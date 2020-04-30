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"Якщо Зеленський нікуди не прилаштує Саакашвілі, то це може породити конфлікт", - екснардеп Борислав Береза

Депутат Верховної Ради минулого скликання Борислав Береза ​​вважає, що якщо колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не призначать на посаду у владі, то це може призвести до конфлікту.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Можна довго обговорювати контраверсійність фігури Саакашвілі, але те, що він володіє величезним політичним управлінським досвідом, - безперечно. Тому найбільшу користь він би міг принести як радник. А ще більше він був би корисний, якби Міхеіл перестав займатися політичними іграми - в процесі яких він бігає між усіма виборами в Україні та Грузії - і сфокусувався на викладацькій або консультативній роботі", - зазначив Береза.

"Вже зрозуміло, що якщо Зеленський нікуди не прилаштує Саакашвілі, то це може породити конфлікт між експрезидентом Грузії та українською владою. Такий опонент точно не потрібен Банковій, тому вже найближчим часом йому щось підберуть", - додав він.

Також читайте: Для Саакашвілі знайшли нову посаду, це ініціатива президента, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Береза Борислав (152)


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Топ коментарі
+20
Скажите, в ресторане "Велюр" есть сортир? Можно пристроить его продавцом билетов. Вроде и при деле, и одновременно при власти, и польза какая-никакая. Все как и хотел этот исторический персонаж.
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30.04.2020 15:51 Відповісти
+14
Єслі нікуда нє прЄстроітЬ то буде бе-бе-бе-бе-бе-бе....
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30.04.2020 15:53 Відповісти
+13
Нехай Саакашвілі їде поработає в Грузію. Там же відбулося його чудо.
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30.04.2020 15:58 Відповісти
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Скажите, в ресторане "Велюр" есть сортир? Можно пристроить его продавцом билетов. Вроде и при деле, и одновременно при власти, и польза какая-никакая. Все как и хотел этот исторический персонаж.
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30.04.2020 15:51 Відповісти
не это запасной вариант богуцкой . она с такой работы во власть стартовала
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30.04.2020 17:01 Відповісти
Єслі нікуда нє прЄстроітЬ то буде бе-бе-бе-бе-бе-бе....
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30.04.2020 15:53 Відповісти
Єслі навіть і пристроїть, то буде бе-бе-бе удвічі більше, щось армянин і грузин ніяк не помиряться в українських кулуарах.
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30.04.2020 16:00 Відповісти
бебе буде наоборот, коли пристроїть. бо саме там народилося.
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30.04.2020 21:34 Відповісти
А чем сейчас занимается эта бывшая звезда Совета Европы.
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30.04.2020 15:53 Відповісти
Пусть на передовую едет, там покажет как он Украину любит.
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30.04.2020 15:54 Відповісти
Устройте его сторожем в "офис президента", с совемещением обязанностей трубочиста.
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30.04.2020 15:55 Відповісти
крадут 5 миллиардов в месяц на НДС в налоговой- все ОК.
Столько же в таможне ежемесячно - ок.
Полные идиоты сидят в КМУ на министерстких должностях -все Ок.
Но как Саакашвили пытаются назначить поработать - сразу вопли ботов в Инете в 1000-кратном режиме.
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30.04.2020 15:55 Відповісти
так мишка грозился схемки миллиардные порушить, ясен пень, против голосуют, во власть же идут - воровать
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30.04.2020 15:57 Відповісти
Он мог тол ко грозиться По мегабарыге Ермаку , молчит в тряпочку ,ему лишь- бы к корыту пристроиться
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30.04.2020 16:27 Відповісти
Таков уже Зеленский: хлопец не может не воровать. И Саакашвили тоже, конечно, не может. Но пока ему не дают. Конкуренция, которую пока выигрывает хитрейший.
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30.04.2020 15:58 Відповісти
Нехай Саакашвілі їде поработає в Грузію. Там же відбулося його чудо.
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30.04.2020 15:58 Відповісти
Кстати,это доказаный факт о том что он сделал" грузинское чудо" и ты тут не поспориш.
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30.04.2020 21:00 Відповісти
І сам від того чуда втік?
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01.05.2020 21:27 Відповісти
Вы в Грузии были??? Там власть любительница параши,такая мля как и нас. Почему он убежал????Его прикласили в Америку,где он был преподаватилем,жена в Голандии,в Уераину его порох пригласил и дал ему гражданство. Так что не нужно воду лить
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02.05.2020 21:26 Відповісти
Так Саака ж в Одесі обіцяв 1 млрд. баксів додатково підняти на митниці, поставив на її чолі модельку Марушевську в короткій спідничці, за якою ховались різні мамуки, саакині опричники, і ЩО - обісрався, Одеська митниця навіть плану не дала. Саака - пристаркуватий мажор з відомої в Грузії ЧК-КДБістської династії Аласанія, він в Грузії реформував лише правоохоронну систему, в руки якої зараз боїться віддатися. Одна справа домовитись в Грузії з грузинськими ворами, які досі тримають з подачі Сталіна всю територію колишнього СРСРу, інша справа навести порядок в Одесі, де Сааку разом з його прокурором в ранзі замгенпрокурора та начміліції спочатку розбестили пірушками та солодкоголосими співачками, а потім відверто витирали об нього ноги. Наскільки я розумію, прохіндеї в Києві не простіші за одеських і розведуть підстаркуватого можора з гір як кошеня. Ключове слово - гебнявий мажор, а не реформатор.
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01.05.2020 20:59 Відповісти
Пристройте його в шаурмячну.
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30.04.2020 15:56 Відповісти
как можно было провести в парламент фракцию, которую ты не способен попросить проголосовать за яркого и лучшего профессионала в гос.управлении?
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30.04.2020 15:56 Відповісти
Извините это тот проффесионал что просрал 20% территории Грузии за 5 дней и хотел энергосистему Грузии продать Лаптестану? И это тот кто избивал протестующих и имеет уголовный срок на родине за корупцию?
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30.04.2020 15:59 Відповісти
"Если Зеленский никуда не пристроит Саакашвили, то это может породить конфликт", - экс-нардеп Береза - Цензор.НЕТ 2119
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30.04.2020 15:57 Відповісти
А Бляхера уже пристроили?
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30.04.2020 15:58 Відповісти
Какой конфликт? Почему его обязательно надо куда-то устраивать? Если за столько времени человек не нашел себе работу - что от него можно ждать?...
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30.04.2020 15:58 Відповісти
А куда?
На Байковоє?
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30.04.2020 15:58 Відповісти
А давайте, вообще, забудем о Саакашвили. Пусть непристроенным ходит, а то такая трогательная забота.
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30.04.2020 15:59 Відповісти
Пропагандистка Столярова окрестила Бориславу Березу своим самым успешным "проектом", поэтому корреспондент ТСН Мария Васильева обратилась к нему с просьбой прокомментировать их общение. Парламентарий начал уверять, что между ним и Столяровой не бело никакой дружеской переписки. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/borislav-bereza-oskorbil-korrespondenta-tsn-posle-voprosov-o-perepiske-s-propagandistkoy-stolyarovoy-707236.html

