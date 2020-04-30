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Новини Коронавірус і карантин
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40% українських ресторанів, кафе і барів ліквідовано через коронавірус, - нардеп СН Потураєв

40% українських ресторанів, кафе і барів ліквідовано через коронавірус, - нардеп СН Потураєв

До початку карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу, в Україні діяли 30 тисяч закладів громадського харчування. 12 тисяч з них ліквідовані як суб'єкти господарської діяльності.

Про це депутат "Слуги народу" Микита Потураєв заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з даними за HoReCa (готелі, ресторани, кафе/кейтеринг, - ред.) до карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування в Україні: від маленького кафе/бару до великого ресторану. 12 тис. із цих 30 - ліквідовані. Не в сенсі "закрилися на карантин", а в сенсі "ліквідувалися як підприємства", - заявив Потураєв.

Нардеп не виключає закриття 40% бізнесів галузі, зокрема з тим, що Верховна Рада не змогла з першого разу ухвалити зміни до державного бюджету.

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"Можливо, це пов'язано з тим, що нам не вдалося з першого разу ухвалити бюджет, а саме у тому пакеті, який був пов'язаний із бюджетом, було відповідне законодавче підґрунтя для запуску процедури форс-мажору. Тож люди могли закритися, бо вони не в змозі виконувати свої зобов'язання з оренди", - додав заступник голови комітету.

За словами Микити Потураєва, частина з ліквідованих підприємств можуть повернутися до своєї діяльності після закінчення карантину: "Можливо, хтось із цих 12 тис. ліквідованих підприємств повернеться, але ми не знаємо скільки, і це проблема".

Автор: 

бар (11) карантин (18172) ресторани (337) Потураєв Микита (146) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
ниче, ниче, это только начало, жрите
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30.04.2020 15:43 Відповісти
+17
Главное шоб Епіцентр не постраждав.
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30.04.2020 15:45 Відповісти
+11
дык... 73% приколистов, уставших от войны
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30.04.2020 15:48 Відповісти
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ниче, ниче, это только начало, жрите
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30.04.2020 15:43 Відповісти
А ты "из за поребрика" наблюдаешь что ли под укрпрокси?
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30.04.2020 15:45 Відповісти
нікак нєт! я із самой сєрьодкі наблюдаю за самогубством зебілов
оні уже давно повіслі в петле, а сейчас смешно дригают ножкамі, а всьо уже, баста карапузікі
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30.04.2020 15:50 Відповісти
Так і хочеться заспівати:
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
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30.04.2020 16:02 Відповісти
Якщо ти з "самой сєрьодкі", то чому звертаєшся тільки до "зебілів"?
Тебе закриття 40% ресторанів, кафе, барів не торкнеться?
Чи всі "покращення" від недолугості/зумисної антинародної діяльності зе-влади - це лише проблема зедебілів і інших українців не торкнеться?
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30.04.2020 16:02 Відповісти
Це мабуть тому що серед рестораторів рівень підтримки Зе був значно вижчий ніж 73%. Вони мабуть мріяли що їх зебоба не намахає як вчителів.)))
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30.04.2020 16:05 Відповісти
мене дуже торкнеться це все! мені буде така ж дупа, як і всім іншим! але мої біди будуть пом'якшені радістю від спостерігання за тупими розпачливими зойками здихаючих зебілів! тупість людська має бути покарана, навіть якщо від цього пострадають безневинні, такі як я
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30.04.2020 16:14 Відповісти
Угроблены из за таких Потураев и другие Слуги Уроды и прочее депутатьё.
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30.04.2020 15:45 Відповісти
Проблема общепита в арендованных помещениях. У кого свои они откроются Компенсируйте су ки людям аренду и они откроются. Хотя бы 50%
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30.04.2020 15:48 Відповісти
Ага, щас из бюджета будем компенсировать потери чужого ресторанного бизнеса. Пусть договариваются с арендодателями или судятся с ними, в договорах аренды по-любому есть пункт про форс-мажор.
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30.04.2020 16:25 Відповісти
Проблема общепита в арендованных помещениях.

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

100%.Знали бы они ещё действительную цену аренды,они бы прозрели.
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30.04.2020 16:48 Відповісти
Главное шоб Епіцентр не постраждав.
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30.04.2020 15:45 Відповісти
А магазини Рошен будуть працювати? )
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30.04.2020 16:02 Відповісти
Все накрывается эмм.. медным тазом, благодаря Галабародьку с шоблой, а у зебилов одна проблема - магазины "Рошен"
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30.04.2020 16:11 Відповісти
Знаете ли вы, что общественный транспорт (типа метро или междугородних пассажирских перевозок) НЕ останавливали на карантин ни в одной стране мира!!! (Исключение- китайская провинция Хубей, и то ненадолго). Наши власти вообще, понимают, что они не просто тормозят, а убивают экономику? И реанимация, возможно не даст результатов годы.. Как они собираются восстановить уровень потребительского спроса? Они что, думают, что он восстановится сам? Как мы, украинцы, могли допустить этих людей к власти?
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30.04.2020 15:45 Відповісти
дык... 73% приколистов, уставших от войны
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30.04.2020 15:48 Відповісти
та мы, украинцы, делали все, чтобы не допустить! но 73% совершенно непробиваемыми ослами оказались
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30.04.2020 15:56 Відповісти
Тому що малоросів в Україні втричі більше ніж українців.
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30.04.2020 16:07 Відповісти
Тобі аби лиш ляпнути бачу.
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30.04.2020 16:42 Відповісти
40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 9664
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30.04.2020 15:45 Відповісти
40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 4107
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30.04.2020 15:45 Відповісти
Это результат свинореформы Южаниной, связанной с отменой нулевых отчётов не ведущих хоздеятельности субъектов предпринимательства
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30.04.2020 15:46 Відповісти
Ту у тебя в Пензе ликвидировала шалавёна какая то??? Обтекай)))
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30.04.2020 15:53 Відповісти
"Ликвидированы" на бумаге ради неуплаты налогов, с отменой карантина "ликвидация" пойдет в обратную сторону.
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30.04.2020 15:46 Відповісти
Кстати, как вариант, да!
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30.04.2020 15:47 Відповісти
а за какой шишь платить аренду, зарплату?
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30.04.2020 15:58 Відповісти
Зеленская блатхата.

