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Припускаю, Рада 20 травня повернеться до звичного режиму роботи, - депутат "СН" Арахамія

Припускаю, Рада 20 травня повернеться до звичного режиму роботи, - депутат

Верховна Рада пропрацює ще 2-3 тижні в режимі позачергових засідань і повернеться до роботи чергової сесії 20 травня 2020 року.

Про це заявив на брифінгу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ухвалили рішення, що щотижня з ініціативи парламенту ми збиратимемо з усіх фракцій законодавчі ініціативи, які вони вважають невідкладними, скликатимемо позачергове засідання парламенту і голосуватимемо ці закони. Якщо президент визначить якісь інші законопроекти, які він вважає невідкладними, то на додаток до цієї позачергової сесії збиратимемо і також голосуватимемо", - пояснив Арахамія.

Він сподівається, що уряд зможе ухвалити рішення про послаблення карантинних заходів і депутати повернуться до звичного режиму роботи за 2-3 тижні.

"У такому режимі пропрацюємо, я сподіваюся, два-три тижні, а після того сподіваємося на те, що уряд якось поліпшить ситуацію з виходом із карантину, і припускаю, що 20 травня ми вийдемо в режим чергової роботи українського парламенту", - додав голова фракції "Слуга народу".

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Автор: 

ВР (15050) карантин (18172) Арахамія Давид (1106)


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выходит для депутатов карантин кончится до 20 мая и они перейдут к работе в обычном режиме, без карантина...
Ну а для простого народа антинародный карантин будет продлён надолго, что бы уже окончательно загнулся весь малый и средний бизнес в угоду олигархам
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30.04.2020 16:01 Відповісти
Они "за свой счёт" или уволены не были, к сожалению.
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30.04.2020 16:02 Відповісти
Думаю, Рада 20 мая вернется к привычному режиму работы, - депутат СН Арахамия - Цензор.НЕТ 2241
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30.04.2020 16:05 Відповісти
Сдрысни ты уже в Абхазию и США, торгуй там ***********, освободи от себя и подбных Слуг Уродов Украину!
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30.04.2020 16:01 Відповісти
Я не злой , но почему они такие смешные ?
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30.04.2020 16:02 Відповісти
Думаю, Рада 20 мая вернется к привычному режиму работы, - депутат СН Арахамия - Цензор.НЕТ 3614
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30.04.2020 16:02 Відповісти
Поработают недельку и пойдут на летние каникулы! Такой у них обычный режим...
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30.04.2020 16:05 Відповісти
Вот так уже лучше! В маске эта жертва аборта выглядит не так душераздирающе. Правда, ему бы больше пошло что-то типа того, что на картинке, тогда на него вообще можно было бы смотреть без содрогания.
Думаю, Рада 20 мая вернется к привычному режиму работы, - депутат СН Арахамия - Цензор.НЕТ 5353
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30.04.2020 16:07 Відповісти
ему еще на лбу надо набить ЗЕ-ДОЛБ-Б
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30.04.2020 16:46 Відповісти
 
 