Напомним, ранее в Сеть попали письма со взломанной почты бывшего шеф-редактора программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" Марии Столяровой. Выяснилось, что с российской пропагандисткой, депортированной из Украины 24 февраля, переписывались украинские депутаты Борислав Береза, Сергей Каплин и Дмитрий Добродомов. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/borislav-bereza-oskorbil-korrespondenta-tsn-posle-voprosov-o-perepiske-s-propagandistkoy-stolyarovoy-707236.html

В декабре 2014 года сообщал о создании межфракционной группы «Укроп» - «Український опір» («Украинское сопротивление»), в которую, по его словам, также вошли Дмитрий Ярош, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Филатов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрей Билецкий , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Парасюк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
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30.04.2020 16:00 Відповісти
Если бы Зеля и Михеил перестал заниматься политическими играми , то всем партнёрам в ЕС и США было бы понятнее . А так , их тоже можно понять , если у нас многорядные грабли - традиция .
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30.04.2020 16:00 Відповісти
куда-нибудь нужно его пристроить, что бы не скандалил.....
на месте Грузии я бы выразил протест....
вот так вот унижать грузинского президента.., пускай и бывшего......

Михо!, - тебе ни что не жмет....?
ты же пошел по рукам......
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30.04.2020 16:00 Відповісти
Отправьте его в Грузию. Его там пристроят. На 6 лет. Срок уже уме по трудоуствойству грузинский суд определил.
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30.04.2020 16:11 Відповісти
всё, если не дадите чин *********, да и этому ходящему вместе с гадькой, то всё, Украине не пережить это.
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30.04.2020 16:02 Відповісти
Мы давно не живем - выживаем.
Вместо хлеба не ужин - видосик.
Где-то Петя врачам помогает,
Где-то Вова с экрана гундосит.
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30.04.2020 16:03 Відповісти
Мы льва на шакала сменили,
Нам гордостью служит измена.
Но пакует коробки Марина.
И в Швеции шопится Лена.

