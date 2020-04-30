Припускаю, Рада 20 травня повернеться до звичного режиму роботи, - депутат "СН" Арахамія

Верховна Рада пропрацює ще 2-3 тижні в режимі позачергових засідань і повернеться до роботи чергової сесії 20 травня 2020 року.

Про це заявив на брифінгу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ухвалили рішення, що щотижня з ініціативи парламенту ми збиратимемо з усіх фракцій законодавчі ініціативи, які вони вважають невідкладними, скликатимемо позачергове засідання парламенту і голосуватимемо ці закони. Якщо президент визначить якісь інші законопроекти, які він вважає невідкладними, то на додаток до цієї позачергової сесії збиратимемо і також голосуватимемо", - пояснив Арахамія.

Він сподівається, що уряд зможе ухвалити рішення про послаблення карантинних заходів і депутати повернуться до звичного режиму роботи за 2-3 тижні.

"У такому режимі пропрацюємо, я сподіваюся, два-три тижні, а після того сподіваємося на те, що уряд якось поліпшить ситуацію з виходом із карантину, і припускаю, що 20 травня ми вийдемо в режим чергової роботи українського парламенту", - додав голова фракції "Слуга народу".

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