40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 659
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30.04.2020 15:46 Відповісти
Сильнее истерику надо было раздувать с тем самым "короновирусом" - все было бы Ок!
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30.04.2020 15:46 Відповісти
Самые ценные в стране объекты государственного значения. Как дальше то жить?
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30.04.2020 15:46 Відповісти
Объекты критичной инфраструктуры.
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30.04.2020 15:57 Відповісти
Зебил под прокси, а ведь это десятки тысяч рабочих мест, и немало налогов, в том числе ЕСВ. Но вам, убогим, какая разница?
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30.04.2020 16:14 Відповісти
Так ви з голоду помираєте всі, зубожілі, для чого вам ресторани(які всі як один відкриються після зняття карантину) якщо їсти не маєте купити ща що???
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30.04.2020 16:45 Відповісти
Потураеву надо больше общаться с людьми .
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30.04.2020 15:50 Відповісти
Коля Тищенко ликвидировал 40% своих ресторанов?
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30.04.2020 15:51 Відповісти
Ресторанів своїх конкурентів
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30.04.2020 16:22 Відповісти
- Прикинь, как же жить теперь?
- Ващще, не представляю!
40% українських ресторанів, кафе і барів ліквідовано через коронавірус, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 6882
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30.04.2020 15:53 Відповісти
Для збіднілих українців це просто трагедія.
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30.04.2020 15:59 Відповісти
40% українських ресторанів, кафе і барів ліквідовано через коронавірус, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 2375
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30.04.2020 15:59 Відповісти
Они ликвидированы чтоб зп не платить, а откроются за день.
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30.04.2020 16:01 Відповісти
В стране уложено почти все - производство, медицина, образование, общественный транспорт и дороги. Миллионы украинцев на заработках.Олигархи бульдожьей хваткой вцепились в страну и высасывают кровь. Идет ВОЙНА. Зелебобики подбираются к армии и энергетике. Но эти слуги нашли более важную проблему - закрытые рестораны.
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30.04.2020 16:12 Відповісти
«Сейчас страна потеряла управление, экономика рушится и если сейчас хоть кто-нибудь не удержит руль, мы потом просто не соберем даже те остатки, которые у нас еще пока есть.
Безответственность, непрофессионализм, профанация и фейки - страну ежедневно ведут к руине разрушения. Нужно немедленно собирать все силы, правительство, президента, парламент и немедленно исправлять ситуацию», - (и я от себя добавлю и расстрелять накуй) - сказала Ю.Тимошенко.
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30.04.2020 16:12 Відповісти
сам ******* за это и голосовал вместе со своми опричниками, а теперь к чему такие мансы??
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30.04.2020 16:14 Відповісти
Яка сумна новина.
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30.04.2020 16:18 Відповісти
А хто тут винен? Невже знову Порох? А всесвітлий і наймудріший звичайно не при справах!
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30.04.2020 16:33 Відповісти
Для оценки обстановки неплохо бы было знать сколько времени необходимо для ликвидации такого предприятия. Для открытия нужно три дня. Т.е через три дня, после окончания карантина все откроются, на прежних местах.На фото в новости дверь с табличкой закрыто. А нужно фото кафе с забитыми дверями и надписями на стёклах -продам или сдам в аренду. Вот это называется ликвидация, а не приостановка своей деятельности.
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30.04.2020 16:40 Відповісти
В моем городе практически на всех заведениях общепита висят листочки с надписями типа "Працюємо. Доставка, на винос". Так что про 40 % - это чьи-то нездоровые фантазии
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30.04.2020 17:45 Відповісти
а пивнухи пашут и киоски квадратные пиво с рыбокой пьют..и стопки наливают..да кафе не пашут за то газоны уничтожают и сирень цвыте..а я жмамки алкаши все там же ..дернул на лавке туса..со шмарой старой дергаются обоссаные..где копы и октевисты фейсбуков,,??>
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30.04.2020 16:46 Відповісти
Ліквідатори 2020
40% українських ресторанів, кафе і барів ліквідовано через коронавірус, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 8653
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30.04.2020 17:40 Відповісти
i злочинцi...
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30.04.2020 20:45 Відповісти
Совок в Украине победил ! Запретить работать людям оказалось легче чем самим что-то делать . Жаль что все правители убивают Украину ... Правление правительства Тимошенко на фоне всех остальных кажется Суперуспешным .
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30.04.2020 23:20 Відповісти
 
 