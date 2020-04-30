"Якщо Зеленський нікуди не прилаштує Саакашвілі, то це може породити конфлікт", - екснардеп Борислав Береза

Депутат Верховної Ради минулого скликання Борислав Береза ​​вважає, що якщо колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не призначать на посаду у владі, то це може призвести до конфлікту.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Можна довго обговорювати контраверсійність фігури Саакашвілі, але те, що він володіє величезним політичним управлінським досвідом, - безперечно. Тому найбільшу користь він би міг принести як радник. А ще більше він був би корисний, якби Міхеіл перестав займатися політичними іграми - в процесі яких він бігає між усіма виборами в Україні та Грузії - і сфокусувався на викладацькій або консультативній роботі", - зазначив Береза.

"Вже зрозуміло, що якщо Зеленський нікуди не прилаштує Саакашвілі, то це може породити конфлікт між експрезидентом Грузії та українською владою. Такий опонент точно не потрібен Банковій, тому вже найближчим часом йому щось підберуть", - додав він.

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