Не моє.
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30.04.2020 16:08 Відповісти
"Если Зеленский никуда не пристроит Саакашвили, то это может породить конфликт", - экс-нардеп Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8938
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30.04.2020 16:06 Відповісти
знаешь почему ты в спаме ? - да по тому что ты тупая и безмозглая обезьяна не способная хоть чуть чуть мозгами пошевелит - сколько тех грузин ? около 1,5 миллиона и как отреагировал запад на агрессию россии - да ни как
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30.04.2020 16:33 Відповісти
О яке... Терміново давайте Саакашвілі якусь тепленьку посаду, бо він почне верещати про бариг.
На будівництві, або сторожем грузин не хоче попрацювати?
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30.04.2020 16:06 Відповісти
Прикинь.
Якщо людина хоче працювати - вона шукає роботу.
А з цим уголовником носяться, як дурень з писаною торбою, і всіх на вуха поставили, щоб тіло =пристроїти= десь. Нормально ?
І грошики не маленькі платитимуть.
Україна, на жаль, не для українців.
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01.05.2020 06:00 Відповісти
Все теплые места на фронте , продажа билетов в сортир Велюра. шаурмятчика и ост занял Пепа Барыга ! А лучше давайте его забудем нахер ,деньги есть .личная церковь во дворе есть . что еще нужно обоссанцу . что бы встретить старость .
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30.04.2020 16:07 Відповісти
МиХуил консультатн?!?!?!
МиХуил преподователь?!?!?!
МиХуил в КМУ?!?!?!
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30.04.2020 16:08 Відповісти
Якщо кловун не пристроїть карлсона, то кловун стане баригою.
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30.04.2020 16:09 Відповісти
Коротко, але як змістовно!
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30.04.2020 20:18 Відповісти
Устройте его дежурным общественного туалета Киевского ж\д вокзала!! Там ему и место!!
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30.04.2020 16:12 Відповісти
А деньги не будет воровать?
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30.04.2020 16:59 Відповісти
Пусть "экс- ", но ведь президент! Достоинство должно быть, а не сидеть на кухне в ожидании "пусть куда-нибудь пристроят". "Это какой-то позор(с)"
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30.04.2020 16:22 Відповісти
Ещё одного дармоеда кормить? Пусть Володя пристроит его в 95 анал.
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30.04.2020 16:33 Відповісти
О! Це ідея. Тільки не відбирайте у нього чарівний порошок, без нього він швидко тухне.
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01.05.2020 21:25 Відповісти
Какой конфликт!! Наручники и снова в польшу!!
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30.04.2020 17:14 Відповісти
Да пристройте его хотя бы на место Сивохо, Пусть платформы толкает, свято место не должно быть пусто.
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30.04.2020 17:15 Відповісти
Тут вопрос, куда пристроить Березу. Кроме как нардепом он работать не может, а сейчас он не при делах и выступает по каждому поводу, лишь бы его не забыли, а его, такого гениального не избрали, вот обида и гложет.
===2 марта 2009 на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Троещине , управляя транспортным средством, сбил двух пешеходов, но ушёл от ответственности, сменив фамилию с Бляхер-Берёза на Берёза. При том что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B законодательство Украины не позволяет менять данные находящимся под следствием27 мая 2015 года Генеральная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B прокуратура Украины открыла уголовное производство № 42015000000000972 по поводу подделки диплома народного депутата. Борислава Берёзу подозревают в нарушении частей 1 1 и 4 статьи 358 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Уголовного кодекса Украины (подделка документов)===
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30.04.2020 17:49 Відповісти
Береза слизъкий.
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30.04.2020 18:22 Відповісти
Як на мене Борух Бляхер нічим від Міїеіла Саакашвілі не відрізняється - це іноплеменні паразити жоден з яких не хоче жити і працювіати на своїй історичній Батьківщині. На біса нам ці чужинці-гастарбайтери?
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30.04.2020 20:41 Відповісти
Только любители Пуйла могут гадить на Михо,который враг Пуйла номер 1. Смотрю их хорошо колбасит от Михо) Это радует...
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30.04.2020 21:02 Відповісти
Останнього разу Сааку в Україну закидали москвогебняві в якості "шатуна" на гроші Курченка, кишені Януковича. А Пуйла дійсно ковбасить від Міхо, бо родину його, онука "кухаря" Сталіна, викинули з гебнявого пантеону в 1953 році, а гебнява династія Аласанія, вихідцем з якої є Міхо, процвітала "від Ілліча до Ілліча", та ще й з розвалу СРСРу вийшла зі смачним бізнесом з розпродажі радянської зброї. Поки "Окурок" таскав валізи за Собчаком, Міхо мажорив та куролесив по європам на кошти москвогебнявого походження. Абіднаслюшяйда!
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01.05.2020 21:20 Відповісти
На дегьги московогебнявого походження куролесив по Европе? Вы в своем уме???В 2005 году сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-демократ Хиллари Клинтон выдвинули его на Нобелевскую премию мира.
- кроме грузинского языка владеет английским, французским, испанским, русским, мегрельским.Какие дегьги Курченка? Кто его закидал,алкоголик плокулол?)))) Вам самому не смешно???
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02.05.2020 21:22 Відповісти
Не колупайте патиком присохле - не буде й смердіти.
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01.05.2020 21:22 Відповісти
 
 