Микити Потураєва, частина з ліквідованих підприємств можуть повернутися до своєї діяльності після закінчення карантину: "Можливо, хтось із цих 12 тис. ліквідованих підприємств повернеться, але ми не знаємо скільки, і це проблема".