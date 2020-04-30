"Якщо Зеленський нікуди не прилаштує Саакашвілі, то це може породити конфлікт", - екснардеп Борислав Береза
Депутат Верховної Ради минулого скликання Борислав Береза вважає, що якщо колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не призначать на посаду у владі, то це може призвести до конфлікту.
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Можна довго обговорювати контраверсійність фігури Саакашвілі, але те, що він володіє величезним політичним управлінським досвідом, - безперечно. Тому найбільшу користь він би міг принести як радник. А ще більше він був би корисний, якби Міхеіл перестав займатися політичними іграми - в процесі яких він бігає між усіма виборами в Україні та Грузії - і сфокусувався на викладацькій або консультативній роботі", - зазначив Береза.
"Вже зрозуміло, що якщо Зеленський нікуди не прилаштує Саакашвілі, то це може породити конфлікт між експрезидентом Грузії та українською владою. Такий опонент точно не потрібен Банковій, тому вже найближчим часом йому щось підберуть", - додав він.
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Столько же в таможне ежемесячно - ок.
Полные идиоты сидят в КМУ на министерстких должностях -все Ок.
Но как Саакашвили пытаются назначить поработать - сразу вопли ботов в Инете в 1000-кратном режиме.
На Байковоє?
Напомним, ранее в Сеть попали письма со взломанной почты бывшего шеф-редактора программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" Марии Столяровой. Выяснилось, что с российской пропагандисткой, депортированной из Украины 24 февраля, переписывались украинские депутаты Борислав Береза, Сергей Каплин и Дмитрий Добродомов. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/borislav-bereza-oskorbil-korrespondenta-tsn-posle-voprosov-o-perepiske-s-propagandistkoy-stolyarovoy-707236.html
В декабре 2014 года сообщал о создании межфракционной группы «Укроп» - «Український опір» («Украинское сопротивление»), в которую, по его словам, также вошли Дмитрий Ярош, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Филатов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрей Билецкий , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Парасюк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
на месте Грузии я бы выразил протест....
вот так вот унижать грузинского президента.., пускай и бывшего......
Михо!, - тебе ни что не жмет....?
ты же пошел по рукам......
Вместо хлеба не ужин - видосик.
Где-то Петя врачам помогает,
Где-то Вова с экрана гундосит.
Нам гордостью служит измена.
Но пакует коробки Марина.
И в Швеции шопится Лена.
Не моє.
На будівництві, або сторожем грузин не хоче попрацювати?
Якщо людина хоче працювати - вона шукає роботу.
А з цим уголовником носяться, як дурень з писаною торбою, і всіх на вуха поставили, щоб тіло =пристроїти= десь. Нормально ?
І грошики не маленькі платитимуть.
Україна, на жаль, не для українців.
МиХуил преподователь?!?!?!
МиХуил в КМУ?!?!?!
===2 марта 2009 на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Троещине , управляя транспортным средством, сбил двух пешеходов, но ушёл от ответственности, сменив фамилию с Бляхер-Берёза на Берёза. При том что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B законодательство Украины не позволяет менять данные находящимся под следствием27 мая 2015 года Генеральная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B прокуратура Украины открыла уголовное производство № 42015000000000972 по поводу подделки диплома народного депутата. Борислава Берёзу подозревают в нарушении частей 1 1 и 4 статьи 358 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Уголовного кодекса Украины (подделка документов)===
- кроме грузинского языка владеет английским, французским, испанским, русским, мегрельским.Какие дегьги Курченка? Кто его закидал,алкоголик плокулол?)))) Вам самому не смешно???